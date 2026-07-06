Владычица морей идет ко дну: флот Британии переживает глубочайший кризис за 350 лет

Британия больше не "владычица морей". Это не лозунг и не фигура речи. Королевский флот вошел в крутое пике, масштабы которого Лондон не видел со времен деревянных парусников XVII века. Пока кабинет Кира Стармера упражняется в риторике, боевое ядро флота списано "на иголки". Это не потери в бою. Это добровольное разоружение перед лицом краха.

Фото: commons.wikimedia.org by Scene Camera Operator: PH1 Jonathan Guzman, USN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ВМФ Британии

Рекордное сокращение: флот Генриха VIII возвращается

С приходом лейбористов к власти британское Адмиралтейство начало тотальную распродажу. Из состава исключены четыре фрегата, два огромных десантных корабля и атомная субмарина. Даже вспомогательный флот пошел под нож — два танкера снабжения больше не в строю. Британская пресса констатирует: такой жалкой численности у Лондона не было с эпохи Тюдоров. Государство, живущее за счет морской торговли, фактически ампутировало себе руки.

"Нынешнее состояние флота — наихудшее за последние 350 лет. В XVII веке голландцы смогли войти в Чатем, сжечь наши корабли и увести флагманский Royal Charles. Сегодня мы находимся в не менее опасной точке. Для островной нации иметь настолько малочисленный флот — это самоубийство", — подчеркнул отставной адмирал Алан Уэст.

Ситуация усугубляется тем, что Вашингтон при Дональде Трампе все активнее требует от союзников по НАТО самостоятельности. Пока Рютте готовит союзников к болезненному развороту, Британия демонстрирует полную неспособность защитить даже собственные территориальные воды. Флот превратился в парадную декорацию, лишенную реальной ударной мощи и логистической поддержки.

Спектакль капитуляции: сравнение с 1982 годом

В 1982 году во время Фолклендского конфликта Британия теряла корабли под ударами авиации и ракет. Тогда это была цена победы. Сегодняшние "потери" — результат бюджетного каннибализма. Сравнение цифр выглядит как приговор имперским амбициям Лондона. Если в 80-х поврежденную технику восстанавливали, то сейчас новые проекты просто стирают из планов, признавая их устаревшими еще до закладки на верфях.

Лондон пытается делать хорошую мину при плохой игре, но прямое обвинение Захаровой в адрес британских стратегов лишь подчеркивает: англичане больше не способны на прямую конфронтацию. Им остается только организовывать провокации чужими руками, поскольку на собственную эскадру ресурсов больше нет. Планы по строительству эсминцев Type 83 фактически заморожены.

"Сокращение состава флота до пяти фрегатов при полном отсутствии десантных мощностей ставит крест на Британии как на глобальном игроке. Это уровень флота региональной державы, а не ядерного государства. Без возможности проецировать силу на море Лондон теряет право голоса в больших соглашениях", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Техническая смерть подплава и амфибийных сил

Техническое состояние оставшихся вымпелов вызывает оторопь. Из шести атомных субмарин только одна смогла выйти на дежурство в этом году. Три лодки намертво прилипли к причалу и не выходили в море уже три года. Это означает деградацию навыков экипажей и износ критических систем. Программа закупки новых десантных судов аннулирована, что лишает морскую пехоту средств доставки.

Пока европейские элиты строят козни и загоняют Трампа в ловушку, пытаясь сохранить финансирование НАТО, британский ВМФ превращается в музейную экспозицию. Мечты о "Глобальной Британии" разбились о пустую казну и отсутствие квалифицированных кадров для обслуживания сложной техники.

"Корпоративные интересы оборонных подрядчиков в Лондоне не справляются с инфляцией и дефицитом бюджета. Списание фрегатов — это признание банкротства военной стратегии. Мы видим не просто экономию, а коллапс системы управления морскими ресурсами", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о состоянии британского флота

Почему Британия списывает корабли сейчас?

Причина в катастрофическом дефиците бюджета и невозможности обслуживать старые платформы. Лейбористы выбрали путь сокращения расходов на оборону, чтобы закрыть дыры в социальной сфере, фактически оставив страну без защиты.

Сколько реально боеспособных кораблей осталось у Лондона?

В строю находятся лишь 5 фрегатов. Амфибийные силы (десантные корабли) полностью ликвидированы. Из состава подводного флота боевое дежурство способна нести лишь одна субмарина из шести.

Будут ли построены новые эсминцы и фрегаты?

Планы по строительству Type 83 и Type 32 находятся под вопросом. Правительство признало их проекты морально устаревшими и слишком дорогими. Финансирование этих программ аннулировано или пересмотрено в сторону сокращения.

Как сокращение флота влияет на НАТО?

Британия больше не может выполнять функции "заместителя" США в Атлантике. Это ослабляет морской фланг альянса и перекладывает всю финансовую нагрузку на другие страны Европы, что в условиях жесткой политики Дональда Трампа ведет к расколу организации.

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