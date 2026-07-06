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Попытки председателя Европейского совета Антониу Кошты наладить неформальные каналы связи с Москвой продиктованы стремлением Брюсселя вернуть влияние на процесс урегулирования украинского кризиса, рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что инициатива европейского чиновника столкнулась с жестким внутренним сопротивлением из-за отсутствия единой дипломатической позиции внутри ЕС.

2024 Astana CSTO Summit (15)
Фото: commons.wikimedia.org by Official website of the President of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
2024 Astana CSTO Summit (15)

Ранее сообщалось, что Педро Лурти, возглавляющий аппарат Антониу Кошты, установил контакт с помощником президента России Юрием Ушаковым. По данным Politico, этот шаг был предпринят по прямому указанию председателя Евросовета, чтобы преодолеть затянувшуюся дипломатическую тишину. В Москве отмечали, что двери остаются открытыми для конструктивного диалога, несмотря на глубокий кризис в отношениях.

Топорнин отметил, что активность Кошты связана с возникшей геополитической паузой. Пока внимание США переключилось на ближневосточные проблемы, в Европе осознали необходимость прямого взаимодействия с Россией, так как до этого Брюссель практически полностью транслировал лишь позицию Киева. Однако внутри Евросоюза действия Кошты сочли преждевременными.

"Евросоюз должен сначала определиться с форматом переговоров и, самое главное, с целями и задачами, которые будут поставлены перед переговорщиком. А Кошта забежал вперед, когда ещё не было ясности, какую позицию должен занимать ЕС, что заявлять и с кем контактировать. Он решил проявить инициативу, которую многие политические лидеры сочли преждевременной", — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что на данный момент процесс заморожен. Европейские лидеры опасаются, что несогласованные действия могут подорвать общую стратегию объединения. При этом эксперты указывают, что Брюссель почувствовал потерю влияния на фоне активности других мировых игроков и теперь пытается найти легитимный способ вернуться в большую игру.

На сегодняшний день в ЕС обсуждается возможность создания целой группы переговорщиков вместо одного представителя. Это необходимо для баланса интересов всех 27 государств-членов, имеющих разное видение компромисса с Москвой. Параллельно с этим аналитики обсуждают, кто в Европе еще способен говорить с российским руководством без посредников со стороны Вашингтона.

"Чтобы переговорщик или модератор имел четкое понимание своих полномочий и алгоритма действий, внутри Евросоюза должно быть достигнуто согласие. Насколько я понимаю, единого мнения пока не выработано, поэтому вести переговоры с Москвой преждевременно. Мне кажется, именно этим объясняется возникшая пауза", — добавил Топорнин.

Ситуация осложняется и тем, что в российской столице ожидают конкретных предложений, а не простого обозначения присутствия. Ранее в МИД РФ подчеркивали, что Брюссель загнан в угол собственными санкционными решениями, что ограничивает поле для маневра. Тем не менее, эксперты полагают, что после летнего политического затишья работа над мандатом переговорщиков будет возобновлена, так как стену молчания в Брюсселе пробило понимание неизбежности диалога.

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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