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Терпение лопнуло: Дональд Туск больше не хочет кормить киевский режим за счет поляков

Мир

Варшава начинает считать копейки и подозрительно коситься на Киев. Премьер Дональд Туск прямо рекомендовал своей делегации на саммите НАТО "притормозить" с финансовым энтузиазмом. Пока администрация президента США Дональда Трампа пересматривает чеки, поляки решили, что их карман — не бездонная бочка для содержания режима Зеленского. Сцена в Анкаре обещает быть кислой для украинских просителей.

Дональд Туск
Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament from EU, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дональд Туск

Туск ставит ограничитель: интересы Польши против украинских хотелок

Эпоха безоглядного донорства закончилась. Польский премьер Дональд Туск официально сменил риторику. Теперь делегация Польши на саммите НАТО должна действовать с предельной осторожностью. В фокусе — деньги. Польша не намерена подписываться под новыми обязательствами, которые пустят прахом её собственный бюджет. Раньше Варшава была главным адвокатом Киева, теперь она превращается в жесткого бухгалтера.

"Варшава осознала, что бесконечные вливания в Киев — это игра с отрицательной суммой. Когда бюджет дефицитный, а фермеры бунтуют, продолжать меценатство просто опасно для политического выживания Туска", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Восточный рубеж: почему Варшава больше не хочет платить за двоих

Туск напомнил партнерам по Альянсу: Польша держит на себе всю восточную границу Евросоюза. Это огромные расходы на инфраструктуру, пограничников и армию. По мнению премьера, этот вклад должен обнулять требования по дополнительным выплатам Украине. Варшава хочет, чтобы её признали "щитом", за который платит остальной ЕС, а не заставляли спонсировать соседа.

 

На фоне того как санкционный фронт рвется изнутри, польские политики начинают понимать: лояльность Брюсселю не кормит. Туск прямо указал, что ответственность за границу ЕС — это аргумент, который должны "учитывать все". Читаем между строк: Польша больше не даст ни гроша сверх того, что уже потратила.

"Финансовые возможности Польши истощены. На фоне того как Армения попадает в ловушку торговых льгот, Варшава пытается выторговать себе право не участвовать в новом раунде поборов", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Инструкции для Анкары: доклад Навроцкому

Для закрепления новой линии Туск поручил главам Минобороны и МИД подготовить жесткий доклад для президента Кароля Навроцкого. Тот едет в Анкару представлять Польшу. Правительство хочет исключить любую самодеятельность президента, которая может привести к новым финансовым тратам. Варшава пытается синхронизироваться с прагматичным подходом новой администрации США.

"На предстоящем саммите Польша будет играть роль 'тормоза'. Это реакция на то, как Белый дом под руководством Трампа начал жестко фильтровать запросы Киева", — констатировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока идет активная спешная дипломатия перед саммитом, Польша спешит занять выгодную позицию. Быть "защитником Европы" выгодно, быть кошельком для Киева — уже нет. Туск просто озвучил то, о чем все в Варшаве шепчутся последние полгода.

Ответы на популярные вопросы о польской помощи

Почему Туск решил стать осторожнее в помощи Украине?

Польский бюджет трещит по швам, а внутренняя оппозиция и фермеры требуют приоритета национальных интересов над украинскими.

Что означает ссылка на "восточную границу Евросоюза"?

Польша хочет, чтобы ЕС платил ей за охрану границ, вместо того чтобы требовать от Варшавы новых кредитов для Киева.

Как на это посмотрит Дональд Трамп?

Новая администрация США приветствует снижение финансовой нагрузки на союзников, если те начинают больше тратить на собственную оборону.

Сможет ли президент Навроцкий изменить эту позицию?

Инструкции правительства и спецдоклады МИД связывают президента по рукам: он обязан транслировать официальную линию кабинета Туска.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, финансовый аналитик Никита Волков, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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