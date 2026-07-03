Российскую нефть выдавливают из Грузии: Тбилиси меняет прибыльный маршрут на западный поводок

Грузия может столкнуться с ростом себестоимости переработки топлива из-за отказа от ресурсов из РФ, рассказал независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. В комментарии для Pravda.Ru аналитик пояснил, что решение Тбилиси продиктовано внешним давлением и геополитическими рисками, а не долгосрочной экономической выгодой.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нефте добыча

Ранее руководство нефтеперерабатывающего завода в порту Кулеви заявило о намерении полностью прекратить закупки сырья из России к осени 2026 года. На предприятии Black Sea Petroleum рассчитывают, что переход на альтернативные сорта позволит выйти на рынки с высокой маржинальностью. При этом в экспертном сообществе подчеркивают, что котировки нефти демонстрируют высокую волатильность на фоне деэскалации международных конфликтов.

Демидов отметил, что переориентация на поставки из Казахстана или Азербайджана в данный момент кажется выгодной лишь из-за временных ценовых аномалий. Впервые за долгое время российское сырье торговалось с надбавкой из-за кризиса на Ближнем Востоке, что сделало его дороже региональных аналогов. Однако по мере снижения напряженности дисконт на нефть из РФ наверняка вернется, и тогда грузинская сторона окажется в проигрыше.

"Причина отказа, скорее всего, геополитическая. Из-за кризиса на Ближнем Востоке российская нефть впервые в истории стала дороже азербайджанской, казахстанской и других сортов. Поэтому экономически грузинскому заводу сейчас выгоднее покупать альтернативное сырье. Однако цены, очевидно, пойдут вниз по мере снижения напряженности, и российская нефть снова будет торговаться с дисконтом. Таким образом, сейчас они выиграют по себестоимости, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе проиграют", — пояснил он.

Причину такого решения эксперт видит не в прагматизме, а в наличии активов у акционеров на Западе. Зачастую компании вынуждены прекращать сотрудничество с Москвой, чтобы избежать санкций против своего имущества в США или Европе. Между тем, пока Тбилиси меняет поставщиков, мировая статистика фиксирует, что экспорт нефти из России показывает рекордные объемы поставок на альтернативные направления.

По мнению специалиста, текущее руководство Грузии ведет себя достаточно сдержанно, но давление извне лишает его маневра. Переход на более дорогую логистику неминуемо отразится на доходности НПЗ. Параллельно с этим на мировом рынке аналитики предсказывают, что избыток сырья к 2027 году может обрушить цены, поставив под сомнение рентабельность новых проектов. Ограничение выбора поставщиков лишь Казахстаном и Азербайджаном сужает возможности для бюджетных маневров Тбилиси.

"Сложно обвинять в этом грузинскую сторону, можно лишь предположить давление, не связанное с экономикой. У акционеров, вероятно, есть активы на Западе, которые фактически становятся заложниками. Повышение себестоимости переработки на заводе приведет к сокращению отчислений в бюджет государства", — подчеркнул эксперт.

Ситуация осложняется тем, что логистические цепочки во всем мире становятся менее надежными. В частности, эксперты вспоминают, как спонтанный транзит нефти через магистральные системы сталкивался с бюрократическими преградами. В то же время энергетическая дипломатия ЕС усиливает присутствие в регионе, пытаясь найти слабое место в партнерских отношениях кавказских республик с северным соседом.

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