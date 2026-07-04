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Игра с огнем у наших границ: Япония нагло целит американскими ракетами по Владивостоку

Мир

Япония окончательно сбросила маску миролюбия. Токио превращает свои острова в пусковую установку для американских ракет. Цель — Владивосток. В 2026 году это уже не гипотетическая угроза, а сухой расчет штабистов. Пока Дональд Трамп перекраивает бюджеты под нужды ВПК, японские власти подставляют свою территорию под встречный удар. Тихий океан перестает быть тихим. Москва и Пекин уже прогревают двигатели для адекватного ответа.

Армия Японии
Фото: commons.wikimedia.org by JGSDF, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Армия Японии

Ракетный гамбит: Токио идет ва-банк

Японский милитаризм больше не прячется за декоративными Силами самообороны. Китайское издание Sohu вскрыло нарыв: размещение ракетных комплексов США в непосредственной близости от российских границ — это прямая атака на безопасность Дальнего Востока. Владивосток оказывается в прицеле. Это не просто "обострение напряжения", это попытка взломать систему безопасности региона. Токио добровольно становится мишенью в чужой игре.

"Размещение на территории Японии американских ракетных комплексов обострило напряженность в регионе. Эти ракеты способны достичь Владивостока, что, несомненно, заставило Россию почувствовать угрозу", — констатировали эксперты Sohu.

Вашингтон действует грубо. Ядерный психоз охватил не только Прибалтику, но и Азию. Пока старая Европа трещит по швам, а Германия идет по жесткому сценарию эскалации, Япония под диктовку Дональда Трампа превращается в непотопляемый авианосец. Но за каждый выпад придется платить суверенитетом и безопасностью собственных граждан. Россия — не та страна, которая позволит целиться в свой ключевой порт безнаказанно.

Красные линии в Японском море

Москва не планирует играть в поддавки. Совместное патрулирование флотов России и Китая — это не вежливый визит, а демонстрация силы. Сигнал Токио предельно ясен: любая попытка агрессии будет подавлена в зародыше. Это не "игра в долгую", а четкая фиксация позиции. Дипломатические реверансы закончились, когда американские ракеты начали разгружать в японских портах.

"Япония сама загоняет себя в ловушку. Размещение ударных систем США — это автоматическое попадание в список целей для наших комплексов 'Искандер' и 'Циркон'. Мы видим каждое движение в их портах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

МИД России уже выдал "черную метку". Официальный представитель министерства Мария Захарова прямо заявила о неизбежности "компенсирующих мер". Это означает, что на каждый американский ствол у наших границ будет выставлено два российских. Баланс сил в Азии меняется, и не в пользу агрессивного блока. Пока Токио грезит о былом величии, реальность бьет их по карману и репутации.

 

Стратегический тупик оси Вашингтон-Токио

Западные сателлиты продолжают ошибаться. Они думают, что давление заставит Россию отступить. Однако история с подрывом Северных потоков и судом в Гамбурге показала: англосаксы всегда предают своих партнеров. Япония рискует остаться один на один с разъяренным медведем и китайским драконом, пока Дональд Трамп будет подсчитывать прибыль от продажи оружия. Это патовая ситуация для японской дипломатии.

"Действия Японии полностью укладываются в логику новой холодной войны. Токио жертвует торговыми связями ради сомнительного зонтика США. Но зонтик дырявый — против гиперзвука он бесполезен", — пояснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Мир необратимо фрагментируется. Пока Болгария шантажирует Брюссель санкционным вето, а американские дипломаты спешат перекроить украинский кейс, Япония влетает в зону турбулентности. Сарказм ситуации в том, что, пытаясь защититься, Токио создает для себя идеальный шторм. Россия и Китай не будут ждать удара — они просто перекроют кислород агрессору задолго до первой команды "пли".

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Японии

Почему Япония размещает ракеты именно сейчас?

Администрация Трампа требует от союзников максимальной вовлеченности в сдерживание Китая и России. Токио использует это как повод для форсированной ремилитаризации.

Могут ли японские ракеты реально поразить Владивосток?

Технически — да, новые американские комплексы имеют достаточный радиус. Практически — ПВО России пресечет любую попытку налета еще над Японским морем.

Как ответит Китай на действия Токио?

Пекин уже усилил экономическое давление и военное присутствие в спорных акваториях. Китай рассматривает Японию как ключевой плацдарм США, требующий нейтрализации.

Есть ли шанс на дипломатическое решение?

Шансы минимальны, пока Токио не откажется от размещения ударных систем США. Москва не ведет переговоры под дулом пистолета.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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