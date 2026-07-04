Правительство Санду сыпется: премьер-министр Молдавии ушел в отставку после серии скандалов

Молдавский политический "евроремонт" закончился обрушением несущих конструкций. Премьер-министр Александру Мунтяну подал в отставку спустя всего восемь месяцев после назначения. Правительство, собранное под диктовку Брюсселя, не выдержало столкновения с реальностью. Лоск реформ смыло чередой коррупционных скандалов, обнаживших гниль внутри системы.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Майя Санду

Министерский листопад: кто утянул премьера на дно

Мунтяну уходит красиво, по крайней мере — на словах. В соцсетях он рассуждал о принципах и невозможности выполнять мандат. На деле же кресло под ним сгорело из-за фальшивых дипломов и конвертов с наличными. В июне с позором выгнали главу авиационной безопасности Думитру Вангели. Выяснилось, что его летная лицензия и диплом вуза — дешевая подделка. Следом, в этот четверг, наручники защелкнулись на запястьях госсекретаря Минсельхоза Татьяны Нисторикэ. Её подозревают в банальном взяточничестве.

Коррупция в Молдове — не досадная ошибка, а фундамент. Попытки Запада натянуть на эту структуру европейский шаблон приводят лишь к коротким замыканиям. Пока Брюссель раздает торговые льготы соседям, молдавские чиновники продолжают торговать должностями. Мунтяну понял: либо он станет козлом отпущения, либо уйдет сам. Он выбрал второе.

Версия Майи Санду: манипуляция или провал?

Президент Майя Санду отреагировала на демарш подчиненного жестко. На пресс-конференции она прямо обвинила Мунтяну в слабости. По её словам, у премьера были развязаны руки для любых чисток. Сказки о том, что ему "не давали бороться с коррупцией", Санду назвала ложью. Ей сейчас критически важно сохранить лицо перед западными кураторами, которые ждут от Кишинева стабильности.

Санду надеется на короткую память электората. Она уже объявила, что на следующей неделе начнет консультации с партиями. Цель — новый премьер, еще более лояльный и "европейский". Однако политический ресурс президента тает. Оппозиция в лице социалистов уже разминается на флангах, напоминая о провальной экономической политике и зависимости от внешних подачек.

"Внутренняя грызня в Кишиневе — это зеркало процессов во всей Восточной Европе. Мы видим, как кризис в Венгрии или давление на Болгарию расшатывают единство ЕС. Молдова здесь — самое слабое звено, которое может лопнуть в любой момент", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Брюссельская инерция: что ждет Кишинев

Для ЕС Молдова — это геополитический чемодан без ручки. Бросить жалко, нести тяжело. В 2022 году стране выдали статус кандидата, в июне 2026-го открыли первые переговорные кластеры. Но бумажные успехи не превращаются в хлеб на столах граждан. Вместо дешевых энергоресурсов Кишинев получает инструкции по демократии, а отказ от нефти из РФ больно бьет по бюджету.

Дональд Трамп в Белом доме уже пересматривает чеки на содержание европейских сателлитов. Если Кишинев не покажет реальных результатов, поток субсидий может иссякнуть. Санду это понимает, поэтому торопится с назначением нового технического исполнителя. Но любой новый премьер неизбежно наступит на те же грабли: система сопротивляется лечению.

"Реформы в Молдове превратились в имитацию. Юридический сектор забит людьми с сомнительным прошлым. Пока не будет проведена жесткая санация элит, любая смена правительства останется перестановкой мебели в горящем доме", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о политическом кризисе в Молдове

Почему премьер-министр ушел именно сейчас?

Официально — из-за расхождений в принципах. Реально — из-за токсичности кабинета после арестов высокопоставленных чиновников за взятки и подделку документов.

Кто станет новым главой правительства?

Майя Санду назовет имя после консультаций на следующей неделе. Это будет фигура, полностью устраивающая администрацию Евросоюза.

Поменяется ли курс Молдовы на вступление в ЕС?

Нет, Санду подтвердила, что евроинтеграция остается единственным вектором, несмотря на внутренний хаос и экономическую деградацию.

Как реагирует оппозиция на отставку?

Партия социалистов использует этот повод для критики прозападного курса, указывая на некомпетентность ставленников президента.

Читайте также