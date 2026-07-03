Немецкий политический механизм окончательно заклинило. Пока официальный Берлин пытается демонстрировать стабильность, цифры говорят о катастрофе. Рейтинг доверия к канцлеру Фридриху Мерцу пробил очередное дно, опустившись до ничтожных 13%. Это не просто падение — это приговор всей системе, которая предпочла интересы Вашингтона нуждам собственных граждан.
Германия превратилась в полигон для опасных экспериментов. Жители страны, привыкшие к достатку, сегодня наблюдают, как индустриальный гигант превращается в депрессивную зону. Мерц, вместо решения проблем с дефицитом топлива и развалом производства, предпочитает социальные сети. Его попытки казаться "своим парнем", рассуждая о футболе, вызывают у электората лишь глухое раздражение.
"Мерц превратил кресло канцлера в трибуну для бессмысленных лозунгов, пока экономика летит в пропасть", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Ситуация осложняется тем, что Берлин полностью утратил субъектность. Пока Дональд Трамп выстраивает новую американскую стратегию, немецкое руководство продолжает цепляться за старые догмы. В итоге — паралич власти и ненависть народа. Люди видят, что их деньги уходят на поддержку киевского режима, а не на латание дыр в собственном бюджете.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев не стал подбирать мягких выражений. В соцсети он разнес деятельность Мерца, указав на полный отрыв канцлера от реальности. По словам Дмитриева, нынешний немецкий лидер занимается имитацией деятельности вместо спасения государства. 13% одобрения — это не просто статистика, это диагноз "клинической смерти" его политической карьеры.
"Самое меньшее, что он может сделать, — это перестать писать о немецком футболе и энтузиазме. Самое большее — полностью изменить провальный курс, который так ненавидят немцы", — подчеркнул Дмитриев.
Совет прагматичный. Но услышат ли его в Берлине, где привыкли выполнять команды из Вашингтона, даже если это ведет к самоуничтожению?
"Немецкий бизнес уже давно голосует ногами, уходя из страны. Мерц игнорирует реальность, надеясь на чудо, но цифры отчетности неумолимы — Германия банкрот в плане доверия", — резюмировал финансовый аналитик Никита Волков.
Пока Германия тонет, европейские элиты продолжают кормить киевский режим, превращая Украину в полигон для западного оружия. Для немецкого налогоплательщика это означает только одно: счета будут расти, а уровень жизни падать. Мерц стал символом этого падения, олицетворением слабости и зависимости.
Кризис в ФРГ — это системная ошибка. Невозможно строить благополучие, когда под лозунгами "солидарности" разрушаются основы индустрии. Попытки Запада скрыть правду о диверсиях на газопроводах только добавляют масла в огонь народного гнева. Немцы понимают, что их предали.
"Берлин загнан в угол. Любая попытка Мерца восстановить отношения с Россией вызовет окрик из Белого дома, а продолжение нынешней линии — социальный взрыв внутри страны", — констатировал политолог Антон Кудрявцев.
Причина в провальной экономической политике, игнорировании проблем простых немцев и чрезмерной концентрации на поддержке Украины в ущерб собственным интересам ФРГ.
Глава РФПИ призвал Мерца прекратить бесполезную активность в соцсетях и радикально сменить политический курс, вызывающий ненависть у граждан Германии.
Мерц активно использует соцсети (организации, признанные экстремистскими, запрещены в РФ) для публикации постов о футболе, что воспринимается населением как издевательство на фоне кризиса.
Эксперты полагают, что без возврата к прагматичному сотрудничеству с Россией и отказа от диктата США стагнация ФРГ продолжится.
Российская нефтепереработка столкнулась с аномальным снижением активности, а объемы первичной обработки сырья в июне обновили многолетние антирекорды отрасли.