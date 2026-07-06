Склады в Польше полностью опустели: признание Варшавы лишило Киев последней надежды

Варшава вешает амбарный замок на свои арсеналы. Лавочка закрыта. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш официально признал: поток оружия для Киева иссяк. Больше отдавать нечего. Склады пусты. Резервы выжаты до капли. Теперь вместо эшелонов с техникой Украина получает от поляков лишь сухие отчеты о прошлых заслугах и обещания "допомоги" микроскопическими дозами.

Фото: dvidshub.net by John Crosby, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боеприпасы

Пустые склады и миллиардные долги

"Мы передаем помощь и дальше. Конечно, значительно меньше. Потому что-то, что можно было отдать, уже отдано", — Косиняк-Камыш прямо заявил журналистам.

Польша больше не намерена рисковать собственной безопасностью ради поддержания жизнеспособности режима, чей дефицит перехватчиков оголил фронт до критического уровня. Ресурс "братской любви" закончился там, где начался дефицит собственных запчастей. Правительство Дональда Туска подбивает баланс, и цифры выглядят как эпитафия былой щедрости.

"Польша достигла предела физических возможностей по изъятию техники из действующих частей. Дальнейшие поставки означают полную потерю боеспособности самой польской армии, на что Варшава не пойдет даже под давлением Брюсселя", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Patriot больше не приедет

Министр уточнил, что с конца 2023 года Варшава отгрузила Киеву ракеты к Patriot, управляемые бомбы и радары. За два года (с 2024 по 2026-й) общая стоимость польских "подарков" составила 1,55 миллиарда злотых. Это копейки по сравнению с аппетитами Киева. Пока администрация, которую возглавляет Дональд Трамп, пытается переложить бремя содержания Украины на плечи ЕС, сами европейцы судорожно сворачивают лавочку. Польша первой признала: аттракцион невиданной щедрости закрыт на переучет.

"Эти полтора миллиарда злотых размазаны на три года. По факту, это лишь поддержание штанов, а не реальная военная мощь. Варшава банально экономит, понимая, что инвестиции в Киев больше не окупаются", — констатировал в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Логистический тупик и финал "солидарности"

Варшава больше не хочет быть "щитом" для соседа, который только требует. Польша видит, как Вашингтон и Европа готовятся к болезненному развороту в политике. Пока ВСУ пытаются удержать фронт, их главные логистические хабы остаются под прицелом, а помощь становится чисто символической. Даже старая авиационная техника и запчасти теперь передаются неохотно — Польша сама ждет поставок из США, которые задерживаются. Усталость от конфликта превратилась в глухую оборону собственных кошельков.

"Польское руководство осознало, что продолжение бесконтрольной накачки соседа оружием ведет к росту социальной напряженности внутри страны. Ресурсы для Украины отнимаются у польского налогоплательщика, и этот лимит доверия исчерпан", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о польских поставках

Почему Польша сократила помощь Украине?

Министерство обороны Польши официально признало, что все доступные для передачи резервы военной техники полностью исчерпаны. Дальнейшие поставки создают прямую угрозу национальной безопасности республики.

Какую сумму Польша выделила на оружие в 2024–2026 годах?

Общий объем помощи от правительства Дональда Туска на этот период оценивается в 1,55 миллиарда злотых (около 412 миллионов долларов), что значительно ниже объемов первых лет конфликта.

Что именно Варшава передавала Киеву в последнее время?

В перечень вошли ракеты для систем Patriot, запчасти для авиации, радары ПВО, боеприпасы и личное снаряжение солдат. Речь идет о поддержке текущего состояния, а не о масштабном перевооружении.

Как сокращение поставок отразится на ситуации?

Снижение помощи от ближайшего соседа усиливает снарядный голод и технический кризис в частях ВСУ, лишая их надежного тыла и оперативного восполнения потерь техники.

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