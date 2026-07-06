Анкара выставила ультиматум по украинскому кризису: кулуарные переговоры спровоцировали кризис доверия

Анкара пытается вернуть себе роль посредника в украинском конфликте и использует для этого прямой контакт с Вашингтоном. По данным источника в турецком правительстве, инициативы Турции по возобновлению переговоров между Москвой и Киевом станут центральной темой встречи Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа 7 июля в Анкаре. Ставка для Турции понятна: закрепить статус площадки для диалога, для США — понять, готова ли Анкара предложить рабочую схему там, где прежние каналы зашли в тупик.

Фото: commons.wikimedia.org by R4BIA.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Реджеп Тайип Эрдоган

Что известно о встрече в Анкаре

Источник РИА Новости в турецком правительстве сообщил, что переговоры президентов Турции и США пройдут во вторник, 7 июля, в турецкой столице. По его словам, в повестку войдут инициативы Анкары по возвращению Москвы и Киева к переговорам. Иных деталей собеседник не привел: ни о формате предложений, ни о том, идет ли речь о новой площадке, серии консультаций или политическом зондировании позиций сторон.

Сам по себе выбор темы показывает, что Анкара не хочет оставаться наблюдателем. Турция уже не раз пыталась удержать за собой роль канала связи в кризисных сюжетах, а теперь, судя по утечке, хочет обсудить это напрямую с Трампом на уровне лидеров. На этом фоне интерес к другим линиям региональной политики тоже растет: от поиска ЕС собственных каналов диалога с Россией до споров вокруг позиции Германии в отношениях с США и НАТО.

"Анкара пытается продать не просто площадку для встречи, а свою политическую полезность. Турция показывает Вашингтону: без нас часть региональных узлов вы не развяжете", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Зачем Турция поднимает тему переговоров сейчас

Публичный сигнал перед встречей с Трампом нужен Эрдогану сразу по нескольким причинам. Первая — показать, что Турция сохраняет дипломатическую инициативу там, где западные партнеры спорят о тактике. Вторая — удержать за собой место между конфликтующими сторонами, не разрывая связи ни с одной из них. Третья — превратить переговорную тему в отдельный ресурс влияния на США.

Для Анкары это еще и вопрос внешнеполитического веса. Если Турция становится одним из немногих игроков, способных обсуждать с Вашингтоном, Москвой и Киевом одну и ту же тему, она усиливает свои позиции на всем региональном поле. Похожая логика видна и в других точках напряжения — от инцидентов вокруг Ирана и Израиля до борьбы за влияние в ближневосточной геополитике.

Важен и момент. На европейском направлении хватает внутренних споров: это видно и по разногласиям внутри ЕС по украинскому вопросу, и по конфликтам вокруг санкционной политики, включая спор о новых ограничениях в Евросоюзе. На таком фоне Турция может представить себя более гибким посредником.

Что может означать позиция Трампа

Из сообщения источника не следует, какую линию на встрече займет Трамп. Но сам факт вынесения украинской темы в центр переговоров говорит о том, что Анкара рассчитывает получить от Вашингтона либо политический сигнал, либо хотя бы согласие обсуждать турецкие предложения дальше. Для Эрдогана это способ проверить, насколько Белый дом готов слушать союзника, который ведет собственную игру.

Здесь многое будет зависеть от того, увидит ли американская сторона в турецких инициативах рабочий дипломатический инструмент или попытку Анкары укрепить свою автономную роль. Такой подход уже не раз вызывал раздражение у западных столиц, особенно когда региональные игроки пытаются вести самостоятельный торг. Это хорошо видно и на постсоветском направлении, где Армения балансирует между Россией и Западом, и в сюжетах о внутриполитических решениях Еревана.

"Для Трампа такие переговоры — проверка цены союзничества. Если Турция предлагает канал, который нельзя быстро заменить, у Анкары появляются дополнительные аргументы и по другим спорным темам", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Какой внешний фон окружает встречу

Переговоры в Анкаре проходят на нервном международном фоне. В Европе растут внутренние сбои — от проблем на внешних границах ЕС до кризисов в национальных системах управления, как показали события в Молдавии и Бельгии. Это ослабляет способность западных столиц быстро выработать единую линию по сложным переговорам.

На Ближнем Востоке фон не менее жесткий. Любая дискуссия о посредничестве теперь читается не только через Украину, но и через более широкий вопрос о том, кто в регионе может говорить с разными центрами силы сразу. Турция явно хочет показать, что у нее такой ресурс есть.

"Эрдоган действует расчетливо: когда вокруг много кризисов и у партнеров нет единой позиции, посредник получает дополнительный вес. Но этот вес держится только до тех пор, пока у него есть доверие хотя бы к процедуре разговора", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока подтвержден только сам политический замысел Анкары: включить тему переговоров Москвы и Киева в центральную часть встречи с Трампом. Остальное станет ясно после контакта лидеров и тех сигналов, которые стороны решат дать публично.

Ответы на популярные вопросы

Что именно сообщили о встрече Эрдогана и Трампа?

Источник в турецком правительстве сообщил, что встреча пройдет 7 июля в Анкаре, а инициативы Турции по возобновлению переговоров по Украине войдут в ее повестку.

Почему эта тема стала центральной?

Потому что Анкара хочет закрепить за собой роль посредника и обсудить это напрямую с США на уровне президентов.

Означает ли это скорый запуск переговоров между Москвой и Киевом?

Нет. В исходной информации речь идет только о включении турецких инициатив в повестку встречи. О согласованных шагах или новых договоренностях не сообщалось.

Почему для Турции это политически важно?

Посредническая роль усиливает позиции Анкары в отношениях с США и повышает ее вес в более широких региональных спорах.

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