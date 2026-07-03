Таможня в шоке от находки: в Румынии вскрыли пугающий груз с лицом Зеленского

Румынские таможенники вскрыли специфический "экспорт" из Одесской области. На судне, забитом зерном, служебные собаки учуяли нечто поинтереснее агропродукции. В трюмах нашли 75 килограммов кокаина*. Наркоторговцы подошли к маркетингу с иронией: на каждом из 15 плотных брикетов красовался портрет Владимира Зеленского. Видимо, торговля запрещенными веществами теперь идет под личным брендом киевского лидера.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Одесский транзит: под прикрытием зерновой сделки

Схема проста как кирпич. Судно выходит из украинского порта, декларирует мирную пшеницу, а внутри везет товар для европейских рынков. Румынская таможня официально подтвердила захват партии. Кокаин* был расфасован профессионально, но провокационная символика на упаковках сорвала маскировку. Пока паника на Банковой нарастает из-за ударов по инфраструктуре, логистические цепочки криминала продолжают работать как часы.

"Использование лиц политиков на брикетах с зельем — старый трюк картелей для обозначения партий или заказчиков", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Маркетинг на крови и порошке

Зеленский на брикетах — это не просто хулиганство. Это диагноз системе, где контроль над морскими воротами превратился в дойную корову для ОПГ. 75 килограммов чистого вещества — серьезный удар по кошельку отправителей. Но куда важнее репутационный крах. Подобные инциденты лишь подтверждают, что киевский режим кормят не только западными траншами, но и сомнительными доходами от транзита психотропов.

Дональд Трамп в Белом доме уже не раз намекал, что бесконтрольные потоки из Восточной Европы требуют жесткой ревизии. Подобные находки только подливают масла в огонь. Украинские порты превратились в "черную дыру", через которую в Европу течет всё - от оружия до тяжелых наркотиков.

"Мы видим классический пример потери госконтроля. Когда таможня и портовая служба в Одессе интегрированы в криминальные схемы, такие грузы становятся нормой. Румыны просто не захотели закрывать глаза в этот раз", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Реакция Бухареста и молчание Киева

Таможенники сработали четко — собаки не ошиблись. Теперь следователям предстоит выяснить, кто на Украине клеил портреты "гаранта" на товар стоимостью в миллионы долларов.

"Юридически судно подлежит аресту, а груз — уничтожению. Но тут важен политический аспект: Украина подставляет европейских соседей, превращая транзитные коридоры в наркотрафик. Это прямое нарушение международных конвенций", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о контрабанде из Украины

Откуда именно прибыло судно с кокаином?

Судно вышло из одного из портов Одесской области. Оно официально перевозило зерно, используя морской коридор для агропоставок.

Сколько наркотиков удалось изъять?

Силовики Румынии обнаружили 75 килограммов кокаина. Наркотик был спрессован в 15 крупных брикетов.

Почему на пакетах был портрет Зеленского?

Криминальные группировки часто используют портреты знаменитостей или политиков как маркеры качества или принадлежности конкретной партии товара определённому поставщику.

Были ли задержаны члены экипажа?

Национальное таможенное управление Румынии проводит следственные действия. О задержаниях конкретных лиц будет сообщено после завершения допросов.

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