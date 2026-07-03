Санкционный фронт ЕС рвется изнутри: Болгария заставляет Брюссель платить за давление на Россию

Болгария начала использовать тактику блокировки общеевропейских решений для защиты своих национальных интересов и получения финансовых преимуществ от Брюсселя, заявил политический советник Максим Маркелов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что София фактически повторяет путь Венгрии и Словакии, выстраивая стратегию политического торга на фоне санкционного давления.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Румен Радев

Ранее сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев заявил о готовности наложить вето на очередной пакет ограничений против России, если они затронут критически важные сектора болгарской экономики. Данная инициатива получила поддержку в национальном парламенте.

По словам Маркелова, позиция Болгарии — это симптом глубокого дисбаланса между интересами штаб-квартиры Евросоюза и южных стран-членов альянса. Пока Франция и Германия выступают платформой ЕС, а Прибалтика берет на себя роль политического инструмента Брюсселя, южные государства вынуждены в одиночку справляться с наиболее острыми проблемами региона. Эксперт отмечает, что на юге Европы значительно сильнее ощущается массовый приток иностранцев, что вынуждает местные правительства радикально менять повестку.

"Венгрия показала, что можно сопротивляться Брюсселю и через сопротивление торговаться с руководящими органами ЕС. Болгарии это как раз и нужно. Пока ее президент действует правильно, хотя ограничивается лишь заявлениями. Но Евросоюз уже научился реагировать на такую риторику: его натренировал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а сейчас тренирует премьер-министр Словакии Роберт Фицо", — пояснил он.

Политический советник подчеркнул, что София находится в категории небогатых стран Евросоюза, что делает финансовый вопрос приоритетным. Подобные демарши становятся эффективным средством манипуляции для получения дополнительных траншей или эксклюзивных условий в рамках общеевропейского законодательства. Аналогичным образом курс на национальные интересы позволяет странам-сателлитам диктовать свои условия при обсуждении ключевых стратегий развития.

"Болгария видит, что с Брюсселем можно торговаться. Это выгодная стратегия: Евросоюз много обещает, но всегда дает меньше. Появилась еще одна страна, готовая на манипуляции. Раз Болгария в политическом плане дистанцируется от России, она может рассчитывать на дополнительные уступки — лишние полмиллиарда или даже миллиард евро", — отметил эксперт.

Маркелов также указал на географическую специфику Болгарии. Будучи южной страной, она несет повышенную нагрузку из-за общеевропейских инициатив, включая военные расходы и прием беженцев. Ситуация усугубляется тем, что София несет прямые убытки от ограничений в сфере судоходства и морского страхования.

В то время как некоторые страны демонстрируют планы поэтапного снятия санкций, болгарское руководство использует угрозу вето как рычаг для компенсации собственных экономических потерь. Подчеркивается, что действия Софии продиктованы желанием выйти из тени северных элит Евросоюза, которые меньше страдают от разрыва связей с РФ. При этом аналитики замечают, что зачастую курс нового правительства Болгарии в конечном счете корректируется под давлением внешних партнеров.

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