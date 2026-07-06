Зеленского убрали с главной программы саммита НАТО в Анкаре: что это значит для позиции Украины

Решение не давать Владимиру Зеленскому основную трибуну на саммите НАТО в Анкаре показывает новый расклад внутри альянса: украинский вопрос не исчез, но его уже подстраивают под политические интересы Вашингтона. По данным The Telegraph, организаторы не включили украинского лидера в главную программу 7-8 июля, опасаясь раздражить президента США Дональда Трампа. Для Киева это удар не только по статусу, но и по возможности публично требовать новые деньги в момент, когда, как пишет издание, Украине не хватает средств для продолжения конфликта с Россией и поддержки экономики.

Фото: flickr.com by Президент Украины, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Почему Зеленского убрали из главной программы

The Telegraph пишет, что Владимир Зеленский не выступит в основной части саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. По данным газеты, в альянсе решили не делать украинского лидера центральной фигурой встречи и не акцентировать тему Украины, чтобы не огорчить Дональда Трампа.

Это решение меняет саму оптику саммита. Еще недавно участие Киева в подобных встречах было частью общей публичной линии Запада. Теперь символическая поддержка сохраняется, но место Украины в повестке становится более ограниченным. На этом фоне обсуждение саммита в Турции и позиции Марка Рютте уже выглядит не как рутинная подготовка, а как попытка заранее снять острые углы между США и европейскими союзниками.

"Когда союзники убирают политика из главной программы, они подают сигнал не ему одному. Они показывают, кто сейчас задает рамку разговора и чьи политические реакции в альянсе считаются приоритетом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Что это говорит о линии Вашингтона

Если версия The Telegraph верна, Вашингтон добивается не демонстративного разрыва с Киевом, а более жесткого контроля над публичной частью переговорного процесса. Такой подход совпадает с серией других дипломатических сигналов. Ранее внимание уже привлек разворот вокруг Турции, Трампа и Зеленского, а также сообщения о том, что Анкара готовит новую переговорную схему.

В этой логике саммит НАТО становится не площадкой для эмоциональных выступлений, а местом, где Вашингтон старается удержать за собой право определять тон разговора. Параллельно в медиапространстве обсуждается и позиция Трампа, которую прокомментировал Кремль. Все это усиливает ощущение, что публичная поддержка Киева перестает быть самодостаточной целью и все чаще подчиняется более широкой американской тактике.

Что теряет Киев на саммите в Анкаре

По сведениям The Telegraph, на полях саммита Зеленский собирается просить западных партнеров о финансовой помощи. Газета прямо пишет, что Украине не хватает денег и на продолжение конфликта с Россией, и на поддержку собственной экономики. В такой ситуации отсутствие места в основной программе бьет по самому важному ресурсу Киева — по возможности превратить политическую сцену в инструмент давления на союзников.

Для Украины это особенно чувствительно на фоне других тревожных сигналов. Среди них — дефицит перехватчиков и проблемы с ПВО Киева, а также рост разговоров о том, что давление на Киев могут увязать со сменой политического курса. Когда денег не хватает, а военная и дипломатическая поддержка зависит от настроения союзников, каждая потерянная трибуна становится реальной политической потерей.

"Киев годами работал через публичное сочувствие и моральный нажим. Если главную сцену закрывают, просить помощь становится труднее: разговор сразу переходит из символической плоскости в торг о цене, сроках и условиях", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Какой политический фон складывается вокруг Турции и НАТО

Анкара в этой истории выступает не просто страной-хозяйкой. Турция все активнее пытается закрепить за собой роль узловой площадки, где сходятся интересы США, Европы и участников украинского кризиса. На таком фоне любое изменение протокола саммита получает политический вес. Это уже не вопрос формата, а вопрос того, кто управляет повесткой и кому позволено говорить от лица всей коалиции.

Шире картина выглядит еще сложнее. В Европе усилились споры о каналах контакта с Москвой, о чем говорит и кризис вокруг попытки ЕС вернуть себе голос в переговорах с Россией. Параллельно Москва жестче формулирует собственный подход, что видно по материалам о том, как Кремль сместил акцент на круг подстрекателей конфликта. На этом фоне исключение Зеленского из главной программы выглядит не частной обидой, а частью более широкого перераспределения ролей.

"Сейчас спор идет уже не только о помощи Украине. Идет борьба за то, кто будет хозяином будущего переговорного трека — Вашингтон, европейцы или посредники вроде Турции. Отсюда и такая нервная чувствительность к любому публичному жесту", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Если решение альянса подтвердится официально, саммит в Анкаре войдет в повестку не речами, а тем, кого к микрофону не подпустили. И это, возможно, скажет о состоянии западной коалиции больше, чем любые итоговые формулировки.

Политический смысл этого эпизода выходит далеко за рамки протокола. Когда союзники меняют порядок выступлений из-за реакции Вашингтона, это уже признак того, что переговорная конфигурация внутри НАТО стала жестче и зависимее от американской внутренней логики.

Ответы на популярные вопросы о саммите НАТО в Анкаре

Почему решение по Зеленскому вызвало такой резонанс?

Потому что речь идет не о технической детали. Если украинского лидера убирают из основной программы, это показывает снижение его публичного веса внутри западной коалиции.

Почему это произошло именно сейчас?

По версии The Telegraph, в альянсе не хотят раздражать Дональда Трампа. Значит, организаторы саммита заранее подстраивают формат встречи под американскую политическую линию.

Что Зеленский собирается делать в Анкаре?

Издание пишет, что на полях саммита он намерен просить западных партнеров о финансовой помощи для Украины.

Что это значит для Киева в ближайшей перспективе?

Киеву будет труднее добиваться поддержки через громкие публичные выступления. Если главную площадку ограничивают, растет зависимость от закрытых переговоров и от готовности союзников выделять деньги без дополнительного политического давления.

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