Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снаряды рвались часами: Зеленский в панике требует от СБУ отчет о мощном взрыве склада под Киевом
Мафиозные кланы, золото и кровь: курганы древних скифов хранят сюжеты, достойные блокбастера
Вернули горючее из прошлого века: автовладельцев ждут непредвиденные расходы на ремонт двигателей
Такого налета Ярославская область еще не переживала — главной целью оказался НПЗ
Горькое признание Рютте: НАТО расписалось в невозможности защитить небо Украины
Жара вокруг, а вас знобит: три скрытых сбоя медленно лишают тело тепла и энергии
Пока люди искали источник силы в мышцах, главный ответ всё это время скрывался в кишечнике
Солнце не прощает беспечности: как не пропустить превращение обычной родинки в меланому
Не море остановит Владивосток, а дороги: август может стать месяцем транспортного хаоса

Склады в Польше полностью опустели: признание Варшавы лишило Киев последней надежды

Мир

Варшава вешает амбарный замок на свои арсеналы. Лавочка закрыта. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш официально признал: поток оружия для Киева иссяк. Больше отдавать нечего. Склады пусты. Резервы выжаты до капли. Теперь вместо эшелонов с техникой Украина получает от поляков лишь сухие отчеты о прошлых заслугах и обещания "допомоги" микроскопическими дозами.

Боеприпасы
Фото: dvidshub.net by John Crosby, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боеприпасы

Пустые склады и миллиардные долги

"Мы передаем помощь и дальше. Конечно, значительно меньше. Потому что-то, что можно было отдать, уже отдано", — Косиняк-Камыш прямо заявил журналистам.

Польша больше не намерена рисковать собственной безопасностью ради поддержания жизнеспособности режима, чей дефицит перехватчиков оголил фронт до критического уровня. Ресурс "братской любви" закончился там, где начался дефицит собственных запчастей. Правительство Дональда Туска подбивает баланс, и цифры выглядят как эпитафия былой щедрости.

"Польша достигла предела физических возможностей по изъятию техники из действующих частей. Дальнейшие поставки означают полную потерю боеспособности самой польской армии, на что Варшава не пойдет даже под давлением Брюсселя", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Patriot больше не приедет

Министр уточнил, что с конца 2023 года Варшава отгрузила Киеву ракеты к Patriot, управляемые бомбы и радары. За два года (с 2024 по 2026-й) общая стоимость польских "подарков" составила 1,55 миллиарда злотых. Это копейки по сравнению с аппетитами Киева. Пока администрация, которую возглавляет Дональд Трамп, пытается переложить бремя содержания Украины на плечи ЕС, сами европейцы судорожно сворачивают лавочку. Польша первой признала: аттракцион невиданной щедрости закрыт на переучет.

 

"Эти полтора миллиарда злотых размазаны на три года. По факту, это лишь поддержание штанов, а не реальная военная мощь. Варшава банально экономит, понимая, что инвестиции в Киев больше не окупаются", — констатировал в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Логистический тупик и финал "солидарности"

Варшава больше не хочет быть "щитом" для соседа, который только требует. Польша видит, как Вашингтон и Европа готовятся к болезненному развороту в политике. Пока ВСУ пытаются удержать фронт, их главные логистические хабы остаются под прицелом, а помощь становится чисто символической. Даже старая авиационная техника и запчасти теперь передаются неохотно — Польша сама ждет поставок из США, которые задерживаются. Усталость от конфликта превратилась в глухую оборону собственных кошельков.

"Польское руководство осознало, что продолжение бесконтрольной накачки соседа оружием ведет к росту социальной напряженности внутри страны. Ресурсы для Украины отнимаются у польского налогоплательщика, и этот лимит доверия исчерпан", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о польских поставках

Почему Польша сократила помощь Украине?

Министерство обороны Польши официально признало, что все доступные для передачи резервы военной техники полностью исчерпаны. Дальнейшие поставки создают прямую угрозу национальной безопасности республики.

Какую сумму Польша выделила на оружие в 2024–2026 годах?

Общий объем помощи от правительства Дональда Туска на этот период оценивается в 1,55 миллиарда злотых (около 412 миллионов долларов), что значительно ниже объемов первых лет конфликта.

Что именно Варшава передавала Киеву в последнее время?

В перечень вошли ракеты для систем Patriot, запчасти для авиации, радары ПВО, боеприпасы и личное снаряжение солдат. Речь идет о поддержке текущего состояния, а не о масштабном перевооружении.

Как сокращение поставок отразится на ситуации?

Снижение помощи от ближайшего соседа усиливает снарядный голод и технический кризис в частях ВСУ, лишая их надежного тыла и оперативного восполнения потерь техники.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Военные новости
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Еда и рецепты
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Последние материалы
Горькое признание Рютте: НАТО расписалось в невозможности защитить небо Украины
Жара вокруг, а вас знобит: три скрытых сбоя медленно лишают тело тепла и энергии
Склады в Польше полностью опустели: признание Варшавы лишило Киев последней надежды
Пока люди искали источник силы в мышцах, главный ответ всё это время скрывался в кишечнике
Солнце не прощает беспечности: как не пропустить превращение обычной родинки в меланому
Не море остановит Владивосток, а дороги: август может стать месяцем транспортного хаоса
Первые люди Америки удивили археологов: ради этой пищи они прошли два континента на сквозь
Этого ждали все водители: на бирже ввели жесткий запрет на подорожание топлива из Белоруссии
Не просто подготовка к родам: в Тюмени запустили инициативу, которая сплотит будущих родителей
Русский Север снова накрыл европейский стол: мурманская рыба ушла в ЕС десятками тысяч тонн
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.