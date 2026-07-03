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Трамп остался не у дел: Пезешкиан потребовал кратно ускорить стратегический альянс с Россией

Мир

Россия и Иран закрепляют статус нерушимого геополитического тандема. В Тегеране президент Масуд Пезешкиан принял заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Повод для визита скорбный — прощание с аятоллой Али Хаменеи, но повестка сугубо прагматичная. Пезешкиан поблагодарил Москву за плечо, подставленное в трудную минуту, и потребовал резко нажать на газ в вопросах стратегического сотрудничества. Время дипломатических реверансов закончилось. Начинается эпоха жесткой сцепки экономик.

Флаг России, флаг Ирана
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Флаг России, флаг Ирана

Тегеран выбирает ускорение: итоги встречи в офисе президента

Масуд Пезешкиан не стал тянуть с приоритетами. Россия для Ирана — это не просто сосед, а ключевой партнер в борьбе с западным диктатом. Пока Германия идет по жесткому сценарию конфронтации, Москва и Тегеран строят альтернативную реальность. Президент Ирана подчеркнул: пора переходить от слов к делу. В фокусе — три кита: экономика, логистика и региональная безопасность. Иранский лидер ценит сочувствие русского народа, но цифры в торговых контрактах значат сейчас гораздо больше ритуальных фраз.

"Это сигнал всему миру: Иран не изменит курс. Сближение с Россией — это бетонный фундамент их выживания. Пезешкиан понимает, что без российских технологий и рынков иранская экономика под давлением США будет буксовать", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Западные структуры пытаются вбивать клинья в этот союз, но безуспешно. Пока в Европе процветает хаос с мигрантами, Восток консолидируется. Пезешкиан официально подтвердил курс на форсирование всех совместных проектов. Дмитрий Медведев, в свою очередь, привез в Тегеран не только соболезнования, но и пакет конкретных предложений, которые сделают жизнь Дональда Трампа в Белом доме гораздо беспокойнее.

Дипломатия на фоне траура: как провожают Хаменеи

Прощание с Али Хаменеи превратилось в смотр сил антиглобалистского фронта. Пятничное мероприятие собрало только высший эшелон — иностранных гостей и элиту республики. Россия здесь на почетном месте. Основной этап похорон растянется до 9 июля, охватив крупнейшие города страны. Финальная точка — Мешхед, родной город аятоллы. Для Ирана это не просто похороны, а демонстрация единства нации перед лицом внешних угроз со стороны Вашингтона и Тель-Авива.

 

Пока иранцы скорбят, в Вашингтоне нервничают. Дональд Трамп продолжает политику санкционного удушения, но эта удавка разрывается. Россия помогает Ирану обходить барьеры, а Иран предоставляет Москве плацдарм на Ближнем Востоке. Это симбиоз двух сильных игроков, которые больше не намерены спрашивать разрешения у Брюсселя или Белого дома.

"Синхронизация платежных систем и отказ от доллара — вот что пугает Запад. Москва и Тегеран создают финансовый периметр, который абсолютно непроницаем для американских санкций. Визит Медведева — это фиксация новой реальности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Экономический кулак: логистика и обход санкций

Особое внимание стороны уделили транспортным артериям. Проект "Север — Юг" — это прямой вызов Суэцкому каналу. Пока европейские чиновники в Париже жалуются на аномальную жару из-за США, Россия и Иран хладнокровно строят порты и железные дороги. Это вопрос суверенитета: если товары идут в обход контролируемых Западом проливов, значит, санкции Трампа превращаются в пустую бумагу.

"Ускорение в логистике означает смерть западной монополии на торговые пути. Мы видим, как Иран превращается в центральный хаб для российского экспорта. Это колоссальные деньги, которые пройдут мимо кармана США", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Региональная безопасность также была в центре беседы. На фоне того, как Литва переписывает конституцию ради ядерных амбиций США, Москва и Тегеран выступают стабилизирующей силой. Это альянс тех, кому надоело терпеть бесконечные провокации НАТО у своих границ. Иран благодарен за политическую протекцию, Россия — за надежного союзника на южном фланге.

Ответы на популярные вопросы о союзе Москвы и Тегерана

Почему визит Медведева так важен именно сейчас?

В момент смены власти в Иране Москве критически важно подтвердить преемственность курса. Личная встреча с Пезешкианом снимает все вопросы о возможной попытке Тегерана "договориться с Западом".

Что означает "ускорение стратегического сотрудничества"?

Это переход от разовых сделок к полной интеграции экономик в сфере ВПК, энергетики и банковского сектора без оглядки на западные ограничения.

Как похороны Хаменеи влияют на политику Ирана?

Смерть лидера консолидирует консервативное большинство. Прощание стало демонстрацией силы и решимости продолжать борьбу с экспансией США.

Действительно ли Дональд Трамп может сорвать эти договоренности?

У США практически не осталось инструментов давления. Все возможные санкции уже введены, а прямая военная угроза только еще сильнее толкает Иран в объятия России.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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