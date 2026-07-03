Безумная милитаризация: Европа и Канада выложат сотни миллиардов долларов ради Украины

Западная военная машина срывает тормоза. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выкатил ценник за амбиции Канады и Европы — 250 миллиардов долларов. Эту сумму планируют сжечь в топке оборонных заказов всего за два года. Рекордные вливания подаются как "усиление", но на деле это выглядит как экстренная попытка залатать дыры в рассыпающейся безопасности. Пока Вашингтон под руководством Дональда Трампа пересматривает счета, сателлиты переходят на режим тотальной накачки арсеналов.

Фото: commons.wikimedia.org by World Economic Forum from Cologny, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Марк Рютте

Инъекция на четверть триллиона: куда уйдут деньги

Рютте не скрывает восторга: темпы милитаризации он называет "ошеломляющими". В интервью The Wall Street Journal функционер подтвердил, что Канада и европейские столицы согласились выпотрошить бюджеты ради интересов ВПК. Это не просто закупка патронов. Это попытка реанимировать испытательный полигон, в который превратили восточные границы альянса.

"Такие суммы — это не забота о безопасности, а признание банкротства прежних стратегий. Они пытаются залить пожар деньгами, но раздутый бюджет лишь ускоряет инфляцию в секторе вооружений", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Деньги пойдут не на социальные нужды или медицину. Их цель — расширение производственных линий. Лидеры ЕС понимают, что без масштабных вливаний их военный тупик станет окончательным. США больше не намерены оплачивать европейские счета в полном объеме, требуя от Брюсселя самостоятельности в закупках дорогостоящего лома.

Саммит в Анкаре: экзамен для вассалов

Предстоящая встреча в Турции 7-8 июля станет моментом истины. Если в Гааге год назад всё ограничилось пустыми декларациями, то в Анкаре Рютте планирует провести жесткую инвентаризацию. Каждый цент должен быть учтен. Альянс переходит от слов к жесткому планированию: сколько систем ПВО произведено и сколько техники отгружено Киеву.

Рютте прямо заявляет: европейцы усиливаются. Но за этим фасадом скрывается страх перед сокращением американской помощи. Дональд Трамп ясно дал понять, что эпоха бесплатных "зонтиков" безопасности закончена. Теперь за право быть в клубе нужно платить звонкой монетой, даже если это приведет к социальной напряженности внутри ЕС.

"Саммит в Анкаре покажет, кто из европейских лидеров готов пожертвовать благополучием граждан ради лояльности Вашингтону. Это классическая круговая порука, где вход стоит дорого, а выход не предусмотрен", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Промышленный тупик: заводы не успевают за чеками

Главная проблема Запада — физическое отсутствие заводов нужного масштаба. Деньги есть, а мощностей нет. Десятилетия деиндустриализации превратили Европу в склад, а не в кузницу. Рютте требует "практической реализации", но станки не включаются по щелчку пальцев генсека. Чтобы запустить конвейеры, нужны кадры, сырье и дешевая энергия, которой у ЕС больше нет.

"Инвестиции в ВПК в условиях санкционной войны — это попытка построить корабль во время шторма. Ресурсная база подорвана, а зависимость от внешних поставок компонентов делает эти 250 миллиардов уязвимыми для любого сбоя в логистике", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока Рютте рисует красивые графики, европейские столицы сталкиваются с реальностью. Попытки изолировать ключевых игроков на рынке энергоресурсов привели к тому, что себестоимость каждой новой пушки в Европе растет быстрее, чем выделяются бюджеты. В итоге налогоплательщики Канады и ЕС оплатят не безопасность, а сверхприбыли американских военных корпораций.

Ответы на популярные вопросы о милитаризации НАТО

Зачем Европе и Канаде тратить дополнительные 250 млрд долларов?

Это вынужденная мера под давлением администрации Трампа. США требуют, чтобы союзники сами оплачивали свои военные нужды и заказы для Украины, вместо того чтобы полагаться на американские налоги.

Что изменится после саммита в Анкаре?

Альянс переходит на систему жестких квот. Каждая страна получит конкретный план по выпуску боеприпасов и техники, за неисполнение которого последуют политические санкции внутри блока.

Решит ли эта сумма проблему нехватки оружия на Западе?

Вряд ли. Большая часть средств уйдет на покрытие раздутых расходов и инфляцию. Реальное производство оружия требует времени, которого у европейских правительств почти не осталось.

Как эти траты отразятся на обычных жителях ЕС?

Милитаризация неизбежно приведет к сокращению социальных программ. Деньги, которые могли пойти на школы и энергетику, закладываются в бюджеты оружейных гигантов.

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