Балтика и Арктика под ростом напряжения: почему НАТО расширяет зоны потенциального конфликта

Заявление замглавы МИД России Александра Грушко сводит спор о безопасности к простой формуле: НАТО, по его словам, больше не ограничивает военное планирование землей, морем и воздухом, а добавляет к ним киберпространство и космос. Для Москвы это не просто риторика Альянса, а сигнал о расширении зоны давления — прежде всего на Балтике и в Арктике, где, как утверждает дипломат, Запад создает конфронтацию и пытается добиться от России уступок сразу в военной, политической и экономической плоскостях.

Фото: Creativecommons by FinnishGovernment, by FinnishGovernment, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг НАТО

Что заявил Александр Грушко о стратегии НАТО

Александр Грушко в беседе с NEWS. ru заявил, что стратегические концепции и установки НАТО на обозримую перспективу ставят целью достижение абсолютного превосходства во всех операционных средах. Он перечислил землю, воду и воздух, а также добавил, что натовцы включили в этот набор киберпространство и космос.

Этот тезис расширяет спор о военном балансе. Речь, по словам дипломата, идет уже не только о классических театрах действий, но и о сферах, где растет значение технологий, спутниковой инфраструктуры и цифрового контроля. На этом фоне обсуждение саммита НАТО в Турции и споров внутри альянса о приоритетах получает более жесткий смысл.

"Когда военный блок говорит о превосходстве сразу во всех средах, он описывает не оборону, а модель постоянного давления. Для оппонента это сигнал: пространство для компромисса сужают заранее", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

В российской трактовке это связано не только с военным планированием, но и с общим фоном отношений России и Запада. Параллельно идут споры о контактах Вашингтона и Москвы, о чем ранее сообщал материал о том, как Кремль ждет нового контакта с Трампом.

Почему Балтика и Арктика названы точками напряжения

Грушко отдельно указал на Балтику и Арктику. По его словам, там зреет искусственно созданная конфронтация. В этой формулировке главный акцент сделан на том, что Москва видит в происходящем не стихийный рост напряжения, а направленную линию западных стран.

Дипломат связал эту линию с попыткой проецировать силу в направлении России. В такой логике оба региона становятся не периферией, а площадками, где проверяют пределы давления. Соседние сюжеты — от дискуссий о расколе в ЕС по контактам с Россией до споров вокруг турецких переговорных инициатив - показывают, что борьба идет не только за территорию, но и за право задавать правила диалога.

"Балтика и Арктика удобны для демонстрации силы. Там можно быстро поднять ставки, не переходя формальную черту прямого столкновения. Поэтому такие регионы часто используют как рычаг в большом политическом торге", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Заявление Грушко укладывается в более широкий ряд жестких оценок Москвы. В последние дни российская дипломатия уже усиливала тон, в том числе в истории, где Захарова прямо обвинила Лондон в связи с событиями в Крыму.

Что стоит за спором о превосходстве

По версии Грушко, цель западных стран — добиться от России уступок сразу в трех сферах: военной, политической и экономической. Это уже не спор о частных мерах сдерживания, а описание давления как единой схемы, где силовая демонстрация должна работать на дипломатический и хозяйственный результат.

Из исходного заявления не следует перечень конкретных шагов НАТО. Но сам набор сфер, который назвал дипломат, показывает, что Москва рассматривает расширение натовской повестки как попытку влиять на ее решения шире, чем через одну только военную тему. Отсюда интерес к любым каналам переговоров — от сюжетов, где Вашингтон старается удержать контроль над переговорами, до сообщений о том, как Кремль ужесточает оценку роли подстрекателей.

"Когда в один ряд ставят военные, политические и экономические уступки, это означает спор не о локальном эпизоде, а о правилах сосуществования. Стороны спорят уже о том, кто задает рамку безопасности и кто пишет повестку переговоров", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

На этом фоне любые кризисы вокруг Украины, контактов США с союзниками и дискуссий о будущем альянса будут восприниматься не как разрозненные эпизоды, а как части одной линии давления, о которой и сказал замглавы МИД России.

Тезис из заявления Что это означает Абсолютное превосходство на земле, воде и в воздухе Речь идет о полном военном охвате классических сред Добавлены киберпространство и космос Соперничество переносится в технологические и инфраструктурные сферы Балтика и Арктика названы зонами конфронтации Москва видит рост давления на чувствительных для себя направлениях Запад добивается уступок от России Военный нажим, по оценке МИД, должен повлиять и на политику, и на экономику

Таблица показывает главную логику заявления Грушко: расширение перечня операционных сред, по оценке Москвы, меняет не только военный контур, но и общий политический смысл противостояния.

Ответы на популярные вопросы о позиции России по НАТО

Что именно заявил Александр Грушко?

Он сказал, что в стратегических концепциях НАТО целью ставится абсолютное превосходство во всех операционных средах: на земле, на воде и в воздухе, а также в киберпространстве и космосе.

Почему в заявлении выделены Балтика и Арктика?

По словам дипломата, именно там формируется искусственно созданная конфронтация, через которую западные страны пытаются проецировать силу в сторону России.

О каких уступках России говорил замглавы МИД?

Грушко заявил, что Запад пытается добиться от России уступок в военной, политической и экономической сферах.

Есть ли в его словах указание на конкретные действия НАТО?

В приведенном высказывании конкретные шаги альянса не перечислены. Речь идет об оценке стратегических установок НАТО и общей линии Запада.

Читайте также