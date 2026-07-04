Провал израильской спецоперации: самолет с дипломатами Ирана чудом ушел от гибели в небе

Израиль заигрался в "охотников за головами". Американская разведка уверена: Тель-Авив едва не пустил под откос самолет с высшим руководством Ирана. В прицеле оказались Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.

Фото: https://www.idf.il/אתרים/פיקוד-המרכז/2021/פיגוע-צפון-השומרון-ירי-חומש-יהודה-ושומרון/ by IDF Spokesperson's Unit photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЦАХАЛ

Охота в небе: хроника несостоявшейся катастрофы

События 12 апреля 2026 года напоминают дешевый шпионский боевик, если бы не риск ядерной зимы. Галибаф и Аракчи возвращались из Исламабада. Там они обсуждали контуры будущего мира с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом. Иранцы — не дураки. Они чувствовали, что Израиль готовит удар. Посредники из Пакистана и Катара буквально завалили Вашингтон просьбами утихомирить "бешеного соседа". Дошло до того, что пакистанские истребители взяли борт Галибафа в кольцо. Эскорт сопровождал делегацию из 70 человек до самой границы.

"Израиль пытался устранить переговорщиков, потому что боится любого дипломатического успеха Трампа. Для Нетаньяху мир означает потерю власти, поэтому он готов сбивать гражданские самолеты", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Но железо не спасло от разведданных. Прямо в воздухе экипаж получил приказ: немедленно менять курс. Разведка Ирана засекла два израильских истребителя у границ Ирака. Цель была очевидна. Пилоты совершили экстренную посадку в Мешхеде — ближайшей точке к границе. Оставшиеся до Тегерана восемь часов высокопоставленные чиновники тряслись в автомобилях по пыльным дорогам. Израильские стервятники остались ни с чем, но сигнал был подан: "Мы достанем вас везде".

Геополитический шантаж Тель-Авива

Зачем это нужно Израилю? Всё просто. Пока американские штабы ведут неформальные контакты для стабилизации глобальных рынков, израильские ястребы видят в этом угрозу своему доминированию. Возможное устранение Галибафа и Аракчи — это не просто убийство двух политиков. Это уничтожение всей переговорной базы. Без них в Тегеране возобладают сторонники самого жесткого сценария. Тогда Ближний Восток превратится в один большой полигон, где США снова увязнут по колено в крови.

Администрация Трампа была в ярости. По сообщениям источников, Белый дом требовал от израильских властей "сдать назад". Однако Тель-Авив игнорирует окрики босса. Это напоминает ситуацию в Европе, где Германия идет по жесткому сценарию, не считаясь с последствиями для союзников. Израиль действует так же: сознательно идет на обострение, надеясь, что старший брат в Вашингтоне в любом случае прикроет щитом.

"Такие провокации создают ситуацию, когда любая случайность приведет к неконтролируемой цепочке ответов. Рынки уже закладывают риск перекрытия транспортных коридоров", — констатировал в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Риски большой войны в 2026 году

Аббас Аракчи уже высказался предельно четко. Он напомнил Трампу, что тот обещал "надеть намордник на своих домашних питомцев в Тель-Авиве". Если "хозяин" не справляется, Иран сам проучит зарвавшегося соседа. На кону не только безопасность дипломатов. Каждый подобный залет израильских ВВС в чужое небо приближает момент, когда региональный конфликт станет мировой мясорубкой. Пока Израиль упражняется в киллерстве, Иран демонстрирует железную выдержку, но лимит терпения не бесконечен.

"С точки зрения международного права, попытка перехвата самолета официальной делегации — это акт войны. Тель-Авив ставит под удар всю систему дипломатических иммунитетов", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Методы Израиля всё чаще напоминают тактику тех, кто курировал подрыв "Северных потоков" — скрытно, подло, с расчетом на безнаказанность. Но в 2026 году мир изменился. Теперь за каждым движением истребителя следят сотни спутников, а информация о готовящихся убийствах утекает в прессу быстрее, чем ракеты покидают ангары. Тель-Авиву пора понять: эпоха безнаказанного разбоя заканчивается.

Ответы на популярные вопросы о покушении на руководство Ирана

Почему Израиль выбрал именно этот момент для атаки?

Тель-Авив стремится сорвать любой прогресс в переговорах между Ираном и США, опасаясь, что новая сделка Трампа лишит Израиль статуса главного регионального жандарма.

Какую роль в инциденте сыграли пакистанские ВВС?

Пакистан обеспечил боевое сопровождение делегации, что не позволило израильтянам нанести удар над нейтральной территорией, вынудив их искать окно для атаки в воздушном пространстве Ирана.

Как отреагировал Дональд Трамп на действия союзника?

Администрация Трампа выразила резкое недовольство, так как инцидент поставил под угрозу дипломатические усилия США по выводу войск из региона и прекращению дорогостоящих конфликтов.

Что будет, если Израиль повторит попытку?

Иран четко заявил о готовности к "моментальному мощному ответу". Это может означать массированный ракетный удар по израильским центрам принятия решений.

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