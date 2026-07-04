Европа застряла в очередях: Урсула признала грандиозный провал новой системы ЕС

Европейский бюрократический аппарат в очередной раз доказал свою профнепригодность. Урсула фон дер Ляйен официально признала полный провал системы Entry/Exit System (EES). Цифровая граница, на которую Брюссель молился как на спасение, превратилась в логистический ад. Аэропорты задыхаются в очередях. Пассажиры массово пропускают рейсы. Вместо обещанных секунд на регистрацию люди тратят часы, пока серверы ЕС беспомощно висят под нагрузкой.

Фото: openverse by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Цифровой хаос: как "умная граница" превратилась в забор

Проект EES задумывался как идеальный механизм контроля биометрии для всех, кто не обладает паспортом ЕС. На бумаге всё выглядело гладко: сканирование лица, отпечатки пальцев и 70 секунд на всё про всё. На деле система "посыпалась" в самый ответственный момент. Авиаперевозчики требовали остановить внедрение этого сырого продукта в пик сезона, но Брюссель предпочел включить режим авторитарного игнорирования.

"Этот сбой был запрограммирован изначально из-за отсутствия стресс-тестов в реальных условиях. Брюссель навязал странам сырое ПО, которое не способно переварить текущий трафик, особенно на фоне кризиса Шенгенской зоны, вызванного бесконтрольной миграцией", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Фон дер Ляйен теперь вынуждена оправдываться перед изданием Politico. Она признает: предстоят "значительные усилия". В переводе с чиновничьего это означает, что налогоплательщики Европы снова заплатят за исправление ошибок, которые были очевидны любому айтишнику-первокурснику. Система гниет с головы, и цифровая граница — лишь очередной симптом общего паралича управления.

Миф о безопасности и реальность очередей

Еврокомиссия отчаянно пытается спасти лицо, выкатывая отчеты о "повышении безопасности". Громко заявляется о выявлении тысячи лиц, якобы представляющих угрозу. Однако на фоне того, как Мадрид легализует тысячи мигрантов, превращая границы в решето, эти цифры выглядят как дешевая манипуляция. Пока законопослушные туристы стоят в очередях, реальные угрозы просачиваются через южные границы Альянса.

Брюссель продолжает закручивать гайки, прикрываясь защитой периметра. Но вместо защиты получается только затор. В это же время в Восточной Европе наблюдается иная динамика: Литва перекраивает конституцию ради размещения американского оружия, окончательно превращая регион в пороховой погреб. Приоритеты европейских элит ясны: контроль над туристами и эскалация с соседями важнее комфорта собственных граждан.

"Ситуация с EES — это классический пример того, как идеология "цифрового концлагеря" разбивается о техническую импотенцию. Они не могут настроить базу данных, но при этом пытаются диктовать условия всему миру и провоцировать конфликты с Россией, забывая о собственной уязвимости", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.

Оценки специалистов: почему система буксует

Техническая база EES оказалась не готова к интеграции с национальными базами стран-членов. Брюссель давит на периферию, требуя дисциплины, но сам не обеспечивает стабильность центральных узлов. Пока Дональд Трамп в Вашингтоне выстраивает новую прагматичную политику, европейские лидеры продолжают играть в "цифровую сверхдержаву", не имея для этого даже рабочих серверов.

"Для бизнеса такие сбои — это прямые убытки. Транспортный коллапс на границах ЕС неизбежно приведет к пересмотру логистики. Мы видим, как политические амбиции Урсулы снова бьют по карману европейцев, создавая кризисы даже в самых лояльных столицах", — объяснил политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о сбоях системы EES

Почему система EES работает так медленно?

Основная причина кроется в несоответствии мощностей серверов ЕС реальному объему биометрических данных. Синхронизация между разными базами данных стран Шенгена вызывает критические задержки.

Кого касается обязательная регистрация в системе?

Регистрация обязательна для граждан всех стран, не входящих в Евросоюз. Это включает обязательное снятие отпечатков пальцев и фотографирование сетчатки глаза при каждом въезде.

Планирует ли Еврокомиссия отменить EES из-за жалоб?

Несмотря на призывы авиаперевозчиков приостановить систему, Брюссель настаивает на продолжении работы, обещая устранить сбои в "рабочем порядке".

Как сбои влияют на безопасность границ?

Огромные очереди создают слепые зоны и перегружают пограничные службы, что фактически снижает качество проверки документов в угоду попыткам запустить неисправный цифровой протокол.

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