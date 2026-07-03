Европа поймала сама себя: борца со шпионской программой прослушивали через его телефон

Цифровой шпионаж перестал быть сюжетом из триллеров про Джеймса Бонда и превратился в повседневный инструмент политической борьбы внутри Евросоюза. Программа Pegasus, созданная для охоты на террористов, теперь вскрывает смартфоны тех, кто пытается ограничить ее применение. Последним громким подтверждением стал взлом устройства греческого политика Стелиоса Кулоглу. Анализ инцидента вскрывает системный кризис безопасности, где государственные структуры используют кибероружие против собственных контролеров.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Pegasus от NSO Group

Охота на охотника

Стелиос Кулоглу работал в специальном комитете Европарламента PEGA, который изучал легальность использования шпионского ПО. Пока чиновник искал следы злоупотреблений в Греции и Польше, его собственный iPhone превратился в транслятор для неизвестных заказчиков. Исследователи из The Citizen Lab зафиксировали минимум три успешных проникновения в систему устройства. Это первый случай, когда жертвой профессионального софта стал человек, официально наделенный властью проверять производителей этого ПО.

"Это классический провал системы сдержек и противовесов. Когда муниципальные или государственные структуры получают в руки такие инструменты, соблазн устранить политического конкурента становится неконтролируемым", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Ситуация выглядит цинично: атаку реализовали именно в те периоды, когда комитет готовил черновики разгромных отчетов. Взломщики получили доступ к переписке с министрами и внутренним документам следствия. Слежка велась даже во время поездок Кулоглу между Афинами и Брюсселем, что указывает на трансграничный характер операции.

Механика невидимого взлома

Для атаки использовали уязвимость нулевого клика в программном обеспечении Apple. Жертве не нужно было переходить по ссылкам или скачивать файлы. Вирус проникал в систему через брешь в протоколах умного дома. После активации Pegasus получал полный контроль над микрофоном, камерой, геолокацией и зашифрованными чатами. Данные уходили на серверы, связанные с предыдущими кампаниями против европейских журналистов.

Характеристика атаки Детали инцидента Тип эксплойта Zero-click (без участия пользователя) Период активности Октябрь 2022 — Март 2023 Цель взлома Материалы комитета PEGA и личные данные Производитель ПО Израильская компания NSO Group

"В юридическом поле такие действия квалифицируются как грубое нарушение прав на частную жизнь, но на уровне межгосударственных сделок это серая зона. Продать такой софт проще, чем потом доказать факт его незаконного использования", — объяснил специально для Pravda.Ru юрист Роман Лаврентьев.

Слежка совпала по времени с операцией, которую перенес политик. Это позволило операторам шпионского ПО прослушивать разговоры в палате, включая обсуждение состояния здоровья. Такая осведомленность дает заказчикам рычаги давления, выходящие далеко за рамки профессиональной дискуссии.

Политика под прицелом

Кулоглу намерен судиться с разработчиками из NSO Group. Его случай подсвечивает дыру в законодательстве Евросоюза. Пока Брюссель требует прозрачности от технологических гигантов, правительства стран-членов продолжают закупать софт для контроля над оппозицией. Еврокомиссия до сих пор уклоняется от введения прямого запрета на использование подобных программ внутри блока, ссылаясь на вопросы национальной безопасности.

"Мы видим эрозию доверия к институтам власти. Проверки и комплаенс-процедуры оказываются бессильны, когда силовые ведомства игнорируют правовые нормы ради политической выгоды", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Ксения Руднева.

Репутация израильской компании в США уже уничтожена — она находится под жесткими санкциями. Однако в Европе спрос остается стабильным. Ситуация с Кулоглу доказывает, что ни один чиновник или журналист не защищен от вторжения, если его работа начинает мешать интересам тех, кто держит в руках пульт управления цифровым надзором.

Ответы на популярные вопросы о киберслежке

Что такое Pegasus?

Это шпионское программное обеспечение, способное тайно собирать информацию со смартфонов под управлением iOS и Android.

Как понять, что телефон заражен?

Обычный пользователь обнаружит заражение крайне редко. Профессиональный софт маскирует свое присутствие, не вызывая перегрева устройства или замедления работы.

Кто покупает такие программы?

Официально разработчик продает лицензии только государственным спецслужбам и правоохранительным органам для борьбы с терроризмом.