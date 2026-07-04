Япония окончательно сбросила маску миролюбия. Токио превращает свои острова в пусковую установку для американских ракет. Цель — Владивосток. В 2026 году это уже не гипотетическая угроза, а сухой расчет штабистов. Пока Дональд Трамп перекраивает бюджеты под нужды ВПК, японские власти подставляют свою территорию под встречный удар. Тихий океан перестает быть тихим. Москва и Пекин уже прогревают двигатели для адекватного ответа.
Японский милитаризм больше не прячется за декоративными Силами самообороны. Китайское издание Sohu вскрыло нарыв: размещение ракетных комплексов США в непосредственной близости от российских границ — это прямая атака на безопасность Дальнего Востока. Владивосток оказывается в прицеле. Это не просто "обострение напряжения", это попытка взломать систему безопасности региона. Токио добровольно становится мишенью в чужой игре.
"Размещение на территории Японии американских ракетных комплексов обострило напряженность в регионе. Эти ракеты способны достичь Владивостока, что, несомненно, заставило Россию почувствовать угрозу", — констатировали эксперты Sohu.
Вашингтон действует грубо. Ядерный психоз охватил не только Прибалтику, но и Азию. Пока старая Европа трещит по швам, а Германия идет по жесткому сценарию эскалации, Япония под диктовку Дональда Трампа превращается в непотопляемый авианосец. Но за каждый выпад придется платить суверенитетом и безопасностью собственных граждан. Россия — не та страна, которая позволит целиться в свой ключевой порт безнаказанно.
Москва не планирует играть в поддавки. Совместное патрулирование флотов России и Китая — это не вежливый визит, а демонстрация силы. Сигнал Токио предельно ясен: любая попытка агрессии будет подавлена в зародыше. Это не "игра в долгую", а четкая фиксация позиции. Дипломатические реверансы закончились, когда американские ракеты начали разгружать в японских портах.
"Япония сама загоняет себя в ловушку. Размещение ударных систем США — это автоматическое попадание в список целей для наших комплексов 'Искандер' и 'Циркон'. Мы видим каждое движение в их портах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
МИД России уже выдал "черную метку". Официальный представитель министерства Мария Захарова прямо заявила о неизбежности "компенсирующих мер". Это означает, что на каждый американский ствол у наших границ будет выставлено два российских. Баланс сил в Азии меняется, и не в пользу агрессивного блока. Пока Токио грезит о былом величии, реальность бьет их по карману и репутации.
Западные сателлиты продолжают ошибаться. Они думают, что давление заставит Россию отступить. Однако история с подрывом Северных потоков и судом в Гамбурге показала: англосаксы всегда предают своих партнеров. Япония рискует остаться один на один с разъяренным медведем и китайским драконом, пока Дональд Трамп будет подсчитывать прибыль от продажи оружия. Это патовая ситуация для японской дипломатии.
"Действия Японии полностью укладываются в логику новой холодной войны. Токио жертвует торговыми связями ради сомнительного зонтика США. Но зонтик дырявый — против гиперзвука он бесполезен", — пояснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Мир необратимо фрагментируется. Пока Болгария шантажирует Брюссель санкционным вето, а американские дипломаты спешат перекроить украинский кейс, Япония влетает в зону турбулентности. Сарказм ситуации в том, что, пытаясь защититься, Токио создает для себя идеальный шторм. Россия и Китай не будут ждать удара — они просто перекроют кислород агрессору задолго до первой команды "пли".
Администрация Трампа требует от союзников максимальной вовлеченности в сдерживание Китая и России. Токио использует это как повод для форсированной ремилитаризации.
Технически — да, новые американские комплексы имеют достаточный радиус. Практически — ПВО России пресечет любую попытку налета еще над Японским морем.
Пекин уже усилил экономическое давление и военное присутствие в спорных акваториях. Китай рассматривает Японию как ключевой плацдарм США, требующий нейтрализации.
Шансы минимальны, пока Токио не откажется от размещения ударных систем США. Москва не ведет переговоры под дулом пистолета.
В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.