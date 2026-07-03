Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не море виновато: туристы рассказали, что превращает отдых на Кубани в испытание
Последний срок для Крестов: знаменитую тюрьму в Петербурге закроют перед большой переделкой
В войсках беспилотных систем начал формироваться казачий батальон "Покров"
Не металлолом, а сокровище: телескоп за полмиллиарда долларов попробуют спасти прямо в космосе
Вода, которая дает жизнь, а не транзит: ваш личный гид по правильному питью
Терпению кировчан назначили финал: власти определили день возвращения троллейбуса №7 на привычный путь
Черный дождь напугал сильнее, чем навредил: власти озвучили итоги проверки в Ярославской области
Петербургское метро уходит на ремонт: какие станции ограничат вход пассажиров до августа
Духовная жемчужина преобразится до неузнаваемости: монастырь в Сарове ждет мощное обновление

Российскую нефть выдавливают из Грузии: Тбилиси меняет прибыльный маршрут на западный поводок

Мир

Грузия может столкнуться с ростом себестоимости переработки топлива из-за отказа от ресурсов из РФ, рассказал независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. В комментарии для Pravda.Ru аналитик пояснил, что решение Тбилиси продиктовано внешним давлением и геополитическими рисками, а не долгосрочной экономической выгодой.

Нефте добыча
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефте добыча

Ранее руководство нефтеперерабатывающего завода в порту Кулеви заявило о намерении полностью прекратить закупки сырья из России к осени 2026 года. На предприятии Black Sea Petroleum рассчитывают, что переход на альтернативные сорта позволит выйти на рынки с высокой маржинальностью. При этом в экспертном сообществе подчеркивают, что котировки нефти демонстрируют высокую волатильность на фоне деэскалации международных конфликтов.

Демидов отметил, что переориентация на поставки из Казахстана или Азербайджана в данный момент кажется выгодной лишь из-за временных ценовых аномалий. Впервые за долгое время российское сырье торговалось с надбавкой из-за кризиса на Ближнем Востоке, что сделало его дороже региональных аналогов. Однако по мере снижения напряженности дисконт на нефть из РФ наверняка вернется, и тогда грузинская сторона окажется в проигрыше.

"Причина отказа, скорее всего, геополитическая. Из-за кризиса на Ближнем Востоке российская нефть впервые в истории стала дороже азербайджанской, казахстанской и других сортов. Поэтому экономически грузинскому заводу сейчас выгоднее покупать альтернативное сырье. Однако цены, очевидно, пойдут вниз по мере снижения напряженности, и российская нефть снова будет торговаться с дисконтом. Таким образом, сейчас они выиграют по себестоимости, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе проиграют", — пояснил он.

Причину такого решения эксперт видит не в прагматизме, а в наличии активов у акционеров на Западе. Зачастую компании вынуждены прекращать сотрудничество с Москвой, чтобы избежать санкций против своего имущества в США или Европе. Между тем, пока Тбилиси меняет поставщиков, мировая статистика фиксирует, что экспорт нефти из России показывает рекордные объемы поставок на альтернативные направления.

По мнению специалиста, текущее руководство Грузии ведет себя достаточно сдержанно, но давление извне лишает его маневра. Переход на более дорогую логистику неминуемо отразится на доходности НПЗ. Параллельно с этим на мировом рынке аналитики предсказывают, что избыток сырья к 2027 году может обрушить цены, поставив под сомнение рентабельность новых проектов. Ограничение выбора поставщиков лишь Казахстаном и Азербайджаном сужает возможности для бюджетных маневров Тбилиси.

"Сложно обвинять в этом грузинскую сторону, можно лишь предположить давление, не связанное с экономикой. У акционеров, вероятно, есть активы на Западе, которые фактически становятся заложниками. Повышение себестоимости переработки на заводе приведет к сокращению отчислений в бюджет государства", — подчеркнул эксперт.

Ситуация осложняется тем, что логистические цепочки во всем мире становятся менее надежными. В частности, эксперты вспоминают, как спонтанный транзит нефти через магистральные системы сталкивался с бюрократическими преградами. В то же время энергетическая дипломатия ЕС усиливает присутствие в регионе, пытаясь найти слабое место в партнерских отношениях кавказских республик с северным соседом.

Читайте также

Экспертная проверка: Эксперт по международной политике Ольга Ларина, аналитик рынка нефтепродуктов Чернов Алексей
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Мир. Новости мира
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Людям надоело стоять в очередях на АЗС: решение Кремля экстренно изменило ситуацию в Калининграде
Калининградская область
Людям надоело стоять в очередях на АЗС: решение Кремля экстренно изменило ситуацию в Калининграде
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Краснодарский край
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Популярное
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум

Российская нефтепереработка столкнулась с аномальным снижением активности, а объемы первичной обработки сырья в июне обновили многолетние антирекорды отрасли.

Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Неожиданный выбор Медведева для визита в Иран заставит Запад пересмотреть прогнозы по России
Массированный обстрел Киева стал ответом на атаку по Москве баллистической ракетой
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Последние материалы
Не море виновато: туристы рассказали, что превращает отдых на Кубани в испытание
Последний срок для Крестов: знаменитую тюрьму в Петербурге закроют перед большой переделкой
В войсках беспилотных систем начал формироваться казачий батальон "Покров"
Не металлолом, а сокровище: телескоп за полмиллиарда долларов попробуют спасти прямо в космосе
Вода, которая дает жизнь, а не транзит: ваш личный гид по правильному питью
Терпению кировчан назначили финал: власти определили день возвращения троллейбуса №7 на привычный путь
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Черный дождь напугал сильнее, чем навредил: власти озвучили итоги проверки в Ярославской области
Российскую нефть выдавливают из Грузии: Тбилиси меняет прибыльный маршрут на западный поводок
Петербургское метро уходит на ремонт: какие станции ограничат вход пассажиров до августа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.