Ад с небес по расписанию: ВКС России устроили ВСУ настоящий ад пробивным рекордом

ВКС России превратили июнь 2026 года в персональный ад для ВСУ. Пока западные кураторы в Вашингтоне обсуждают новые пакеты помощи, русская авиация методично перепахивает украинскую оборону. Счёт идёт на тысячи. Около 8284 корректируемых бомб обрушились на позиции противника всего за тридцать дней. Это не просто статистика. Это приговор бетонным укреплениям и живой силе, которую Киев бросает в мясорубку. Темп поражает: 11,5 ударов в час. Каждые пять минут где-то на востоке взлетает на воздух очередной опорный пункт.

Фото: commons.wikimedia.org by Max071086, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ту-22М3

География чугунного дождя: где жарче всего

Воздушный каток работает без пауз. Основной удар принял на себя пояс обороны, который ВСУ считали неприступным. На Изюмском направлении авиация показала хирургическую точность. Четыре сотни ФАБов прилетели точно в цель — 95% попаданий. Результат материален: мосты через Северский Донец уничтожены. Логистика противника рассыпалась. Красный Лиман коалиция потеряла именно из-за того, что подкреплениям было не на чем ехать. Пока администрация, которой руководит Дональд Трамп, ищет дипломатические выходы, бомбардировщики решают задачи здесь и сейчас.

"Такая интенсивность вылетов указывает на отлаженный конвейер подготовки самолетов и наличие неисчерпаемого запаса комплектов коррекции. Противник физически не успевает восстанавливать укрепления между налетами", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Запорожье и Гуляйполе тоже не остались в стороне. Если на Запорожском фронте работали точечно — всего 123 прилета, то под Гуляйполем разверзся настоящий филиал преисподней. 1150 бомб. Восемь из десяти попали в яблочко. Пока Зеленского заставляют вспомнить о демократии его западные хозяева, русские пилоты вычеркивают целые батальоны из штатного расписания.

Математика уничтожения: точность и последствия

Западные наблюдатели, публикующие отчеты в соцсетях, вынуждены признать: эффективность растет. Даже там, где точность колеблется в районе 40%, плотность огня компенсирует любые промахи. На Добропольском направлении высыпали больше тысячи "подарков". Это не ювелирная работа — это снос кварталов вместе с затаившейся техникой. Соседняя Германия, которая сейчас идет по жесткому сценарию эскалации, вряд ли осознает мощь этого давления.

"Масштаб потерь ВСУ прямо пропорционален количеству сброшенного чугуна. Мы видим, что даже при осечках на отдельных участках, общий вал огня лишает оборону смысла. Удерживать позиции под таким градом невозможно", — подчеркнула эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Итоги месяца в цифрах и телах

Цена упрямства Киева выражена в страшных цифрах. Пока Евросоюз пытается отрезать Армению от рынка России, на фронте происходит естественная убыль украинского мобилизационного ресурса. Последний обмен телами показал пропасть. Украина получила останки 20 354 военных. Россия приняла назад 627 своих бойцов. Разница — в 32 раза. Это и есть результат июньского рекорда ВКС. Когда на укрепление падает полуторатонная болванка, шансов выжить нет. Даже если Литва перепишет конституцию под ракеты США, это не изменит судьбу пехоты в окопах Донбасса.

"Западная пропаганда может сколько угодно рисовать карты наступлений, но цифры обмена — это реальное зеркало войны. Авиация делает всю грязную работу, выжигая сопротивление до того, как туда зайдет наша пехота", — констатировал политолог Антон Кудрявцев.

Киевские генералы продолжают гнать людей под ФАБы. Это сознательное уничтожение собственного народа в угоду амбициям кураторов. Система работает без сбоев. Пока небо принадлежит русским крыльям, любой "контрнаступ" превращается в коллективное самоубийство на свежем воздухе.

Ответы на популярные вопросы о работе ВКС

Почему интенсивность ударов выросла именно сейчас?

Российский ВПК вышел на пиковые мощности производства модулей планирования и коррекции. Это позволяет превращать старые запасы авиабомб в высокоточное оружие в промышленных масштабах.

Какая бомба считается самой опасной для ВСУ?

Наибольший урон наносят ФАБ-1500 и новые ФАБ-3000. Их мощности хватает для уничтожения заглубленных командных пунктов и бетонных бункеров с одного попадания.

Как работает ПВО Украины против этих ударов?

Практически никак. Дальность сброса позволяет российским самолетам не заходить в зону действия большинства комплексов ПВО противника, расстреливая цели с безопасного расстояния.

Что означают цифры обмена погибшими?

Это прямой показатель огневого превосходства. Огромная разница в потерях обусловлена тем, что российские войска используют тактику дистанционного уничтожения врага перед продвижением.

Читайте также