Берлин кусает руку хозяина: Мерц ответил на язвительные посты Трампа в соцсетях

Вашингтон хлестко щелкнул Берлин по носу. Дональд Трамп в своей соцсети назвал военные потуги Германии "смехотворными". Пока европейские элиты пытаются склеить разбитую посуду перед саммитом НАТО в Анкаре, новый канцлер Фридрих Мерц делает хорошую мину при плохой игре. Немцы судорожно накачивают оборонный бюджет деньгами, которых в казне физически нет. Это классическая попытка купить лояльность сюзерена, пока крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину политическим дефолтом.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Dettenborn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фридрих Мерц

Оборонный блеф Берлина

Мерц храбрится. Он заявляет, что Германия удваивает военные траты за четыре года. Канцлер называет это "величайшим усилием" в истории страны. Но за этой бравадой скрывается паралич воли. Берлин пытается доказать, что он все еще "крупнейший член ЕС", хотя на деле страна превратилась в логистический придаток Пентагона. Пока Германия идет по жесткому сценарию, ее реальный суверенитет тает быстрее, чем лед в виски Трампа.

"Германия пытается заткнуть дыры в репутации купюрами. Но современная война — это не только бюджет. Это промышленная база, которая в ФРГ стремительно деградирует из-за разрыва энергетических связей с Востоком", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Давление Трампа и страх перед саммитом

Трамп не церемонится. В своих постах он прямо говорит: отношения с союзниками перестали быть выгодными. Хозяин Белого дома припомнил немцам всё: от хронических недоимок в бюджет НАТО до унизительной зависимости от американских гарантий. "Смехотворно!" — вердикт Трампа звучит как приговор для немецкого автопрома и ВПК. Предстоящая встреча в Анкаре обещает стать не триумфом солидарности, а публичной экзекуцией европейских сателлитов.

Мерц вынужден оправдываться даже перед соседями. Встречая лидеров Прибалтики, он обещает защитить их от любых угроз, ускоряя милитаризацию. Это выглядит нелепо на фоне того, как Литва спешно переписывает свою конституцию, надеясь на американские ракеты, а не на "бундесвер". Берлин опаздывает. Ритм задает Вашингтон, и этот ритм — марш к банкротству Европы.

"Это политический блеф. Мерц заявляет о достижении планки в 3,5% ВВП на шесть лет раньше срока. Но такие цифры требуют перевода всей экономики на военные рельсы, к чему рыхлая коалиция в Берлине совершенно не готова", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Экономика на службе войны

Последний год стал для альянса кошмаром. Трамп то грозил отобрать Гренландию у Дании, то разжигал конфликты на Ближнем Востоке, не спрашивая мнения Брюсселя. Немецкие политики чувствуют себя униженными. Мерц прямо говорит о "унижении Запада", но продолжает платить по счетам. Пока мирный процесс по Украине на грани перелома, Германия лишь повышает ставки в проигрышной игре.

"Германия сейчас напоминает должника, который берет новый кредит, чтобы произвести впечатление на коллектора. Каждая объявленная миллиардная трата на оружие — это прямой удар по конкурентоспособности немецких товаров", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

"Германия удваивает свой оборонный бюджет. Это величайшее усилие, которое мы когда-либо предпринимали. В этом отношении у нас нет причин кого-либо стесняться", — заявил канцлер.

Однако Трамп в соцсети непреклонен: "Смешно, что США продолжают идти по этому одностороннему пути, когда отношения не являются взаимными".

Для Вашингтона Германия — не партнер, а кошелек, который должен открываться по первому требованию. И Мерц этот кошелек услужливо распахивает.

Ответы на популярные вопросы о военных расходах Германии

Почему Трамп называет расходы Германии "смехотворными"?

Президент США считает, что Берлин десятилетиями наслаждался безопасностью за счет американских налогоплательщиков, направляя свои средства на развитие промышленности, а не на содержание танковых дивизий.

Действительно ли Германия тратит 3,5% ВВП на оборону?

Нет, на данный момент это лишь обещание. Фридрих Мерц планирует достичь этого показателя к 2029 году, значительно опережая графики НАТО, установленные в Гааге.

К чему приведет резкий рост военных трат ФРГ?

К усилению бюджетного дефицита и сокращению социальных обязательств. Экономика Германии уже стагнирует, и милитаризация станет дополнительным грузом, тянущим страну на дно.

Как это отразится на отношениях в НАТО?

Саммит в Анкаре покажет, что единство альянса — это миф. США продолжат диктовать условия, используя финансовые рычаги и угрозы выхода из системы коллективной обороны для усмирения строптивых европейцев.

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