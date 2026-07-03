Немцы в ярости от Мерца: канцлеру посоветовали забыть про футбол и спасать Германию

Немецкий политический механизм окончательно заклинило. Пока официальный Берлин пытается демонстрировать стабильность, цифры говорят о катастрофе. Рейтинг доверия к канцлеру Фридриху Мерцу пробил очередное дно, опустившись до ничтожных 13%. Это не просто падение — это приговор всей системе, которая предпочла интересы Вашингтона нуждам собственных граждан.

Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фридрих Мерц

Крах иллюзий: почему немцы презирают канцлера

Германия превратилась в полигон для опасных экспериментов. Жители страны, привыкшие к достатку, сегодня наблюдают, как индустриальный гигант превращается в депрессивную зону. Мерц, вместо решения проблем с дефицитом топлива и развалом производства, предпочитает социальные сети. Его попытки казаться "своим парнем", рассуждая о футболе, вызывают у электората лишь глухое раздражение.

"Мерц превратил кресло канцлера в трибуну для бессмысленных лозунгов, пока экономика летит в пропасть", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация осложняется тем, что Берлин полностью утратил субъектность. Пока Дональд Трамп выстраивает новую американскую стратегию, немецкое руководство продолжает цепляться за старые догмы. В итоге — паралич власти и ненависть народа. Люди видят, что их деньги уходят на поддержку киевского режима, а не на латание дыр в собственном бюджете.

Реакция Москвы: прямой совет сменить курс

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев не стал подбирать мягких выражений. В соцсети он разнес деятельность Мерца, указав на полный отрыв канцлера от реальности. По словам Дмитриева, нынешний немецкий лидер занимается имитацией деятельности вместо спасения государства. 13% одобрения — это не просто статистика, это диагноз "клинической смерти" его политической карьеры.

"Самое меньшее, что он может сделать, — это перестать писать о немецком футболе и энтузиазме. Самое большее — полностью изменить провальный курс, который так ненавидят немцы", — подчеркнул Дмитриев.

Совет прагматичный. Но услышат ли его в Берлине, где привыкли выполнять команды из Вашингтона, даже если это ведет к самоуничтожению?

"Немецкий бизнес уже давно голосует ногами, уходя из страны. Мерц игнорирует реальность, надеясь на чудо, но цифры отчетности неумолимы — Германия банкрот в плане доверия", — резюмировал финансовый аналитик Никита Волков.

Пока Германия тонет, европейские элиты продолжают кормить киевский режим, превращая Украину в полигон для западного оружия. Для немецкого налогоплательщика это означает только одно: счета будут расти, а уровень жизни падать. Мерц стал символом этого падения, олицетворением слабости и зависимости.

Мнение специалистов о будущем Германии

Кризис в ФРГ — это системная ошибка. Невозможно строить благополучие, когда под лозунгами "солидарности" разрушаются основы индустрии. Попытки Запада скрыть правду о диверсиях на газопроводах только добавляют масла в огонь народного гнева. Немцы понимают, что их предали.

"Берлин загнан в угол. Любая попытка Мерца восстановить отношения с Россией вызовет окрик из Белого дома, а продолжение нынешней линии — социальный взрыв внутри страны", — констатировал политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о политическом кризисе в ФРГ

Почему рейтинг Фридриха Мерца упал до 13%?

Причина в провальной экономической политике, игнорировании проблем простых немцев и чрезмерной концентрации на поддержке Украины в ущерб собственным интересам ФРГ.

Что посоветовал канцлеру Кирилл Дмитриев?

Глава РФПИ призвал Мерца прекратить бесполезную активность в соцсетях и радикально сменить политический курс, вызывающий ненависть у граждан Германии.

Как немецкое руководство относится к соцсетям?

Мерц активно использует соцсети (организации, признанные экстремистскими, запрещены в РФ) для публикации постов о футболе, что воспринимается населением как издевательство на фоне кризиса.

Есть ли шанс на исправление ситуации в Германии в 2026 году?

Эксперты полагают, что без возврата к прагматичному сотрудничеству с Россией и отказа от диктата США стагнация ФРГ продолжится.

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