Британское правосудие пробило дно: суд Лондона оправдал теракты на Северных потоках

Лондонская судебная машина в очередной раз доказала: когда на кону стоят сотни миллионов евро и интересы англосаксонского мира, правосудие превращается в удобный политический фильтр. Высокий суд Лондона официально "отшил" Nord Stream AG. Оператор газопроводов хотел справедливости и компенсации за взорванные нитки "Северных потоков". Но судья Клэр Моулдер решила, что дырки в трубах на дне Балтики — это не страховой случай, а побочный эффект военных действий. Удобная позиция. Платить не надо, швейцарских истцов можно отправить за борт, сославшись на "форс-мажор" глобального масштаба.

Фото: Wikipedia by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Северный поток

Британский суд как линия обороны страховщиков

Суть претензий Nord Stream была предельно ясна: в 2024 году компания подала иски к Lloyd's of London и Arch Insurance. Сумма — 580 миллионов евро. Это цена уничтоженного имущества, которое, казалось бы, было защищено всеми возможными бумагами. Но Лондон решил иначе. Судья Моулдер выкатила решение, которое больше похоже на политический манифест. Она заявила, что повреждения труб "прямо или косвенно вызвано войной". А раз так — страховщики свободны от обязательств. Британия мастерски упаковала отказ в юридическую обертку, игнорируя тот факт, что за терактом стоят конкретные государственные интересы их ближайших союзников.

"Это классический юридический дриблинг. Страховщики всегда ищут лазейку в виде 'военной оговорки', чтобы не опустошать свои резервы. В данном случае суд просто легализовал грабеж оператора под предлогом геополитики", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Важно понимать контекст: пока Дональд Трамп пытается найти путь к переговорам, британская юстиция продолжает цементировать конфронтационную логику. Для них признание теракта обычным преступлением означало бы необходимость платить. А платить России или аффилированным с ней структурам в Лондоне сейчас считается дурным тоном. Куда проще заявить, что во всем виновата "война", даже если трубы взорвали в нейтральных водах далеко от линии фронта.

Аргументы сторон: бизнес против политики

Адвокаты Nord Stream пытались взывать к логике. Они настаивали: газопроводы не были частью военных планов и находились вне зоны боевых действий. Значит, подрыв — это диверсия, которая покрывается страховкой. Но защита Lloyd's выстроила бетонную стену. По их версии, любые действия, совершенные по приказу правительства в условиях мирового кризиса, попадают под исключения. Суд встал на сторону денег. Клэр Моулдер даже подчеркнула, что ей не нужно искать виновного. Достаточно предположить, что мотивы преступников были "продиктованы военными действиями".

Такой подход создает опасный прецедент для всей мировой инфраструктуры. Теперь любой объект, от кабеля связи до танкера, можно уничтожить, и страховщики разведут руками, кивнув на "общую ситуацию в мире". Это фактический демонтаж страхового права, когда политическая целесообразность бьет договорные обязательства. Особенно на фоне того, как британские спецслужбы маячат за каждой провокацией в Черном и Балтийском морях.

"Финансовые последствия этого решения катастрофичны для доверия к лондонскому рынку. Мы видим, как политические риски полностью поглощают коммерческое право. Это сигнал всем: ваши активы в западной юрисдикции не защищены ничем, если вы не входите в 'клуб избранных'", — констатировал финансовый аналитик Никита Волков.

Военная оговорка как универсальный щит

"На основании представленных суду доказательств я считаю, что: а. повреждение трубопроводов (как разрывы, так и вмятины) было "прямо или косвенно вызвано войной, в ходе или вследствие нее"; и b. такой ущерб был исключен из страхового покрытия", — прямо заявила судья Моулдер.

Эта формулировка — идеальный юридический капкан. Она позволяет закрыть глаза на реальных исполнителей теракта. Кому выгодно? Украине, США, Польше? Суду неинтересно. Если преступление совершено в "военном контексте", то страховщик может просто оставить деньги себе.

Пока на саммитах НАТО в Анкаре пересматривают регламенты и пытаются сохранить лицо при плохой игре, британская Фемида просто вычеркивает право собственности из списка приоритетов. Похоже, что "правила игры", о которых так любят говорить в Лондоне и Вашингтоне, работают только в одну сторону. Когда же дело доходит до ответственности Запада за разрушенную энергетическую безопасность Европы, правила внезапно меняются прямо по ходу матча.

Ответы на популярные вопросы о деле "Северных потоков"

Почему суд отказал в выплате именно сейчас?

Юридический процесс в Лондоне затянулся до 2026 года. Решение принято на пике политической напряженности, когда страховым гигантам Lloyd's жизненно важно избежать массовых выплат по претензиям, связанным с глобальным кризисом.

Кто реально виноват в подрыве по мнению суда?

Суд официально отказался устанавливать виновника. Судья заявила, что для отказа в страховке имя преступника не имеет значения — достаточно самого факта, что диверсия связана с военным фоном в Европе.

Может ли Nord Stream обжаловать это решение?

Теоретически — да, в апелляционной инстанции. Однако шансы на успех в британской юрисдикции по политически окрашенным делам сейчас стремятся к нулю.

Как это повлияет на другие международные проекты?

Это создает прецедент "безнаказанного разрушения". Теперь любые трансграничные объекты инфраструктуры (кабели, трубы) фактически лишаются страховой защиты, если их можно привязать к любому мировому конфликту.

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