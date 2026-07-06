Песков зафиксировал позицию Трампа: Москва сняла разговоры о флюгере и ждёт нового контакта

Кремль публично зафиксировал: в Москве не считают Дональда Трампа политиком, который меняет курс по Украине от случая к случаю. Заявление Дмитрия Пескова прозвучало в момент, когда тема возможных контактов Трампа с Владимиром Путиным снова вышла на первый план, а вокруг позиции США идут споры о том, кто пытается навязать свою картину конфликта и кто получит пространство для маневра.

Фото: Веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Что сказал Песков о позиции Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у президента США Дональда Трампа есть последовательная позиция по конфликту на Украине. Как передает РИА Новости, он отверг разговоры о том, что Трамп якобы меняет точку зрения "как флюгер".

Песков сформулировал это прямо: "Вы знаете, у президента Трампа достаточно последовательная позиция, и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности".

"Когда Кремль подчеркивает последовательность позиции американского лидера, это сигнал не в адрес публики, а в адрес переговорщиков. Москва показывает, что предпочитает иметь дело с понятной логикой оппонента, даже если по существу позиции расходятся", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Для Москвы эта формулировка важна не сама по себе. Она снимает акцент с слухов о личной непредсказуемости Трампа и переносит внимание на содержательную сторону возможных контактов. На этом фоне интерес к переговорам с Россией и к борьбе за влияние на украинскую повестку только растет.

Какие контакты уже были и какие обсуждались

Ранее сообщалось, что Трамп планировал поговорить с Владимиром Путиным после встречи с Владимиром Зеленским в Турции. Эту информацию подтвердил сам Трамп.

До этого Путин уже провел телефонный разговор с Трампом. Президент России лично поздравил главу Белого дома с Днем независимости США. Во время беседы он затронул украинскую тему и заявил, что Украина и Евросоюз используют "ложное восприятие общего положения дел на линии боевого соприкосновения".

Сам факт таких контактов усиливает внимание к тому, как в Вашингтоне описывают конфликт и кто пытается влиять на американскую трактовку событий. Этот спор идет не только между Москвой и Киевом, но и шире — внутри западного лагеря, где уже виден спор Берлина и Вашингтона по вопросам безопасности, а в ЕС сохраняется внутренний раскол по чувствительным темам.

"Если после разговора с Зеленским Трамп собирался выйти на Путина, значит он хотел сам сверить позиции сторон, а не довольствоваться чужими трактовками. Для крупной политики это обычная практика: сначала услышать союзника, потом проверить, что скажет оппонент", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Какой политический фон сопровождал эти заявления

Заявление Пескова прозвучало не в пустоте. Почти одновременно заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США не вправе навязывать свое видение мира другим странам и вмешиваться в их дела. Он приурочил свой пост к 250-летию независимости Соединенных Штатов.

Вместе эти сигналы складываются в одну линию: Москва отделяет вопрос контактов с Трампом от вопроса американского давления на другие государства. Иначе говоря, Кремль признает возможность понятного диалога с конкретным лидером, но не принимает право США задавать правила для всех.

Такой фон делает украинскую тему частью более широкого спора о границах американского влияния. Он проявляется и на других направлениях — от отношений США и Ирана до попыток Европы вернуть себе место в больших переговорах. Параллельно свои пределы демонстрирует и политика союзников Вашингтона: это видно и по спорам Венгрии с Киевом, и по маневрам Армении между Россией и Западом, и по кризисам внутри самого ЕС, где всплывают сбои на границах.

"Сейчас каждая сторона борется не только за решения, но и за право описывать реальность. Кто убедит Вашингтон в своей версии событий, тот получит лишний аргумент на переговорах и в публичной политике", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В центре этого сюжета остается не только сам разговор о Трампе, но и борьба за то, чья интерпретация конфликта будет звучать убедительнее на международной арене.

Ответы на популярные вопросы

Что именно сказал Песков?

Он заявил, что у Дональда Трампа последовательная позиция по конфликту на Украине, а разговоры о том, что тот меняет точку зрения "как флюгер", не соответствуют действительности.

Были ли у Путина и Трампа контакты до этого?

Да. Путин уже говорил с Трампом по телефону, поздравил его с Днем независимости США и поднял тему Украины.

Зачем упоминалась встреча Трампа с Зеленским в Турции?

Потому что после этой встречи Трамп планировал провести разговор с Путиным. Это показывало, что украинская тема обсуждалась сразу в нескольких каналах.

Какое значение имеет заявление Медведева?

Оно расширяет политический фон новости: Москва спорит не только о событиях вокруг Украины, но и о праве США вмешиваться в дела других стран.

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