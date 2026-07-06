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Пашинян сделал шаг к России после реверансов Западу: армянский разворот сорвался на главном вопросе

Мир

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не планирует полностью разрывать связи с Россией, так как осознает отсутствие реальной экономической альтернативы Москве, рассказал политолог, эксперт Института нового общества Владимир Киреев. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметил, что армянское руководство пытается выстроить многовекторную модель, где политический дрейф в сторону Запада сочетается с сохранением выгодного партнерства в рамках Евразийского союза.

Никол Пашинян
Фото: commons.wikimedia.org by Russian Presidential Executive Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никол Пашинян

Ранее пресс-служба правительства Армении сообщила, что Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Россию. Глава республики примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром-2026", которая проходит в Екатеринбурге. Данный визит состоялся на фоне продолжающихся дискуссий о векторе развития страны. Эксперты уже указывали, что смена внешнеполитического курса грозит республике последствиями для ключевых секторов промышленности.

По Владимира Киреева, Пашинян на протяжении многих лет декларирует необходимость сближения с Евросоюзом и США, однако его риторика существенно отличается от позиции радикальных либералов. Премьер Армении понимает, что идеологические установки сталкиваются с объективной реальностью, которая диктует свои условия. Он подчеркивает, что Россия остается необходимым и выгодным партнером, даже если Ереван не во всем удовлетворен текущим взаимодействием.

"Пашинян на протяжении многих лет говорит о необходимости развивать экономические, политические и партнерские отношения со странами Запада, с Евросоюзом и США. Независимо от того, как складываются их собственные отношения, для него это всегда было приоритетом. Однако с момента прихода к власти в 2018 году он всегда подчеркивал, что Россия является неизбежным партнером для Армении — не во всем удовлетворяющим, но объективно необходимым и выгодным", — отметил эксперт.

Аналитик добавил, что армянская сторона зачастую копирует поведение других участников ОДКБ и ЕАЭС, развивая параллельные связи с третьими странами. При этом Киреев подчеркнул: Брюссель и Вашингтон не способны заменить российский рынок. Это подтверждают и данные о том, что Еревану навязывают торговые льготы, способные изменить логистику в регионе. Вторым по значимости экономическим партнером для республики остается Турция, которая также не является частью западного клуба в полной мере.

"Выбор Армении — это многовекторная политика, предполагающая сохранение партнерских отношений с Россией, но с уменьшением их доли в пользу более приоритетных связей с США и Евросоюзом. Однако эти отношения носят скорее политический и военно-стратегический характер, а не экономический", — пояснил он.

Попытки Еревана сменить вектор уже приводили к активации механизмов, способных парализовать секторы экономики всего за сутки. Эксперт полагает, что говорить о полном разрыве преждевременно. Реальные возможности западных институтов часто преувеличены, а обещанная финансовая поддержка вызывает вопросы у аналитиков из-за скромных масштабов. Кроме того, любой резкий шаг сразу отражается на товарообороте: ранее возникали ситуации, когда фуры встали наглухо на границе из-за терминологических споров и проверок.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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