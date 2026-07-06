Геополитический разворот в Турции: Вашингтон решился на сложную многоходовочку за спиной союзников

После разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп быстро выводит украинский сюжет на новый раунд личной дипломатии: в Турции, где пройдет саммит НАТО, он собирается встретиться с Владимиром Зеленским. Для Белого дома это попытка показать, что Вашингтон не потерял контроль над переговорами и все еще может двигать тему мира. Для Киева — шанс удержать прямой доступ к Трампу после его контакта с Москвой. Главный вопрос теперь не в самой встрече, а в том, станет ли она шагом к новому звонку Путину и изменит ли расстановку сил вокруг украинского конфликта.

Фото: flickr.com by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Что известно о встрече Трампа и Зеленского

О планах Дональда Трампа встретиться с Владимиром Зеленским сообщило агентство Reuters. По данным агентства, встреча пройдет в Турции во время визита президента США на саммит НАТО. В публикации сказано, что Трамп хочет предпринять новые усилия для прекращения войны на Украине.

"Личная встреча в такой момент — это всегда сигнал всем участникам процесса: Вашингтон хочет сам задавать темп и не отдавать инициативу союзникам", — рассказал в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Reuters уточняет, что о запланированном контакте сообщил высокопоставленный американский чиновник. По его словам, у Трампа есть реальное чувство срочности в попытке положить конец конфликту. На фоне дискуссий внутри НАТО и споров о роли США в Европе эта встреча выглядит не как протокольный эпизод, а как часть более широкой дипломатической линии. Параллельно в международной повестке сохраняется нервозность вокруг отношений Вашингтона и Берлина и общей конфигурации европейского кризиса управления.

Почему разговор с Путиным стал отправной точкой

До сообщения о встрече с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Беседа состоялась в минувшую субботу и длилась 1 час 25 минут. Инициатором была американская сторона. Одной из главных тем стала Украина.

По итогам разговора президент США подтвердил, что готов и дальше помогать в поиске мирного решения. Это важно не только само по себе. Контакт с Путиным, а затем быстрый выход на Зеленского показывают, что Белый дом пытается сохранить прямой канал с обеими сторонами. На таком фоне отдельные попытки Европы вернуть себе место в переговорах, как показывала история с секретными контактами ЕС и России, могут уйти на второй план.

"Когда американский лидер сначала говорит с Москвой, а потом идет на встречу с Киевом, он выстраивает позицию арбитра. Но такой статус держится только до тех пор, пока обе стороны считают этот канал полезным", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Белый дом, как ожидается, допускает еще один разговор Трампа с Путиным уже после встречи с Зеленским. Если это произойдет, то турецкий эпизод станет не финалом, а промежуточной точкой в цепочке прямых контактов. На фоне других острых тем — от кризиса вокруг Ирана и Израиля до внутренних потрясений в Молдавии - Белый дом явно хочет не распылять политический ресурс.

Кто будет вести контакт между Киевом и Москвой

Посредниками между Киевом и Москвой, как и раньше, названы спецпредставители Трампа — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Исходный материал указывает, что именно они сохранят роль переговорных связующих фигур. Это значит, что Белый дом делает ставку не только на личные разговоры лидеров, но и на параллельный закрытый трек.

Трамп также сказал, что урегулирование конфликта на Украине открыло бы перспективы для взаимовыгодного сотрудничества России и США. Эта формула показывает американский интерес шире украинской темы. Речь идет не только о прекращении войны, но и о том, что может последовать после нее. Подобная логика просматривается и в других узлах международной политики — от маневров Еревана между Россией и Западом до споров внутри ЕС о границах давления на партнеров, как в случае с санкционным конфликтом вокруг Патриарха Кирилла.

Что поставлено на карту для США, Украины и России

Для США встреча Трампа и Зеленского — это способ удержать за собой роль главного внешнего посредника. Для Украины — возможность донести позицию напрямую после того, как Трамп уже поговорил с Путиным. Для России важен сам порядок контактов: сначала диалог с Вашингтоном, потом обсуждение американцами деталей с Киевом.

"Если после разговора с Зеленским Трамп снова свяжется с Путиным, это будет означать попытку собрать встречные позиции в один политический пакет. Но любой пакет работает только тогда, когда стороны готовы обсуждать не лозунги, а условия", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока исходный материал не дает деталей будущей повестки встречи. Но уже ясно, что речь идет не о рядовом обмене мнениями на полях саммита НАТО. Это проверка: может ли Трамп превратить телефонную дипломатию в следующий шаг и сохранить для США пространство маневра в одном из главных международных конфликтов.

Ответы на популярные вопросы

Почему эта встреча важна именно сейчас?

Потому что она анонсирована сразу после разговора Трампа с Путиным. Это показывает, что США хотят вести диалог с обеими сторонами без большой паузы.

Где пройдет встреча?

По данным Reuters, Трамп встретится с Зеленским в Турции во время визита на саммит НАТО.

Кто занимается посредничеством между Киевом и Москвой?

Эту роль, как сказано в исходном материале, сохранят спецпредставители Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

Что может произойти после переговоров с Зеленским?

В Белом доме ожидают, что после этой встречи Трамп, скорее всего, еще раз позвонит Владимиру Путину.

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