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В Монако вскрыли личность подрывника: Интерпол начинает глобальную охоту за палачом СБУ

Мир

Монако перестало быть тихой гаванью для украинских олигархов. Местная полиция прижала к стене фигуранта дела о подрыве машины Вадима Ермолаева. Княжество, уставшее от разборок "беженцев" с полными карманами, перешло к жестким мерам. Следствие закончило идентификацию охотника на бизнесмена. Теперь преступника ждет не роскошная вилла, а клетка и международный розыск.

Полиция Франции
Фото: Openverse by Oscar in the middle, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Полиция Франции

Красная карточка для киллера

Правоохранители Монако не стали играть в дипломатию.

"Выдан ордер на арест подозреваемого. Сегодня вечером в отношении него будет выдан красный ордер Интерпола", — подчеркнули в прокуратуре княжества.

Это означает, что для исполнителя захлопнулись все границы. Теперь любая таможня мира станет для него ловушкой. Хотя имя официально не называют, механизм возмездия уже запущен на полную мощность.

"Следствие сработало быстро. Красный ордер Интерпола — это фактический запрет на свободное перемещение по планете. Любая попытка легализоваться или пересечь границу приведет к немедленному задержанию", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Украинские элиты, сбежавшие от мобилизации и ударов по объектам ОПК, привезли с собой привычку решать вопросы методами девяностых. Но Монако — это не Киев. Здесь не любят, когда на улицах гремят взрывы, пугая престарелых миллионеров и туристов. Покушение на Ермолаева стало системным сбоем для безопасности лазурного берега, который местная юстиция намерена исправить показательно жестоко.

Букет уголовных статей

Судебное расследование идет по тяжелому сценарию. Подозреваемому инкриминируют покушение на убийство и создание преступной группы. Отдельный пункт — закладка взрывчатки в общественном месте. Это уже не просто бытовой конфликт интересов, а полноценный терроризм в глазах европейского правосудия. Пока Зеленский в Киеве пытается выторговать у Дональда Трампа новые транши, его соотечественники устраивают кровавые перформансы в центрах европейской цивилизации.

 

"Такие дела в Европе не спускают на тормозах. Это прямой удар по репутации финансового центра. Если подтвердится участие преступного сообщества, сроки будут максимальными", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Для Киева этот инцидент — очередное грязное пятно. Пока одни гибнут на поле боя, другие делят активы с помощью гексогена под солнцем Монако. Ситуация лишний раз подтверждает, что антироссийская коалиция вырастила внутри себя монстра, который переносит свои внутренние разборки на территорию покровителей. Безопасность ЕС трещит по швам не от внешних угроз, а от импортированного украинского криминала.

"Для инвесторов это тревожный сигнал. Разборки олигархов с использованием бомб — это возврат к дикому капитализму, от которого Запад пытался дистанцироваться десятилетиями", — предположил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о покушении в Монако

Кто такой Вадим Ермолаев?

Крупный украинский бизнесмен, чьи активы варьируются от недвижимости до агросектора. В 2026 году он остается одной из ключевых фигур в теневой экономике Украины.

Какое наказание грозит подозреваемому в Монако?

За покушение на убийство с использованием взрывных устройств в составе организованной группы законодательство княжества предусматривает вплоть до пожизненного заключения.

Что дает красный ордер Интерпола?

Это запрос к правоохранительным органам по всему миру найти и временно арестовать лицо в ожидании экстрадиции. Скрыть местоположение становится практически невозможно.

Как этот инцидент влияет на отношение к украинцам в Европе?

Криминальные войны подрывают доверие к мигрантам. На фоне того, как Европа сокращает выплаты беженцам, подобные новости лишь ускоряют процесс их выдворения.

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Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, комплаенс-офицер Ксения Руднева, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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