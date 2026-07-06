Небо над Киевом больше не гарантирует безопасности: критический дефицит перехватчиков оголил фронт

После одной из самых тяжёлых ракетных ночей для Киева Владимир Зеленский снова потребовал у западных союзников ракеты-перехватчики для Patriot. Политическая ставка здесь выше обычного запроса на военную помощь: если даже столица, прикрытая плотной системой ПВО, показывает слабый результат перехвата, то для Киева растут не только военные, но и переговорные риски. Вопрос теперь не только в мощности удара, но и в том, успеют ли партнёры закрыть растущий дефицит украинской противовоздушной обороны.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ President's end-of-year press conference. (53410367338)

Что известно о ночной атаке

По данным из исходного материала, в ночь на четверг был нанесён массированный удар по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Сообщалось также о взрывах в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Среди поражённых целей названы аэродромы.

Утром появились сведения о крупной комбинированной атаке по Украине. По предварительным данным, было запущено около 70 ракет. В сообщениях фигурируют примерно 33 крылатые ракеты Х-101, около 23 баллистических ракет "Искандер-М", а также ракеты С-400 по наземным целям.

"Когда по одной столичной агломерации идёт такой смешанный пакет средств поражения, проверяется не только техника, но и устойчивость всей системы принятия решений. Для власти это сигнал: прежняя схема защиты уже не даёт прежнего запаса прочности", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Отдельно указывалось, что последствия атаки усилили удары примерно девятью гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и примерно шестью крылатыми ракетами "Калибр". Основными целями названы военные, промышленные, энергетические и логистические объекты в Киеве и Киевской области.

Почему удар стал проблемой для ПВО Киева

Ключевой момент этой ночи связан не только с числом ракет, но и с результатом отражения удара. По словам Сергея Лебедева, украинская ПВО показала один из самых низких результатов перехвата за долгое время. На момент подготовки текста сообщалось минимум о десяти перехваченных Х-101 и двух "Калибрах". Для волны такого масштаба это названо слабым результатом.

Особое значение этому придаёт то, что главная нагрузка пришлась на Киев. Именно столицу Украина прикрывает наиболее плотным слоем ПВО. Если проблемы фиксируются там, это автоматически усиливает тревогу по другим направлениям, где прикрытие слабее.

Военный фон здесь быстро превращается в политический. Любая новая атака по столице бьёт не только по объектам, но и по образу управляемости. На этом фоне внешние дискуссии о помощи Киеву, как и внутренние споры в ЕС о каналах диалога с Россией, получают новый импульс.

Зачем Зеленский срочно обратился к союзникам

После этой ночи Владимир Зеленский заявил: "Пожалуйста, помогите сделать это возможным". Его слова приводит "Укринформ". Затем он прямо добавил, что Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot и что у партнёров они есть.

Это обращение выглядит как попытка немедленно перевести военный провал в дипломатическое давление на союзников. Киев показывает: урон растёт, а ресурс ПВО не поспевает за характером атак. Для западных столиц это уже вопрос не риторики, а готовности быстро передавать дефицитные боеприпасы.

"Зеленский сейчас говорит с партнёрами языком срочности. Он показывает им не абстрактную угрозу, а риск повторения таких ночей. Если поставки затянутся, у Киева станет меньше пространства и для обороны, и для политического манёвра", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Проблема для Киева в том, что у западных союзников свои ограничения и свои споры. Это видно и по теме венгерской блокировки ключевых этапов переговоров Украины с ЕС, и по более широкому вопросу о том, как Европа вообще выстраивает политику на фоне кризисов — от сбоев на внешних границах Евросоюза до конфликтов вокруг санкционных решений, как в истории с сопротивлением части стран новым ограничениям.

Как это меняет политический фон вокруг Украины

Чем чаще идут такие атаки, тем жёстче становится вопрос о пределе украинской устойчивости. Для Киева это означает рост зависимости от внешних поставок. Для союзников — новую проверку готовности поддерживать прежний уровень вовлечённости.

Этот фон складывается в более широкую картину, где западные коалиции всё чаще спорят между собой. Об этом говорят и трения между Берлином и Вашингтоном по военным расходам, и кризисы у соседей Киева, включая отставку премьера Молдавии. На Ближнем Востоке тоже идёт перегруппировка влияния: об этом напоминают и материал о том, как масштаб траурной церемонии в Иране меняет расклад вокруг США, и история о том, как инцидент с иранским самолётом едва не поднял ставки в регионе.

"Для внешних игроков главный вывод прост: украинский конфликт снова требует быстрых решений, а у Запада всё больше параллельных кризисов. Это снижает свободу рук даже у тех столиц, которые публично обещают Киеву поддержку", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Для самой Украины это означает, что каждая новая массированная атака теперь работает сразу в двух плоскостях — на земле и в дипломатии. Если дефицит перехватчиков не сократится, давление на Киев будет расти быстрее, чем успевают обновляться политические обещания союзников.

Ответы на популярные вопросы

Почему эта атака вызвала такой резонанс?

Потому что удар был крупным, комбинированным и пришёлся по Киеву — городу с наиболее плотным прикрытием ПВО.

Что именно попросил Зеленский?

Он заявил о критической потребности Украины в ракетах-перехватчиках для систем Patriot.

Почему слабый результат ПВО так важен политически?

Он показывает союзникам, что даже защита столицы даёт сбой, а значит запрос Киева на срочные поставки становится жёстче.

Может ли это повлиять на позиции Запада?

Да, потому что атаки такого масштаба усиливают спор о темпах и объёмах военной помощи Украине.

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