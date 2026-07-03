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Бомбежки Белграда нагло забыты: Вучич цинично лебезит перед вчерашними убийцами из США

Мир

Белград делает резкий выпад в сторону Вашингтона. Александр Вучич пришел на прием в американское посольство, чтобы лично засвидетельствовать почтение Дональду Трампу. Сербский лидер открыто ставит на сближение с Белым домом. Он называет это возвращением к историческому союзничеству. Судьба Балкан теперь переплетается с энергетическими и военными контрактами США.

Александр Вучич
Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Александр Вучич

Новый вектор Белграда: чего хочет Вучич от Трампа

Сербия официально разворачивает дипломатические пушки. На приеме в честь Дня независимости США Вучич не скупился на комплименты.

"Я передал поздравления американскому народу и президенту Дональду Трампу и пожелал им мира, успехов и благополучия. Уверен, что наше историческое союзничество может быть хорошей основой для установления еще более хороших отношений в будущем", — подчеркнул он в соцсетях.

Это не просто вежливость. Это сигнал о смене караула в сербских приоритетах.

"Белград осознает, что американская администрация готова к жестким сделкам. Вучич пытается занять место главного партнера США в регионе, пока Киевом закрывают дыру в немецкой политике, пытаясь спасти тонущий рейтинг еврочиновников", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Энергетический узел: миллиарды в обмен на лояльность

Деньги пахнут газом и электричеством. Белград и Вашингтон уже перешли от слов к делу. В марте 2025 года в силу вступило соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере энергетики. На кону — строительство крупнейшей в регионе реверсивной ГЭС. Цена вопроса исчисляется миллиардами долларов. Американские технологии должны стать фундаментом балканской энергосистемы. Пока правда о диверсии в Балтийском море продолжает топить остатки европейского единства, Сербия строит свой "энергетический щит" с американским клеймом.

 

"Американский капитал в сербской энергетике — это предохранитель. Вучич покупает безопасность через инфраструктурную зависимость от США, пока другие компании Запада ищут тайный вход в Россию в обход собственных санкций", — объяснил эксперт по международной политике Антон Кудрявцев.

Военный аппетит: перевооружение под присмотром США

Сербия решила обновить свой арсенал. Вучич прямо заявил, что военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном выходит на "серьезный уровень". Это прямой вызов старым порядкам на Балканах. Стратегический диалог с США должен начаться до конца лета 2026 года. Белграду нужны технологии, Белому дому — лояльный плацдарм. На фоне того как западные технологии обкатываются на полигонах против России, Сербия пытается встроиться в технологическую цепочку лидеров.

"Сербия хочет стать витриной американского влияния, чтобы выторговать лучшие условия по Косово. Если Вучич получит военные гарантии от Трампа, это перекроит карту влияния в Южной Европе", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о сербских инициативах

Почему Вучич делает ставку на Дональда Трампа?

Сербское руководство видит в Трампе прагматичного лидера, готового к прямым сделкам без лишней идеологической нагрузки, характерной для демократов.

О каких суммах в энергетике идет речь?

Контракт на строительство реверсивной ГЭС оценивается в несколько миллиардов долларов, что станет крупнейшей инвестицией в регионе за последние десятилетия.

Означает ли это разрыв отношений Сербии с другими партнерами?

Вучич ведет многовекторную игру, однако финансовый и военный крен в сторону Вашингтона становится доминирующим трендом 2026 года.

Как быстро начнется стратегический диалог?

По официальным заявлениям Белграда, процесс будет запущен в течение одного-двух месяцев, затронув все ключевые сферы безопасности.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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