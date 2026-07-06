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Кремль сделал жесткий ход: Минобороны и спецслужбы взялись за скрытых подстрекателей

Мир

Кремль перевел поручение Владимира Путина по украинскому конфликту в плоскость силового и разведывательного анализа. Речь идет не о новой публичной полемике, а о сборе данных по тем, кто, по словам президента, подталкивает к продолжению боевых действий. Для Москвы это вопрос не риторики, а поиска конкретных участников и степени их вовлеченности — а значит, и сигнал о том, что тема выходит за рамки дипломатических заявлений.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru is licensed under Free More Info
Владимир Путин

Что заявил Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Министерство обороны России и отечественные спецслужбы будут выполнять поручение Владимира Путина, связанное с украинским конфликтом. Брифинг Пескова доступен на платформе МАКС.

По словам представителя Кремля, глава государства попросил проанализировать вовлеченность каждого подстрекателя к продолжению военных действий. Песков отдельно уточнил, что речь идет о структурах, у которых есть нужные данные для такой работы.

"Когда Кремль выводит такую тему на уровень Минобороны и спецслужб, это значит, что вопрос хотят наполнить не лозунгами, а массивом сведений по конкретным игрокам. Дальше Москва может использовать эти оценки и в публичной политике, и на внешнем контуре", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Кому поручено исполнение

Песков назвал два блока исполнителей: Минобороны и спецслужбы. Он сформулировал это прямо: "Речь идет о Министерстве обороны. И также о спецслужбах, которые обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в это подстрекательство".

Из слов представителя Кремля следует, что анализ будет строиться на информации о степени участия других сторон. Это отделяет политическую оценку от фактической базы: Кремль указывает не просто на наличие подстрекательства, а на задачу измерить его масштаб и круг участников.

На фоне других международных сюжетов, где спор идет за право влиять на переговорный трек, эта формулировка выглядит жесткой. Похожие конфликты вокруг каналов влияния уже видны и в материалах о том, как ЕС пытался вернуть голос в переговорах с Россией, и в дискуссиях о том, как меняется баланс сил вокруг Ирана.

Почему акцент сделан на вовлеченности сторон

Фраза о "каждом подстрекателе" показывает, что в центре внимания не абстрактная внешняя среда, а конкретные участники процесса. Кремль связывает продолжение боевых действий с действиями сторон, которые, по его оценке, заинтересованы в затягивании конфликта.

Это заявление прозвучало в момент, когда внешнеполитическая обстановка остается нервной не только вокруг Украины. На других направлениях тоже растет цена любой ошибки — от ситуации, где самолет с дипломатами Ирана ушел от угрозы в небе, до споров внутри Европы, где санкционные решения упираются во внутреннее сопротивление.

"Здесь важен сам принцип: Москва хочет показать, что рассматривает конфликт не изолированно, а как систему внешних воздействий. Кто подталкивает к войне, тот в глазах России становится частью общей конструкции противостояния", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Публично Кремль пока не называет ни перечень таких сторон, ни возможные шаги после анализа. Но сам формат поручения задает рамку: сначала сбор и оценка данных, затем политические выводы. В международной практике подобные сигналы часто используют для того, чтобы заранее обозначить круг ответственности.

Внешний фон усиливает это прочтение. Политические системы союзников и оппонентов Москвы тоже переживают перегрузку: в Молдавии отставка премьера обострила кризис, в Армении контакты с Россией снова уперлись в экономическую логику, а в ЕС даже технические решения, как показал сбой новой пограничной системы, быстро превращаются в политическую проблему.

"Само поручение не означает мгновенных шагов. Но оно фиксирует намерение Кремля разложить роли по именам и уровням участия. Для внешних игроков это предупреждение: их действия рассматривают не как фон, а как предмет отдельного разбора", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока Кремль ограничился обозначением исполнителей и предмета анализа. Следующие шаги в заявлении Пескова не раскрывались.

Ответы на популярные вопросы

Что именно поручил Владимир Путин?

По словам Дмитрия Пескова, президент попросил проанализировать вовлеченность каждого подстрекателя к продолжению военных действий в рамках украинского конфликта.

Кто будет выполнять это поручение?

Песков назвал Министерство обороны России и отечественные спецслужбы.

Почему в заявлении отдельно упомянуты спецслужбы?

Потому что, как сказал представитель Кремля, они обладают нужной информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в подстрекательство.

Назвал ли Кремль конкретных подстрекателей?

Нет. В приведенном заявлении Песков не перечислил такие стороны и не раскрыл дальнейшие шаги после анализа.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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