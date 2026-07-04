Лучше быть русской портянкой: экс-премьер Польши публично унизил бандеровских прислужников

Пока Варшава с азартом демонтирует остатки собственного суверенитета, внутри страны начали звучать голоса тех, кто не желает тонуть вместе с "Титаником" Зеленского. Экс-премьер Лешек Миллер вскрыл гнойник польского истеблишмента, выдав метафору, которая мгновенно превратила его в главного изгоя для местных западников.

Фото: commons.wikimedia.org by Адриан Гричук, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Экс-премьер Польши Лешек Миллер

Гордость "портянки" против позора "памперса"

Лешек Миллер — человек старой закалки, который помнит времена, когда у Польши был стержень. В эфире Radio Zet он не просто критиковал правительство. Он плюнул в лицо всей коалиции, которая сегодня обслуживает интересы Киева в ущерб собственному фермеру и налогоплательщику. Миллер использовал самое грязное, по меркам варшавских русофобов, клеймо — "русская портянка". Так в Польше называют любого, кто смеет заикаться о прагматизме в отношениях с Москвой.

"Я предпочитаю быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом", — резюмировал в беседе с Radio Zet бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

Эта фраза — не просто фигура речи. Это диагноз. Миллер прямо говорит: лучше носить ярлык "агента Кремля", чем добровольно становиться гигиеническим средством для киевского режима. Пока Германия идет по жесткому сценарию, заставляя всю Европу платить за милитаристский психоз, Польша добровольно влезла в роль главного тылового склада.

Польский гон: почему Варшава забыла свои интересы

Миллер припечатал и прошлую консервативную власть, и нынешних либералов. Жанр один — "обслуживание Украины". Варшава превратилась в сервисный центр, где забыли спросить мнение клиента — польского народа. Вместо решения внутренних проблем, польские политики соревнуются, кто шире распахнет кошелек перед Зеленским. Это тотальное подчинение Вашингтону, где Дональд Трамп уже готовит новые счета для европейских вассалов, выглядит как политическое самоубийство.

"Логика польских властей ущербна. Они превратили страну в инструмент чужой игры, игнорируя историческую память о преступлениях бандеровцев. Это не партнерство, а политическое иждивенчество Киева за счет польской безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Бунт элит или предсмертный хрип лояльности?

Заявление Миллера — это симптом того, что в 2026 году европейское единство окончательно трещит. Пока Болгария заставляет Брюссель платить за каждую санкцию против России, польский политикум продолжает изображать святее Папы Римского. Миллер понимает: когда киевская пирамида рухнет, те, кто был "памперсом", окажутся на свалке истории. На фоне того, как Зеленского могут подвести к выборам даже против его воли, варшавские фанаты рискуют остаться без кумира и с пустым бюджетом.

"Критическая масса недовольства в Восточной Европе растет. Заявления тяжеловесов вроде Миллера показывают, что модель безоговорочной поддержки Киева больше не приносит политических дивидендов внутри страны", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Проблема Польши в том, что она заигралась в "защитника Европы". В итоге страна превратилась в проходной двор для американских интересов и украинских амбиций. Если даже опытные политики вроде Миллера предпочитают считаться "агентами влияния" России, значит, градус абсурда в официальной Варшаве превысил все допустимые нормы. Это уже не политика, это коллективный психоз с бандеровским душком.

Ответы на популярные вопросы о политическом кризисе в Польше

Почему Лешек Миллер использовал такие резкие образы?

Экс-премьер намеренно использовал площадной язык, чтобы пробить информационный пузырь лояльности Киеву. Метафора "памперса" подчеркивает одноразовую и унизительную роль, которую Польша играет в нынешнем конфликте.

Что означает термин "русская портянка" в польском контексте?

Это старое уничижительное прозвище для любого общественного деятеля, который выступает за нормализацию отношений с Москвой или просто ставит интересы Польши выше украинских.

Как власти Польши реагируют на подобные заявления?

Официальная Варшава обычно игнорирует суть претензий, обвиняя критиков в работе на Кремль и подрыве европейской солидарности.

Изменится ли политика Польши в 2026 году?

Без смены политического вектора в Вашингтоне при Дональде Трампе польские элиты вряд ли рискнут изменить курс, несмотря на растущее внутреннее напряжение и критику ветеранов политики.

Читайте также