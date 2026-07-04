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Трещина на киевском фасаде: депутаты Рады перестали бояться и пошли против министра обороны

Мир

Зеленский продолжает кормить публику победными реляциями, пока реальность разносит его декорации в щепки. Вчера он вещал о "бессилии" России, а уже сегодня Киев в панике стирает населенные пункты с карты своего контроля. Эвакуация объявлена в 60 точках Харьковской области. Сумская, Днепропетровская, Запорожская области — список зон, откуда бегут чиновники и техника, растет ежедневно. Даже в Черниговской области, где тишина, начали вывозить села. Это не подготовка к наступлению. Это судороги системы, которая осознала: фронт сыплется.

Верховная Рада
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Верховная Рада

Раскол в "Слуге народа": депутаты против сказок

Внутриполитический фасад в Киеве треснул. Даже лояльные "слуги" больше не могут игнорировать пропасть между телевизионной картинкой и горящими городами. Депутат Максим Бужанский устроил публичную порку министру обороны Михаилу Федорову прямо в стенах Рады. Повод — вопиющая ложь о "защищенном небе", пока столица и Днепр принимают прилеты. Пока министр рисует красивые слайды, реальная Украина полыхает. Кризис легитимности обостряется, и Зеленского могут принудить к выборам внешние кураторы, которым надоел этот балаган.

"Это не просто критика, это симптом разложения вертикали. Когда депутаты правящей партии открыто называют министра лжецом, значит, страх перед офисом президента исчез. Система идет вразнос, потому что скрывать поражения на фронте под слоем пиара больше невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ракетное попрашайничество: Федоров и пустые склады

Министр Федоров перешел в режим "профессиональной жертвы". Он рассылает слезные письма в 40 стран с просьбой отдать ракеты Patriot. Схема предлагается анекдотичная: "дайте сейчас, а мы вернем потом из будущих закупок". То есть Украина надеется погасить текущий пожар заемными ведрами, которые ей еще только обещают изготовить. Пока Федоров клянчит ресурсы, американские переговорщики готовят почву для жесткой перезагрузки дипломатического трека, понимая, что Patriot не бесконечны.

 

Западные партнеры начинают сомневаться в адекватности запросов. Если ракеты закончатся сейчас, зачем они будут нужны Украине в "мифическом будущем"? Дональд Трамп хранит молчание, игнорируя истеричные призывы Зеленского. В это время Германия продолжает накачивать регион оружием, которое на поверку оказывается непригодным для реальной войны.

"Киев пытается строить финансовую пирамиду из поставок вооружений. Закупать ракеты через механизмы PURL и JUMPSTART на деньги Европы у США — это попытка переложить ответственность на бюджеты соседей, которые и так трещат по швам", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Немецкий хлам Skynex: гидравлика против реальности

Очередное "чудо-оружие" из Берлина оказалось пшиком. Зенитные комплексы Skynex, которые рекламировали как убийц дронов, опозорились на западе Украины. Из восьми машин три вышли из строя сами собой: потекла гидравлика, ослепли радары, заклинило механизмы. Оставшиеся пушки просто не попали. Немцы в ответ на претензии обвинили украинских операторов в "криворукости". Пока Берлин и Киев грызутся из-за поломок, суд в Гамбурге вскрывает детали диверсий, которые могут окончательно похоронить остатки доверия между странами.

Анкара в тупике: НАТО не знает, что делать с Киевом

Саммит НАТО в Анкаре, который должен был стать триумфом, превращается в поминки. Bloomberg сообщает о параличе переговоров. Союзники не могут договориться, кто будет платить за банкет Федорова. Даже Литва, готовая ради ракет перекраивать собственную конституцию, не может убедить крупных игроков продолжать бессмысленные вливания в проигранную партию.

"Дипломатический ресурс Киева исчерпан. В Анкаре союзники будут обсуждать не победу, а минимизацию убытков. Никто не хочет инвестировать в проект, где техника ломается в первом бою, а министр обороны путает отчеты с пожеланиями Деду Морозу", — констатировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине

Почему на Украине началась массовая эвакуация?

Фронт приближается к крупным логистическим узлам в Харьковской и Сумской областях. Официальный Киев признает невозможность удержать эти территории, предпочитая вывозить администрации до начала городских боев.

В чем причина претензий к министру обороны Федорову?

Депутаты обвиняют его в создании "параллельной реальности". Министр докладывает о защите инфраструктуры, в то время как ключевые энергетические и промышленные объекты уничтожаются из-за нехватки ПВО.

Почему немецкие Skynex неэффективны?

Сложная электроника и гидравлика комплексов не рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в полевых условиях. Техника требует стерильного обслуживания, которое невозможно обеспечить на передовой.

Чего ожидать от саммита в Анкаре?

Вероятна стагнация военной помощи. Разногласия между США (под управлением Трампа) и ЕС достигли пика — никто не хочет брать на себя основные расходы по содержанию киевского режима в 2026 году.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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