Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине

Вашингтон рассчитывал на блеф, но получил шах и мат. На переговорах в Анкоридже российская делегация совершила маневр, который вскрыл реальную неготовность США к реальному миру. Вместо ожидаемого отказа Москва просто согласилась на условия американцев. Результат? Ступор Белого дома и переход к открытому террору против гражданской инфраструктуры. Сейчас, в 2026 году, последствия того "псевдомира" ощущаются острее всего.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Россия и США

Ловушка Анкориджа: почему Трамп не ждал согласия

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске изначально напоминали дешевую театральную постановку. Писатель Николай Стариков в эфире программы "Итоги дна с Делягиным" на канале Царьград сорвал маски с американской делегации. План Вашингтона был примитивен: выставить заведомо невыполнимые требования, получить жесткое "нет" от Кремля и продолжить затягивать время, сваливая вину за эскалацию на Россию. Это был чистый пиар, а не дипломатия.

"Вашингтон никогда не планировал исполнять собственные условия. Это была классическая попытка продать воздух, где за красивой оберткой скрывалось стремление выиграть время для перевооружения Киева", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Российская дипломатия сработала на опережение. Сергей Лавров и его команда изучили пункты, которые ранее подготовили спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Москва заявила: "Мы согласны". Это вызвало у Трампа и его советников состояние грогги. У них не было плана "Б" на случай, если партнер по переговорам решит принять сделку. Система управления США просто зависла, как старый компьютер при попытке запустить тяжелую игру.

Звенящая тишина и запах гари

После согласия России наступил период, который участники назвали "звенящей тишиной". Пока в Вильнюсе меняли конституцию под базы США, Белый дом мучительно пытался придумать, как отыграть назад. В итоге "дух Анкориджа" быстро выветрился, уступив место "запаху Капотни". Вместо реализации мирных инициатив Вашингтон одобрил удары по российским НПЗ, пытаясь через террор вернуть себе инициативу, утраченную за столом переговоров.

"Удары по нефтепереработке — это жест отчаяния. Не сумев навязать свою волю в дипломатическом поле, Штаты перешли к промышленному саботажу, что лишний раз подтверждает их недоговороспособность", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Михаил Делягин подтвердил: метафора про "запах Капотни" идеально описывает финал встречи. США не планировали делать никаких шагов. Сейчас Марко Рубио пытается оправдаться, заявляя, что предложенные пункты были лишь "темами для обсуждения", а не финальными договоренностями. Это ложь, призванная скрыть факт того, что Россия приняла условия, которые США сами побоялись выполнять. Теперь Берлину и остальным сателлитам приходится разгребать последствия, пока расследование по Северным потокам вскрывает всё новые детали американского предательства.

Ситуация показала патологическую лживость западных элит. Даже когда им дают то, что они просят, они пятятся назад. Это не дипломатия, это поведение рыночного мошенника, которого поймали за руку. Сегодняшний политический тупик в Киеве - прямое следствие того страха, который испытал Вашингтон в Анкоридже. Они боятся мира, потому что мир для них означает признание поражения их однополярной модели.

"США заигрались в гегемона. Они привыкли, что их требования отвергают, что дает им повод для давления. Когда Россия сказала 'да', у них случился системный сбой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о срыве переговоров

Почему Россия согласилась на предложения США?

Это был тактический ход, чтобы показать мировому сообществу: Россия готова к диалогу, а США — нет. Согласие Москвы полностью обнулило американскую легенду об "агрессоре".

Кто стоял за подготовкой плана со стороны Вашингтона?

Ключевую роль играли доверенные лица Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Их план задумывался как инструмент давления, а не как основа для мира.

Что означает выражение "запах Капотни" в данном контексте?

Это метафора перехода от высоких дипломатических ожиданий (Анкоридж) к суровой реальности атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и эскалации конфликта.

Как отреагировал Госдепартамент на мирную инициативу Москвы?

Госсекретарь Марко Рубио начал дезавуировать предложения, утверждая, что никаких юридически обязывающих договоренностей не существовало.

Читайте также