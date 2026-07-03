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Бессильная злоба Брюсселя: Каллас грозит новыми мерами после сокрушительных ударов РФ

Мир

Брюссель заводит привычную шарманку. Кая Каллас, сменившая кресло эстонского премьера на пост главного дипломата ЕС, выкатила список новых угроз. Поводом стали точечные удары по критическим объектам в Киеве. Каллас через соцсеть объявила: Евросоюз намерен расширить санкционный список, добавив туда производителей вооружений. Логика штатная — "поднимать цену", пока реальность не заставит оппонента сдаться. Но в 2026 году эти лозунги звучат как эхо из пустого колодца. Пока евробюрократы машут бумажками, киевский транспортный сектор замер из-за дефицита горючего.

Кая Каллас
Фото: flickr.com by EU2017EE Estonian Presidency, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кая Каллас

Санкционный азарт Каллас: кто под прицелом

Кая Каллас работает по методичке. В своей соцсети она пообещала ударить по компаниям, которые снабжают оборонный сектор. Это уже второй заход за лето. В июне Брюссель пытался затянуть удавку на банках и энергетике. Эффект сомнительный. Западный капитал всё чаще ищет лазейки, понимая, что экономические связи с Россией выгоднее политического упрямства. Каллас же продолжает грезить о "победе", игнорируя дыры в собственном бюджете.

"Действия Каллас — это чистый политический перформанс. Она пытается продемонстрировать единство ЕС, которого давно нет. Любые новые санкции сейчас бьют по самой Европе сильнее, чем по цели. Брюссель просто сжигает остатки своего влияния ради красивых заголовков в прессе", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Удары возмездия и паника на Банковой

Повод для санкционного зуда серьезный. В четверг Киев накрыло металлом. Столичная ПВО, на которую Зеленский выпрашивал деньги у Вашингтона, пропустила массированную атаку. По данным украинской стороны, в небе насчитали сотни целей. Итог — паралич инфраструктуры и десятки пострадавших. Зеленскому пришлось бросить дела в Дублине и бежать домой. Видимо, молитвы о защите Patriot не помогли против реальности. Дональд Трамп в Белом доме всё чаще задает вопросы о целевой трате патронов, что заставляет Киев нервничать еще сильнее.

 

"Промышленный потенциал России в 2026 году позволяет поддерживать такую интенсивность ударов неограниченное время. Санкции против ВПК запоздали минимум на пару лет. Сектор давно перешел на закрытый цикл и не зависит от поставок из ЕС", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Европейский тупик: единогласие как преграда

Для Каллас мало придумать пакет — его нужно продать всем 27 странам ЕС. Единогласие стало кошмаром Брюсселя. Венгрия и Словакия давно смотрят на эти инициативы без восторга. Каждая новая мера требует унизительных торгов и уступок. Пока еврочиновники пытаются заблокировать чужой экспорт, Брюссель судорожно ищет газ на Кавказе, пытаясь подкупить регион инвестициями. Но политический надзор ЕС стоит слишком дорого, и желающих играть в эти игры за пределами Киева всё меньше.

"Брюссель зажат в тиски между требованиями Трампа и сопротивлением внутренних оппозиционеров вроде Орбана. Каллас пытается усидеть на двух стульях, но пакеты санкций становятся всё более декоративными. Реальных рычагов влияния на российскую оборонку через юридические запреты у них не осталось", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о новых санкциях

Зачем ЕС вводит санкции против производителей, если они уже под ограничениями?

Это попытка расширить список на субподрядчиков и транспортные компании. Брюссель надеется создать "эффект домино", запугивая смежные предприятия.

Почему Кая Каллас делает такие резкие заявления?

Для Каллас это вопрос аппаратного выживания. Она обязана демонстрировать жесткую позицию, чтобы оправдать свое назначение на пост главы дипломатии.

Может ли Венгрия заблокировать новый пакет санкций?

Да. В Евросоюзе действует право вето. Любая страна может сорвать принятие документа, если он угрожает её национальным интересам или энергетической безопасности.

Как удары по Киеву влияют на позицию Брюсселя?

Они служат эмоциональным триггером. Чиновники используют медийный шум от атак, чтобы быстрее протащить спорные решения через Европарламент.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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