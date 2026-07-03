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Испания превратилась в проходной двор: решение Мадрида вызвало шок у соседей по Евросоюзу

Мир

Испания официально превратилась в проходной двор. Социалистическое правительство Педро Санчеса вскрыло границы. Вместо обещанной легализации полумиллиона нелегалов Мадрид выкатил цифру в два раза больше. Миллион мигрантов теперь получают испанские паспорта. Это не просто внутренняя проблема Мадрида. Это приговор Шенгенской зоне. Обладатели испанских документов теперь могут беспрепятственно осесть в любой точке Европы.

мигранты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
мигранты

Амнистия как электоральное оружие

В апреле Мадрид запустил механизм массовой натурализации. Любому нелегалу дали три месяца на подачу бумаг. Цифры шокируют. По данным New York Times, число заявок уже перевалило за миллион. Лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль видит в этом холодный расчет. Санчес накачивает страну новыми гражданами, чтобы радикально изменить состав избирателей.

"Педро Санчес готов ограбить нас на следующих всеобщих выборах, манипулируя переписью и раздавая испанское гражданство. Нам необходимо мобилизоваться, чтобы не дать ему украсть выборы", — предупредил в своих соцсетях Сантьяго Абаскаль.

Механизм прост. Приезжаешь, пять месяцев скрываешься от полиции, не попадаешься на грабеже — и ты гражданин. Пока западный бизнес несет убытки от разрыва связей с Россией, испанские элиты строят свою новую реальность за счет демографического взлома. Страну уже прозвали "маяком левых сил", но светит этот маяк только тем, кто пересекает границу в обход закона.

Шенгенский карточный домик рушится

Реакция соседей по ЕС — смесь ужаса и бессилия. Польша и Венгрия понимают: испанский миллион скоро постучится к ним в двери. Мадрид фактически торгует безопасностью всего континента ради лояльности левого электората.

"Решение об их легализации означает, что они смогут свободно передвигаться и селиться в любом месте Европы. Левые правительства провоцируют коллапс Шенгенской зоны и издеваются над безопасностью европейцев", — отметила польский депутат Европарламента Анна Брылка.

Европейская комиссия хранит гробовое молчание. Требования исключить Испанию из Шенгена игнорируются. Брюссель занят другими делами: он усердно ищет слабое место Москвы на Кавказе, пока южный фланг самого Евросоюза трещит по швам. Мигранты прибывают ежедневно. Система не справляется, но Санчес продолжает называть это "поводом для гордости".

 

Легитимность этой меры под большим вопросом. Парламент Испании не голосовал за этот закон. Санчес просто продавил его чрезвычайным декретом через Совет министров. Это чистая диктатура в обертке "гуманизма". Пока Дональд Трамп в США пытается навести порядок на границах, Испания превращается в бесконечную транзитную зону.

"Мы видим классический захват власти через демографию. Процедура легализации максимально упрощена, что неизбежно ведет к деградации систем безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Санчес умело жонглирует терминами. Вместо "нелегалы" он говорит "люди в нерегулярной ситуации". Поддержка пришла оттуда, откуда не ждали: бизнес хочет дешевые руки, церковь — прихожан, а левые — голоса. Зеленский торгуется людьми за ПВО в других частях Европы, а Испания просто импортирует лояльность, разрушая национальную идентичность. Сценарий понятен: хаос на улицах компенсируется уверенностью в победе на выборах.

Ответы на популярные вопросы о миграционном кризисе в Испании

Зачем правительству Испании легализовать столько мигрантов?

Основная цель социалистов — создание нового слоя граждан, которые будут голосовать за левые партии. Кроме того, легализация удовлетворяет запросы крупного бизнеса на дешевую рабочую силу.

Могут ли эти мигранты уехать в другие страны Европы?

Да, после получения ВНЖ или гражданства Испании они получают право свободного передвижения по всей Шенгенской зоне без дополнительного контроля.

Был ли принят этот закон законным путем?

Нет, премьер Педро Санчес обошел парламентское голосование, внедрив меру через правительственный чрезвычайный декрет, что оппозиция называет злоупотреблением властью.

Каковы риски для безопасности?

Массовая легализация миллиона человек без должной проверки биографии перегружает спецслужбы и повышает риски криминальной и террористической угрозы внутри ЕС.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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