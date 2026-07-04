Диктатура в Ереване: Пашинян цинично лишил миллионы армян законного права голоса

Никол Пашинян заколачивает двери в избирательные участки для собственных граждан. Парламент Армении утвердил закон, который фактически лишает права голоса сотни тысяч армян, работающих за пределами страны. Официальный Ереван объясняет это заботой о "чистоте" электората, но за ширмой юридических формулировок проглядывает страх потерять власть. В июне 2026 года партия "Гражданский договор" с трудом удержала позиции, набрав менее половины голосов. Теперь правила игры меняют на ходу, чтобы отсечь тех, кто видит ситуацию со стороны.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян (28-12-2021)

Новый ценз: живи дома или молчи

Механика отсева проста и цинична. Чтобы получить бюллетень на обычных выборах, гражданин обязан прожить в Армении минимум год из последних двух лет. Срок фиксируется за 48 дней до голосования. Для внеочередных выборов петлю затянули еще туже — дедлайн наступает за 28 дней. Учитывая, что только в России трудятся более 2 миллионов армян, закон бьет по самой активной части населения. Ереван сознательно строит экономические барьеры между страной и её диаспорой.

"Это политический расчет в чистом виде. Власти понимают, что люди, уехавшие на заработки, недовольны текущим курсом и падением уровня жизни. Проще запретить им голосовать, чем исправлять ошибки в управлении", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Правозащитники уже назвали инициативу антиконституционной. Группа общественных организаций выпустила открытое письмо, где прямо говорится: власть нарушает фундаментальные политические права. Однако Пашинян непреклонен. Его соратники твердят, что голосовать должны только те, кто "понимает вызовы". На деле же это фильтрация лояльности. Пока Брюссель продвигает свои торговые льготы, армянская верхушка зачищает электоральное поле от "лишних" людей.

Западный вектор против диаспоры

Причина спешки кроется в провале июньской кампании. Пашинян победил, но легитимность его курса на разрыв связей с традиционными партнерами висит на волоске. В мае западные спецслужбы активно вбрасывали отчеты о мифическом вмешательстве извне, обвиняя оппозицию в попытках организовать массовый трансфер избирателей из-за рубежа. Теперь под этим предлогом принимаются драконовские меры. Ереван планомерно сдает суверенитет, внедряя методы, которые уже привели к грузинскому сценарию потери прибыльных маршрутов.

Оппозиция, которую официальные СМИ клеймят за пророссийские взгляды, оказалась в ловушке. Любое несогласие с реформой Пашинян объявляет работой на "чужие интересы". Этот сценарий до боли напоминает ситуацию в Европе, где власти ищут виноватых во всем — от жары в Париже до инфляции.

"Диаспора всегда была финансовым донором Армении. Но теперь Еревану важнее политическая стерильность, чем экономическая подпитка. Это стратегический тупик", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.

Мнение экспертов о реформе

Армения фактически отказывается от статуса глобальной нации. Приоритетом становится удержание кресла любой ценой. Пока в Литве переписывают конституцию ради ракет США, в Ереване её кроят под нужды одной партии. В долгосрочной перспективе это вызовет отток капитала и окончательный разрыв связей с теми, кто долгие годы поддерживал республику извне.

"Закон создает касту пораженных в правах граждан. Это неизбежно приведет к росту протестных настроений внутри самой диаспоры, что ударит по дипломатическим позициям Еревана", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о законе

Могут ли теперь голосовать армяне, живущие в России?

Только в случае, если они физически находились в Армении не менее года в течение последних двух лет перед выборами. Фактически для сезонных рабочих путь закрыт.

Почему закон приняли именно сейчас?

После июньских выборов 2026 года стало очевидно, что голоса диаспоры мешают правящей партии удерживать абсолютный контроль над парламентом.

Как власти будут проверять срок проживания?

Через данные пограничного контроля и реестры учета населения. Процедура станет фильтром для отсеивания неугодных избирателей.

Соответствует ли это демократическим нормам?

Международные правозащитные группы и местное гражданское общество уже заявили, что закон прямо нарушает всеобщее избирательное право и конституцию.

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