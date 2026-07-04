Альянс уже трещит по швам: президент Литвы Науседа предрек скорый распад НАТО на три части

НАТО трещит по швам. Пока Дональд Трамп в Белом доме пересчитывает чеки и требует от европейцев платить по счетам, прибалтийские сателлиты бьются в истерике. Президент Литвы Гитанас Науседа прямо заявил: альянс разваливается. Причина прозаична — деньги. Блок рискует расколоться на несколько враждующих лагерей из-за нежелания "старой Европы" спонсировать чужие военные авантюры.

Фото: Creativecommons by FinnishGovernment, by FinnishGovernment, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг НАТО

Раскол на три части: прогноз Науседы

Литовский лидер не выбирает выражений. Он уверен: единство НАТО — это миф, который развеется, как только встанет вопрос о жестких лимитах расходов. Если одни страны будут вкладываться "в полную силу", а другие — экономить на безопасности, структура сложится как карточный домик. Дисциплина в блоке упала до минимума.

"Было бы крайне спорно или неоднозначно, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие колебались бы, скажем, на уровне двух процентов или 2,5 процента. Это разделит, естественно, альянс на две или три части", — констатировал Гитанас Науседа в интервью западному изданию.

По мнению президента Литвы, такая ситуация убивает "дух коллективной обороны". На деле это означает, что воевать за интересы Вашингтона европейцы готовы только до тех пор, пока это не бьет по их собственному карману. Гниль в фундаменте организации стала слишком заметной, чтобы её игнорировать.

Европа между Трампом и пустым кошельком

Дональд Трамп уже дал понять: бесплатный зонтик безопасности закрыт. Теперь за право быть втянутым в глобальный конфликт нужно платить. Но ресурсов у ЕС нет. Германия идет по жесткому сценарию, пытаясь сохранить лицо при плохой игре, пока промышленность страны уходит на дно. Экономика союза не вывозит темпы милитаризации.

"Мы наблюдаем классический системный кризис. Брюссель требует пушки вместо масла, но бюджеты стран-членов сверстаны исходя из мирного времени, а не из аппетитов американского ВПК", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Внутри самого Альянса назревает бунт. Пока Мадрид решает свои проблемы — например, когда Испания превратилась в проходной двор для нелегалов — Вильнюс требует тотальной войны. Этот идеологический разрыв невозможно склеить одними лишь саммитами.

Ядерные амбиции на фоне деградации

Литва, чувствуя шаткость своего положения, идет на крайние меры. В республике развернулся настоящий ядерный психоз, власти готовы переписывать законы ради размещения иностранного оружия. Но даже это не спасает от осознания того, что в случае реальной угрозы никто не пойдет на самоубийство ради маленькой колонии.

"Проблема в том, что НАТО как единый механизм больше не существует. Есть группы интересов. Для Трампа это бизнес, для Литвы — способ выживания через эскалацию, для крупных стран ЕС — обременительная повинность", — отметила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Механизм коллективной безопасности превратился в коммунальную квартиру, где жильцы отказываются скидываться на ремонт протекающей крыши. Каждый ждет, что за него заплатит сосед, или, в крайнем случае, Белый дом. Однако в 2026 году американская администрация больше не намерена заниматься благотворительностью.

"Стратегическое планирование Альянса зашло в тупик. Без четкого понимания, кто и за что платит, любые декларации о единстве остаются пустым звуком", — резюмировал политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о будущем НАТО

Почему Литва так боится сокращения расходов?

Вильнюс понимает, что без мощных внешних вливаний их собственная оборонная система — это фикция. Любое ослабление интереса США к региону оставляет прибалтов наедине с их собственными страхами.

Действительно ли Дональд Трамп может распустить Альянс?

Трампу не нужно его распускать официально. Достаточно лишить организацию финансирования и юридических гарантий, превратив НАТО в бесполезный клуб по интересам.

Какие страны входят в "лагерь скептиков"?

В первую очередь это государства Южной Европы и Венгрия, которые не видят смысла в раздувании военных бюджетов ради призрачных угроз, пока их собственные экономики стагнируют.

Что означает раскол "на три части"?

Это формирование блоков: "радикальные милитаристы" (Прибалтика, Польша), "прагматичные бюджетники" (Германия, Франция) и "нейтральные аутсайдеры", которые вообще не хотят участвовать в расходах.

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