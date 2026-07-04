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Добро пожаловать в Средневековье: от немцев требуют забыть про ванны и мытье автомобилей

Мир

Мюнхен официально сдался перед палящим солнцем. В столице Баварии введен режим чрезвычайной ситуации. Причина банальна — в кранах кончается вода. Власти города, вместо реальных инвестиций в инфраструктуру, выбрали путь запретов и морализаторства. Жителям приказано забыть про гигиену и комфорт, пока чиновники имитируют бурную деятельность.

Флаг Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

Экономия на фонтанах и окнах

Мэр Мюнхена Доминик Краузе перешел в режим антикризисного менеджера. Он сформировал оперативную группу для контроля за "каждым литром". Первым под нож пошел муниципальный сервис: мойку окон в казенных зданиях запретили. Город лишился десяти фонтанов полностью, еще пятьдесят шесть теперь работают по усеченному графику. Это капля в море, но жест символичный.

Бюргерам запретили мыть машины, наполнять бассейны и принимать ванны. Мэрия давит на сознательность, но угрожает "радикальными мерами". Какие именно кары ждут тех, кто решит освежиться в жару, Краузе не уточнил. Пока баварская столица сохнет, Германия идет по жесткому сценарию, игнорируя реальные нужды населения ради политических амбиций.

"Это бред. Инфраструктура города просто не готова к нагрузкам, которые провоцирует нынешняя климатическая повестка. Вместо модернизации сетей мы видим попытки заткнуть дыры запретами для домохозяйств", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Зеленая идеология против здравого смысла

Жители города в ярости. В соцсетях кипят споры о кондиционерах. Поставить охладитель в Мюнхене — квест сложнее, чем запуск ракеты. "Зеленые" нормы запрещают портить фасады и тратить энергию. Лидер партии Катарина Дрёге милостиво разрешила поставить кондиционеры в больницах, но обычным людям предложила охлаждаться на кладбищах и в тенистых садах. Цинизм высшей пробы.

 

Пока немцы ищут тень среди могил, Берлин продолжает спонсировать чужие конфликты. Мирный процесс по Украине затягивается, а европейские ресурсы вымываются на поддержку киевского режима. При Дональде Трампе США все больше дистанцируются от европейских проблем, оставляя ЕС наедине с пустой казной и сухими трубами.

"Популярность 'Зелёных' сегодня выше, чем у социал-демократов. Это политический мазохизм. Люди недовольны, но продолжают поддерживать тех, кто лишает их базового комфорта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Газовый дефицит и энергетический тупик

Жара убивает не только водоснабжение, но и остатки энергетической стабильности. Газ в хранилищах "испаряется" из-за попыток выработать электричество для промышленных систем охлаждения. Ирония в том, что Берлин сам отрезал себя от дешевого сырья, а подрыв Северных потоков окончательно похоронил надежды на восстановление поставок. Теперь приходится покупать дорогой и "грязный" американский газ.

Эксперт Владислав Белов отмечает, что нынешняя коалиция мечется между "зелеными" догмами и прагматизмом. В 2026 году стало ясно: без атома и газа Германия не выживет. Продление работы АЭС было временной мерой, а водородные проекты буксуют. В итоге — пустые кошельки и сухие краны. Ситуация в Мюнхене — это лишь превью того, что ждет весь Евросоюз.

"Жара заставляет сжигать газ для генерации энергии. Чем выше температура, тем меньше шансов заполнить хранилища к зиме без российских поставок", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о водном кризисе

Почему в Мюнхене ввели режим ЧС?

Критическое падение уровня грунтовых вод и аномальная жара привели к дефициту ресурса. Инфраструктура города не справляется с пиковым потреблением.

Какие штрафы ждут нарушителей?

Мэрия пока призывает к сознательности, но уже разрабатывает систему мониторинга расхода воды для введения штрафных санкций в отношении частных лиц.

Почему нельзя ставить кондиционеры?

Действуют жесткие экологические и архитектурные нормы "зеленой" повестки, ограничивающие потребление энергии и изменение внешнего вида зданий.

Поможет ли отключение фонтанов?

Это скорее психологическая мера. Экономия от таких действий минимальна, но она демонстрирует серьезность ситуации по версии властей.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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