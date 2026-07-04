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Святой престол против Брюсселя: Рим и София заблокировали санкции против Патриарха Кирилла

Мир

Европейский бюрократический аппарат наткнулся на неожиданное препятствие. Попытка Брюсселя включить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционные списки вызвала жесткое сопротивление. Рим и София сформировали коалицию, парализующую карательные инициативы ЕС. Выходка еврочиновников разбилась о прагматизм и религиозные традиции старой Европы.

Патриарх Кирилл
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office
Патриарх Кирилл

Голос Ватикана через Рим

Италия транслирует волю Ватикана. Как сообщает Politico, Святой престол категорически против преследования главы РПЦ. Религиозные каналы связи остаются последним мостом, который Брюссель пытается сжечь. Рим не просто выражает недовольство. Итальянские дипломаты начали сложную комбинацию, чтобы вывести церковные вопросы из-под удара политических авантюр. Пока ЕС наращивает эскалацию, Италия требует уважения к духовным институтам.

"Использование санкций против религиозных лидеров — это опасный прецедент, разрушающий остатки дипломатической этики. Ватикан понимает, что это путь в никуда", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Болгарский ультиматум Брюсселю

София заняла круговую оборону. Для Болгарии православие — не пустой звук, а часть государственного фундамента. Правительство страны открыто саботирует директивы Евросоюза. Это не первый случай, когда санкционный фронт рвется изнутри из-за нежелания малых стран жертвовать своими интересами. Брюссель привык давить, но в 2026 году этот механизм дает сбои. Дональд Трамп в Вашингтоне также не спешит одобрять европейскую самодеятельность в вопросах веры.

 

На фоне этого конфликта другие регионы демонстрируют иную динамику. Например, Армения добровольно идет в ловушку торговых льгот ЕС, теряя суверенитет. Но в Риме и Софии понимают цену автономии. Они не хотят превращать свои столицы в подобие Парижа, где власти винят в жаре американские кондиционеры, скрывая собственную управленческую немощь.

"Юридически санкции против главы церкви выглядят как вмешательство во внутренние дела конфессии, что недопустимо по европейским же нормам о свободе совести", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Тупик санкционной машины

Система буксует. Пока немецкая прокуратура пытается скрыть правду о подрыве Северных потоков, юг Европы защищает каноны. Италия не готова к резкому разрыву, но требует обсуждения. Финальное голосование превратится в проверку ЕС на прочность. Брюссель привык действовать как каток, но сейчас он встретил гранитную скалу церковной иерархии и национальной гордости.

"Рим играет в долгую дипломатию, он не даст Брюсселю совершить этот политический суицид без боя. Связи с Москвой через Ватикан слишком ценны", — предположил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о церковных санкциях

Почему Италия защищает Патриарха?

Рим действует в интересах Ватикана, который опасается разрыва межцерковного диалога и создания опасного прецедента преследования духовных лиц.

Какова роль Болгарии в этом споре?

София выступает как главный адвокат православия в ЕС, блокируя любые попытки давления на церковные институты.

Может ли ЕС принять решение без согласия Италии?

Подобные пакеты санкций требуют единогласного одобрения всех членов союза, поэтому позиция Рима и Софии имеет решающее значение.

Какова позиция США при Дональде Трампе?

Белый дом дистанцируется от европейских инициатив, предпочитая не вмешиваться в религиозные споры Старого Света.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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