Над Киевом сгущается новая угроза: давление привязали к смене курса и уже подняли ставки

Заявление председателя президиума организации "Офицеры России" Сергея Липового выводит конфликт в плоскость жесткого политического сигнала: по его словам, удары по Киеву не прекратятся, пока украинские власти не изменят курс. В этой формулировке важна не только угроза продолжения атак, но и заявка на дальнейшее усиление давления, включая применение новых видов высокоточного оружия.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные манёвры ВС РФ

Что заявил Сергей Липовой

Председатель президиума организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой заявил NEWS. ru, что атаки на Киев будут продолжаться до тех пор, пока власти Украины не откажутся от своей "террористической политики".

По его словам, в ином случае удары по украинской столице будут усиливаться.

"Когда в публичных формулировках звучит обещание наращивать удары, это значит, что адресат сигнала не только Киев, но и его внешние партнеры. Им показывают: ставка на давление будет расти, если политическая линия не изменится", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Липовой сказал: "Атаки на Киев будут продолжаться до тех пор, пока Украина не откажется от своей террористической сущности и проведения акций по отношению к России. Удары будут только усиливаться".

Какой сигнал несет это заявление

Вторая часть заявления касается не только продолжения атак, но и их возможного расширения по масштабу. Липовой заявил, что Россия станет применять новые виды высокоточного оружия, пока Киев, как он выразился, "полностью не выбросит белых флагов" и не прекратит заниматься террором "как по отношению к своему населению, так и к гражданам РФ".

Это высказывание фиксирует предельно жесткую позицию: прекращение ударов увязано не с разовым эпизодом, а с изменением всей линии поведения украинских властей, как ее описывает спикер.

"Здесь важна логика ультиматума. Если одна сторона связывает военное давление с политическим пересмотром курса другой стороны, пространство для быстрых развязок сужается. Это уже не спор вокруг одного удара или одной акции, а спор о правилах дальнейшего противостояния", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Почему тема снова обострилась сейчас

Поводом для резкого заявления стала тема атак на Киев и ответных форм давления в конфликте вокруг России и Украины. В словах Липового акцент смещен на причинно-следственную связь: он прямо увязывает дальнейшие удары с тем, что называет действиями Украины против России.

При этом в его формулировках нет указания на конкретные сроки или условия промежуточной деэскалации. Напротив, речь идет о продолжении и усилении ударов до полного отказа Киева от той политики, которую Липовой охарактеризовал как террористическую.

"Такие заявления работают сразу в нескольких слоях: это и мобилизация внутренней аудитории, и предупреждение противнику, и послание внешним игрокам, которые следят за пределами эскалации. Чем жестче публичная формула, тем выше политическая цена любого отступления от нее", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Липовой отдельно заявил, что удары будут продолжаться до тех пор, пока Киев не прекратит, по его оценке, террористические действия как против граждан России, так и против собственного населения.

Главный смысл этого заявления сводится к одному: в публичной риторике Липового вопрос поставлен как давление до изменения политического поведения Киева, а не как краткосрочная военная мера.

Ответы на популярные вопросы

Что именно заявил Сергей Липовой?

Он сказал, что атаки на Киев будут продолжаться, пока Украина не откажется от своей политики, которую он назвал террористической. Также он заявил, что удары могут усиливаться.

О чем Липовой говорил помимо продолжения атак?

Он упомянул возможность применения новых видов высокоточного оружия и связал прекращение ударов с полным отказом Киева от действий против России.

Назвал ли он конкретные сроки?

Нет. В его словах нет дат или временных рамок. Он описал политическое условие, при котором, по его версии, атаки могут прекратиться.

Почему это заявление привлекло внимание?

Потому что в нем прямо сказано не только о продолжении ударов, но и об их возможном усилении. Это делает заявление более жестким по тону и содержанию.

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