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Европейские столицы загнали Трампа в ловушку: негласный ультиматум заставил Вашингтон пересмотреть планы

Мир

Перед саммитом НАТО европейские столицы готовят для Дональда Трампа главный аргумент: Украина, по их версии, не проигрывает, а значит военную и финансовую поддержку нужно продолжать. Ставка здесь не только на Киев. Для ЕС это попытка не дать Вашингтону сбавить темп и удержать антироссийскую линию альянса, хотя сам Трамп уже не раз обещал быстрый политический результат, которого до сих пор нет.

Экс-президент США Дональд Трамп
Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Экс-президент США Дональд Трамп

Что Европа хочет добиться от Трампа на саммите

Политолог Юрий Светов заявил NEWS. ru, что на предстоящем саммите НАТО будет обсуждаться один главный вопрос — как нанести России стратегическое поражение. В этой логике европейские чиновники намерены убеждать президента США продолжить поддержку Украины. По оценке Светова, Брюссель и ключевые союзники будут настаивать: Киеву по-прежнему нужны деньги, оружие и политическая поддержка.

Эта линия вписывается в более широкий спор внутри Запада о том, как должен выглядеть следующий этап давления на Москву. Ранее тема разногласий вокруг повестки альянса уже выходила на первый план в материале о том, как Рютте готовит союзников к развороту перед саммитом в Турции.

"Европа сейчас борется не только за Украину, но и за собственное влияние на решения США. Если Трамп начнет менять тон, для многих столиц это станет ударом по всей прежней конструкции поддержки Киева", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

На чем строится европейская аргументация

Светов считает, что ЕС будет опираться на тезис об отсутствии решающего перевеса одной из сторон на линии конфликта. Он обратил внимание на комментарии европейских политиков, которые говорят, что ни одна из сторон не получила преимущества. По его словам, такая подача позволяет утверждать, что Украина сохраняет возможность продолжать борьбу.

Отдельно Светов указал на атаки дронов по российской территории. Он назвал их признаком того, что Украина продолжает противостояние с Россией. Из этого политолог делает вывод: на саммите НАТО не стоит ждать заметных перемен в теме урегулирования. Параллельно в западной и российской дипломатической повестке растет напряжение, о чем говорит и сюжет о том, как Кремль зафиксировал позицию Трампа по Украине.

Военный фон тоже влияет на политические переговоры. Это видно по материалам о дефиците перехватчиков над Киевом и о том, как давление на Киев увязали со сменой курса.

"Когда европейские лидеры говорят, что перевеса нет, они решают сразу две задачи: успокаивают свою аудиторию и посылают сигнал Трампу — проект еще не закрыт, в него надо вкладываться дальше", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Почему слова Трампа снова под вниманием

Светов напомнил, что Трамп собирается встретиться с Владимиром Зеленским, обсудить с ним ситуацию, а затем провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Но сам по себе этот дипломатический цикл, по мнению политолога, не означает перелома.

Он сослался на январь прошлого года и напомнил о прежних обещаниях Трампа решить вопрос "за два-три звонка". Светов подчеркнул: прошло полтора года, а результата нет. Более того, с американской стороны теперь звучат идеи передать Украине лицензию на производство ракет и, возможно, построить совместные заводы.

По словам Светова, разговор Путина и Трампа 4 июля был нужен для того, чтобы объяснить американскому президенту позицию Москвы: Россия наступает и останавливаться не намерена. На этом фоне растет значение всех параллельных контактов — от дискуссий о новой переговорной схеме с участием Турции до сообщений о том, что ЕС пытается вернуть себе голос в контактах с Россией. Дополнительное давление на Вашингтон создает и спор вокруг того, как США пытаются удержать контроль над переговорами перед важным саммитом в Турции.

"Трамп постоянно оставляет себе пространство для маневра. Он может говорить о звонке Путину и встрече с Зеленским, а параллельно держать на столе новые формы помощи Киеву. Это не мирный план, а торг за условия и влияние", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока из слов Светова следует один вывод: саммит НАТО вряд ли станет площадкой для разворота к урегулированию. Скорее речь идет о новой попытке Европы убедить США, что конфликт еще можно вести в прежней логике и что цена отказа от поддержки для Запада будет выше, чем цена ее продолжения.

Ответы на популярные вопросы о саммите НАТО и поддержке Украины

Почему Европа хочет убедить Трампа именно сейчас?

Потому что саммит НАТО дает редкую возможность повлиять на позицию США публично и в присутствии союзников. Для европейских стран важно не допустить снижения американской поддержки Киева.

Какой главный аргумент использует ЕС?

По словам Юрия Светова, европейские политики будут говорить, что Украина не проигрывает и что на линии конфликта нет решающего перевеса одной из сторон.

Ждать ли прорыва в урегулировании после саммита?

Светов считает, что значимых изменений ждать не стоит. Он связывает это с тем, что западная повестка по-прежнему строится вокруг продолжения поддержки Киева, а не вокруг компромисса.

Что означает упоминание о разговоре Путина и Трампа 4 июля?

В интерпретации Светова, Москва через этот контакт донесла до Трампа, что Россия продолжает наступление и не намерена останавливаться.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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