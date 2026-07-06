Трамп заявил о желании России и Украины завершить конфликт: что это значит для переговоров

Заявление Дональда Трампа о том, что Россия и Украина хотят быстро закончить конфликт, прозвучало в момент, когда Вашингтон пытается удержать переговорную инициативу и не дать другим игрокам перехватить площадку для будущих контактов. Политическая ставка здесь проста: если Белый дом докажет, что канал связи с Москвой работает, США сохранят роль главного посредника. Если нет, центр тяжести может сместиться туда, где уже обсуждают новые дипломатические схемы, включая Турцию.

Фото: Веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Что сказал Трамп о России, Украине и переговорах

Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед журналистами, заявил, что и Россия, и Украина хотят завершить конфликт. По его словам, переговоры продолжаются, а обе стороны нацелены на прекращение боевых действий. Отдельно президент США сказал, что Владимир Путин хочет положить конец войне, и добавил, что Владимир Зеленский тоже стремится к ее окончанию.

"Когда американский лидер публично подчеркивает желание обеих сторон закончить войну, он не просто описывает ситуацию. Он фиксирует для всех рамку будущих переговоров: США хотят остаться в центре процесса и показать, что без них финальное решение не сложится", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Трамп также отдельно выделил телефонный разговор с Владимиром Путиным, который состоялся 4 июля. Этот контакт он назвал хорошим. В формулировке Белого дома это не техническая деталь, а сигнал: Вашингтон показывает, что прямой канал связи с Москвой сохраняется. На фоне обсуждений будущих площадок, включая саммит в Турции, такой акцент выглядит как заявка на контроль над повесткой.

Как в Кремле отреагировали на слова президента США

Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позицию Трампа по украинскому кризису. Он заявил, что действия американского президента остаются последовательными, и отверг утверждения о том, что Трамп постоянно меняет взгляды. В Москве тем самым сняли часть спора вокруг его линии и дали понять, что следят не за риторикой, а за устойчивостью контакта.

Эта реакция Кремля перекликается с более ранним фоном вокруг позиции Трампа по Украине. Для Москвы сейчас важно показать, что разговор с Вашингтоном идет по понятной траектории. Это особенно заметно на фоне других жестких сигналов из российских структур, где обсуждают не только сам конфликт, но и круг его внешних участников, о чем ранее писала Pravda. Ru в материале о том, как Кремль сместил акцент на подстрекателей.

"Песков здесь решал точечную задачу: убрать образ политика, который каждый день говорит новое. Для переговоров это чувствительный вопрос. Если одна из сторон считает собеседника непредсказуемым, цена любых слов резко падает", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Фраза Трампа "мы ведем переговоры" в таком контексте приобретает больший вес. Она звучит уже не как общая декларация, а как подтверждение, что дипломатический трек не свернут. При этом ни Белый дом, ни Кремль в приведенных заявлениях не раскрывали новых параметров возможного урегулирования.

Почему тема переговоров обострилась именно сейчас

Слова Трампа появились на фоне плотной дипломатической повестки. В ней заметно растет роль Турции, где обсуждаются новые варианты посредничества и где готовятся крупные международные встречи. Ранее Pravda. Ru писала, что Анкара продвигает свою схему переговоров, а сам саммит НАТО в Турции может стать проверкой отношений США и Европы.

На этом фоне Белый дом вынужден действовать быстро. Если американская сторона не покажет, что именно у нее остается рабочий контакт и с Москвой, и с Киевом, поле для дипломатического маневра начнут занимать другие участники. Одновременно давление на украинскую тему усиливают и военные новости. Так, материалы о дефиците средств ПВО у Киева и о новых сигналах вокруг возможной эскалации делают вопрос переговоров для всех сторон еще жестче.

"Сейчас идет борьба не только за условия мира, но и за то, кто будет собирать стороны за стол. Турция усиливает свои позиции, Европа пытается вернуть себе голос, а США не хотят потерять статус главного диспетчера переговорного процесса", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Дополнительное напряжение создает и европейский контур. Попытки ЕС вернуть влияние на диалог с Москвой уже натолкнулись на внутренние споры, о чем Pravda. Ru сообщала в материале о том, как Брюссель уперся во внутренний раскол. Поэтому даже короткое заявление Трампа сейчас считывается как часть борьбы за дипломатическую инициативу, а не только как комментарий по текущей обстановке.

Пока публичная часть переговорной линии строится вокруг этих формулировок. Они не раскрывают деталей возможной сделки, но показывают, что и Вашингтон, и Москва стараются удержать канал для дальнейших контактов открытым.

Ответы на популярные вопросы о переговорах по Украине

Что нового сказал Трамп?

Он заявил, что Россия и Украина хотят завершить конфликт, а переговоры продолжаются. Отдельно Трамп сказал, что Владимир Путин хочет положить конец войне, и выразил уверенность, что того же хочет Владимир Зеленский.

Почему упоминание разговора с Путиным имеет значение?

Трамп назвал телефонный разговор с Путиным 4 июля хорошим. Это показывает, что прямой контакт между Вашингтоном и Москвой сохраняется и используется как политический аргумент.

Как на это отреагировал Кремль?

Дмитрий Песков заявил, что Трамп действует последовательно, и отверг утверждения о том, что президент США постоянно меняет свои взгляды по украинскому вопросу.

Почему тема переговоров снова вышла на первый план?

Это происходит на фоне активизации дипломатических площадок, включая турецкое направление, а также на фоне общего роста напряжения вокруг украинского конфликта и споров о том, кто будет вести ключевой переговорный трек.

Читайте также