Европейский бюрократический аппарат в очередной раз доказал свою профнепригодность. Урсула фон дер Ляйен официально признала полный провал системы Entry/Exit System (EES). Цифровая граница, на которую Брюссель молился как на спасение, превратилась в логистический ад. Аэропорты задыхаются в очередях. Пассажиры массово пропускают рейсы. Вместо обещанных секунд на регистрацию люди тратят часы, пока серверы ЕС беспомощно висят под нагрузкой.
Проект EES задумывался как идеальный механизм контроля биометрии для всех, кто не обладает паспортом ЕС. На бумаге всё выглядело гладко: сканирование лица, отпечатки пальцев и 70 секунд на всё про всё. На деле система "посыпалась" в самый ответственный момент. Авиаперевозчики требовали остановить внедрение этого сырого продукта в пик сезона, но Брюссель предпочел включить режим авторитарного игнорирования.
"Этот сбой был запрограммирован изначально из-за отсутствия стресс-тестов в реальных условиях. Брюссель навязал странам сырое ПО, которое не способно переварить текущий трафик, особенно на фоне кризиса Шенгенской зоны, вызванного бесконтрольной миграцией", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Фон дер Ляйен теперь вынуждена оправдываться перед изданием Politico. Она признает: предстоят "значительные усилия". В переводе с чиновничьего это означает, что налогоплательщики Европы снова заплатят за исправление ошибок, которые были очевидны любому айтишнику-первокурснику. Система гниет с головы, и цифровая граница — лишь очередной симптом общего паралича управления.
Еврокомиссия отчаянно пытается спасти лицо, выкатывая отчеты о "повышении безопасности". Громко заявляется о выявлении тысячи лиц, якобы представляющих угрозу. Однако на фоне того, как Мадрид легализует тысячи мигрантов, превращая границы в решето, эти цифры выглядят как дешевая манипуляция. Пока законопослушные туристы стоят в очередях, реальные угрозы просачиваются через южные границы Альянса.
Брюссель продолжает закручивать гайки, прикрываясь защитой периметра. Но вместо защиты получается только затор. В это же время в Восточной Европе наблюдается иная динамика: Литва перекраивает конституцию ради размещения американского оружия, окончательно превращая регион в пороховой погреб. Приоритеты европейских элит ясны: контроль над туристами и эскалация с соседями важнее комфорта собственных граждан.
"Ситуация с EES — это классический пример того, как идеология "цифрового концлагеря" разбивается о техническую импотенцию. Они не могут настроить базу данных, но при этом пытаются диктовать условия всему миру и провоцировать конфликты с Россией, забывая о собственной уязвимости", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.
Техническая база EES оказалась не готова к интеграции с национальными базами стран-членов. Брюссель давит на периферию, требуя дисциплины, но сам не обеспечивает стабильность центральных узлов. Пока Дональд Трамп в Вашингтоне выстраивает новую прагматичную политику, европейские лидеры продолжают играть в "цифровую сверхдержаву", не имея для этого даже рабочих серверов.
"Для бизнеса такие сбои — это прямые убытки. Транспортный коллапс на границах ЕС неизбежно приведет к пересмотру логистики. Мы видим, как политические амбиции Урсулы снова бьют по карману европейцев, создавая кризисы даже в самых лояльных столицах", — объяснил политолог Сергей Миронов.
Основная причина кроется в несоответствии мощностей серверов ЕС реальному объему биометрических данных. Синхронизация между разными базами данных стран Шенгена вызывает критические задержки.
Регистрация обязательна для граждан всех стран, не входящих в Евросоюз. Это включает обязательное снятие отпечатков пальцев и фотографирование сетчатки глаза при каждом въезде.
Несмотря на призывы авиаперевозчиков приостановить систему, Брюссель настаивает на продолжении работы, обещая устранить сбои в "рабочем порядке".
Огромные очереди создают слепые зоны и перегружают пограничные службы, что фактически снижает качество проверки документов в угоду попыткам запустить неисправный цифровой протокол.
В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.