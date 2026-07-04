Благополучие рассыпалось в прах: июньское солнце превратило Бельгию в братскую могилу

Бельгийское госуниверситетское благополучие рассыпалось под первыми лучами июньского солнца. Пока чиновники в Брюсселе полировали кресла, зной выкосил 1222 человека. Это не просто статистика — это приговор системе, которая хвалится своей гуманностью, но в реальности превратилась в дом престарелых с неработающей сигнализацией. Лидер социалистов Поль Маньетт уже размазывает коллег по стенке, называя происходящее летаргией власти. Смертность подскочила на 39%. Рост кладбищ за счет пенсионеров — вот главный итог "зеленой" повестки Евросоюза в 2026 году.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глобальное потепление

Системный сбой: почему 112 молчал

Когда асфальт начал плавиться, выяснилось, что хваленая европейская инфраструктура — это ржавый механизм. Министр здравоохранения Франк Ванденбрук признал: экстренная линия 112 просто легла. Люди звонили, чтобы выжить, но слышали гудки. Глава ведомства теперь переводит стрелки на МВД, требуя "жестких мер". Типичный подход: когда пациент умер, начать проверять исправность телефона в регистратуре. Пока в Париже винят американские кондиционеры в глобальном потеплении, бельгийцы просто не смогли дозвониться до врачей.

"Инфраструктура ЕС изношена до предела, и это касается не только энергетики, но и социальных служб. Когда цифровая система экстренного вызова дает сбой в момент пиковой нагрузки, это означает полную управленческую импотенцию", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Анатомия катастрофы в цифрах

Минздрав выдал отчет, похожий на сводку с фронта. Основной удар пришелся по тем, кому за 85 — более 530 погибших. Но зной не щадил и молодых: 180 жертв среди трудоспособного населения. Это рекорд. Бельгия оказалась не готова к элементарному температурному скачку, хотя расследование диверсий на газопроводах должно было научить власти тому, что энергетическая безопасность напрямую связана с выживанием граждан.

"Бельгийское правительство демонстрирует классический кризис ответственности. Вместо прямой поддержки населения они тратят ресурсы на геополитические авантюры, пока их собственные граждане гибнут в неохлаждаемых квартирах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Евробюрократия против климата

Ванденбрук цинично заявил, что защита уязвимых — это "проблема общества". Переводя с бюрократического: "спасайтесь сами". Дональд Трамп в Вашингтоне вряд ли оценит такие темпы деградации союзника по НАТО. Пока в Прибалтике переписывают законы ради американских ракет, в центре Европы люди умирают от жажды и жары. Соцсети гудят от гнева, но министры ограничились созданием "оценочной группы", которая выдаст советы к следующей неделе. К тому времени волна зноя может вернуться и собрать новую жатву.

"Нынешняя ситуация в Бельгии — это симптом системного распада Евросоюза. Логистические и медицинские цепочки рвутся при малейшем отклонении от идеальных условий, что делает регион крайне нестабильным", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в Бельгии

Сколько человек погибло из-за жары?

Официально зафиксировано 1222 избыточных смертей в период с 18 по 29 июня. Это беспрецедентный показатель для страны.

Почему экстренные службы не помогли?

Общегосударственная горячая линия 112 не выдержала нагрузки и работала с серьезными перебоями в самый пик кризиса.

Кто больше всех пострадал от погодной аномалии?

Более 40% погибших — это пожилые люди в возрасте старше 85 лет, лишенные должного ухода и систем охлаждения.

Какова реакция властей на трагедию?

Правительство назначило очередную экспертизу и создало рабочую группу, фактически переложив ответственность на само общество.

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