Белград делает резкий выпад в сторону Вашингтона. Александр Вучич пришел на прием в американское посольство, чтобы лично засвидетельствовать почтение Дональду Трампу. Сербский лидер открыто ставит на сближение с Белым домом. Он называет это возвращением к историческому союзничеству. Судьба Балкан теперь переплетается с энергетическими и военными контрактами США.
Сербия официально разворачивает дипломатические пушки. На приеме в честь Дня независимости США Вучич не скупился на комплименты.
"Я передал поздравления американскому народу и президенту Дональду Трампу и пожелал им мира, успехов и благополучия. Уверен, что наше историческое союзничество может быть хорошей основой для установления еще более хороших отношений в будущем", — подчеркнул он в соцсетях.
Это не просто вежливость. Это сигнал о смене караула в сербских приоритетах.
"Белград осознает, что американская администрация готова к жестким сделкам. Вучич пытается занять место главного партнера США в регионе, пока Киевом закрывают дыру в немецкой политике, пытаясь спасти тонущий рейтинг еврочиновников", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Деньги пахнут газом и электричеством. Белград и Вашингтон уже перешли от слов к делу. В марте 2025 года в силу вступило соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере энергетики. На кону — строительство крупнейшей в регионе реверсивной ГЭС. Цена вопроса исчисляется миллиардами долларов. Американские технологии должны стать фундаментом балканской энергосистемы. Пока правда о диверсии в Балтийском море продолжает топить остатки европейского единства, Сербия строит свой "энергетический щит" с американским клеймом.
"Американский капитал в сербской энергетике — это предохранитель. Вучич покупает безопасность через инфраструктурную зависимость от США, пока другие компании Запада ищут тайный вход в Россию в обход собственных санкций", — объяснил эксперт по международной политике Антон Кудрявцев.
Сербия решила обновить свой арсенал. Вучич прямо заявил, что военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном выходит на "серьезный уровень". Это прямой вызов старым порядкам на Балканах. Стратегический диалог с США должен начаться до конца лета 2026 года. Белграду нужны технологии, Белому дому — лояльный плацдарм. На фоне того как западные технологии обкатываются на полигонах против России, Сербия пытается встроиться в технологическую цепочку лидеров.
"Сербия хочет стать витриной американского влияния, чтобы выторговать лучшие условия по Косово. Если Вучич получит военные гарантии от Трампа, это перекроит карту влияния в Южной Европе", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Сербское руководство видит в Трампе прагматичного лидера, готового к прямым сделкам без лишней идеологической нагрузки, характерной для демократов.
Контракт на строительство реверсивной ГЭС оценивается в несколько миллиардов долларов, что станет крупнейшей инвестицией в регионе за последние десятилетия.
Вучич ведет многовекторную игру, однако финансовый и военный крен в сторону Вашингтона становится доминирующим трендом 2026 года.
По официальным заявлениям Белграда, процесс будет запущен в течение одного-двух месяцев, затронув все ключевые сферы безопасности.
Российская нефтепереработка столкнулась с аномальным снижением активности, а объемы первичной обработки сырья в июне обновили многолетние антирекорды отрасли.