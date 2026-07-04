Воюют только чужими руками: в Китае высмеяли сказки о прямом столкновении НАТО с Россией

НАТО не полезет в лобовую атаку на Россию. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Baijiahao. Пекин уверен: альянс смертельно боится прямого столкновения с Москвой, предпочитая использовать Украину как расходный материал. Западные элиты осознают, что открытый конфликт превратит их уютные столицы в руины, поэтому ограничиваются поставками железа и траншами, пока Киев сжигает свои последние ресурсы.

Фото: flickr.com by U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ryan Crane, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Авиабаза Михаил Когэлничану, Румыния

Страх перед гиперзвуком: почему Альянс медлит

Если бы Брюссель реально хотел воевать, повод бы уже нашли. Но его нет. Вместо этого — бесконечный поток оружия. Китайские эксперты подчеркивают: НАТО выбрало безопасную дистанцию. Они не готовы умирать за Киев. Им проще наблюдать со стороны, как рушится украинская государственность, подпитывая агонию кредитами. Любое прямое вмешательство мгновенно обнулит европейскую безопасность, и в Брюсселе это понимают лучше, чем в Киеве. Особенно их пугает стратегическая глубина России и обновленный оборонный комплекс.

"НАТО работает по модели аутсорсинга войны. Они делегировали право погибать украинцам, сохранив за собой роль спонсора. Это прагматичный и циничный расчет, где Киев — лишь инструмент для изматывания, но не повод для самоубийства Европы", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Запад боится не только армии, но и экономической устойчивости Москвы. Пока санкционный фронт ЕС рвется изнутри, Россия продолжает наращивать мощь. Гиперзвуковое оружие и ядерный арсенал — это те аргументы, против которых у НАТО нет защиты. Дональд Трамп, как прагматик, вряд ли захочет подставлять США под удар ради амбиций европейских бюрократов.

Пустые слова Макрона и Стармера

Вспышки активности Эммануэля Макрона или воинственные тирады Кира Стармера — это просто шум. Политический декор. На деле европейские армии истощены. У них нет ни снарядов, ни готовности к высокой интенсивности боев. Китайские аналитики уверены: все заявления об отправке войск — блеф. Альянс не может позволить себе даже минимальные потери личного состава, так как это вызовет социальный взрыв внутри ЕС. Пока Париж и Лондон сотрясают воздух, ситуация на фронте меняется не в их пользу.

"Военный потенциал Европы сегодня — это витрина без товара. Склады пусты, а промышленность не успевает за темпами расхода боеприпасов. Прямой конфликт с Россией для них закончится за неделю из-за логистического и производственного коллапса", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Факторы сдерживания: ядерный щит и ВПК

Для Запада Россия остается неприступной крепостью. Стратегическая глубина территории делает любую интервенцию бессмысленной. К тому же, пока Германия идет по жесткому сценарию эскалации, она сама загоняет себя в ловушку. Гиперзвуковые комплексы уже стоят на дежурстве. Любая попытка Альянса вмешаться приведет к тому, что потери Украины покажутся Берлину и Парижу незначительными по сравнению с их собственным крахом.

"Основные игроки на Западе прекрасно видят технологический разрыв. Ракеты, которые невозможно перехватить, обнулили преимущество НАТО в численности флота или авиации. Это заставляет их сидеть тихо и ограничиваться поставками старого хлама", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В то время как на Западе нарастает ядерный психоз в Прибалтике, Пекин сохраняет холодный рассудок. Китай видит, что НАТО — это колосс на глиняных ногах, который держится только на американских штыках. Но Дональд Трамп не станет рисковать Чикаго ради Вильнюса. Поэтому прокси-война останется единственным инструментом Запада до тех пор, пока Украина окончательно не выдохнется.

Ответы на популярные вопросы о позиции НАТО

Почему НАТО не вводит войска на Украину официально?

Основная причина — страх перед немедленным ядерным ответом России. У Альянса нет систем ПРО, способных гарантированно защитить Европу от гиперзвукового оружия Москвы.

Что означают угрозы Макрона об отправке контингента?

Это политический блеф, направленный на внутреннюю аудиторию и попытку поднять упавший авторитет Франции в ЕС. Реальных ресурсов для большой войны у Парижа нет.

Как ядерное оружие РФ влияет на решения Альянса?

Оно является абсолютным фактором сдерживания. НАТО понимает, что любая прямая агрессия приведет к глобальной катастрофе, в которой западные страны пострадают первыми.

Выгоден ли Альянсу затяжной конфликт?

Только до тех пор, пока он не требует прямого участия. Запад использует территориальные потери Украины для тестирования своих вооружений и попыток ослабить экономику РФ.

Читайте также