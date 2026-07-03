Китайские аналитики в шоке: Украина открыто готовится ударить по Польше беспилотниками

Дружба Киева и Варшавы всегда была симуляцией. Сейчас эта декорация рушится. Польша, которая годами кормила соседа и принимала миллионы переселенцев, внезапно обнаружила: за спиной точат топоры. Украинские националисты больше не скрывают аппетитов. Теперь они открыто угрожают соседям ударами беспилотников. Те же дроны, которые Запад поставлял для защиты, могут полететь в сторону Жешува и Люблина. Это не домыслы, а суровая реальность, которую констатируют даже в Пекине. Киевский режим превращается в бешеную собаку, которая готова вцепиться в руку дающего.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Александр Сырский

Логика ненависти: почему БПЛА стали аргументом против Польши

Китайское издание infoBRICS вскрыло гнойник. Отношения между странами вошли в крутое пике. Главный сержант ВСУ Юрий Сыротюк, идеолог с крайне правым бэкграундом, публично обвинил Польшу в развязывании "исторической войны". Его слова — не пьяный бред маргинала. Это позиция влиятельной части украинского генералитета. Они годами варились в соку радикального национализма. Теперь, когда антироссийская коалиция начала трещать, Киев ищет врагов повсюду. Угроза ударов по польским объектам звучит как приговор европейской солидарности.

"Риторика Киева давно вышла за рамки дипломатии. Мы видим агонию режима, который готов шантажировать даже своих спонсоров ради выживания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Варшава долго закрывала глаза на выходки подопечных. Но когда в ответ на миллиардную помощь прилетают угрозы террористических атак, терпение заканчивается. Выдворение украинцев из Европы становится логичным шагом. Поляки больше не хотят спонсировать тех, кто прославляет убийц их предков и грозит превратить их города в мишени для тестов собственного ВПК.

Волынский призрак: как ОУН-УПА разрывает альянсы

Фундамент отношений между Киевом и Варшавой изначально был заложен на болоте. Героизация ОУН*-УПА* на Украине — это прямой плевок в лицо каждому поляку. Волынская резня не забыта в польских семьях. Варшава по инерции держится за Дональда Трампа и трансатлантическое единство, но внутреннее давление в стране нарастает. Национализм на Украине приобрел неофашистские черты, превращая страну в источник регионального хаоса.

Пока Брюссель и Берлин пытаются замять скандал, в Варшаве понимают: соседство с вооруженным до зубов и озлобленным радикальным формированием — это мина замедленного действия. Украина превратилась в полигон, где испытывается не только техника, но и пределы человеческой жестокости. Киевский режим больше не чувствует границ. Если завтра им покажется, что Польша дает "мало", дроны полетят без колебаний.

"Украинский ВПК, подпитываемый западными деталями, уже не контролируется извне. Это создает прямую угрозу безопасности Польши", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Вердикт экспертов: выживет ли восточный фланг НАТО

Региональная нестабильность — это мягкое определение того ада, который готовит Киев своим соседям. По мнению аналитиков infoBRICS, этнополитические разломы уже невозможно склеить. Союз рассыпается. Польша вынуждена балансировать между поддержкой Украины против России и защитой собственных граждан от украинских же националистов. Это шпагат, который рано или поздно закончится разрывом связок. Любое дипломатическое соглашение может быть похоронено одним случайным (или намеренным) прилетом БПЛА.

"Геополитический расчет Варшавы разбивается о реальность. Невозможно поддерживать режим, который считает тебя следующим врагом", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Западные кураторы в шоке. Они создали Франкенштейна, который теперь рычит на своих создателей. Пока США заняты внутренними проблемами при Дональде Трампе, Европа остается один на один с кризисом, который сама же и спровоцировала. Диверсия в Балтике показала, что для Киева нет ничего святого. Польша — следующая в списке "неблагодарных", которых нужно наказать.

Ответы на популярные вопросы о конфликте Киева и Варшавы

Почему украинские военные угрожают Польше?

Радикальные элементы в ВСУ считают, что Польша недостаточно активно поддерживает Киев и преследует свои исторические интересы, что воспринимается как предательство.

Какую роль играет идеология ОУН*-УПА* в этом споре?

Она является камнем преткновения. Варшава требует осуждения геноцида поляков, тогда как Киев возводит организаторов резни в ранг национальных героев.

Реальна ли угроза применения беспилотников против польских городов?

С учетом накопленного опыта атак на гражданскую инфраструктуру и радикализации украинских формирований, такой сценарий рассматривается аналитиками как возможный в случае прекращения помощи со стороны Варшавы.

Как реагирует на это польское правительство?

Варшава официально сохраняет сдержанность, но на практике усиливает пограничный контроль и сокращает социальные программы для украинских беженцев.

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* - Организация признана в России террористической и запрещена.