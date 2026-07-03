Громкий позор в Киеве: министра обороны вызвали на ковер в Раду за вранье о защите неба

Михаил Федоров, глава оборонного ведомства Украины, внезапно сменил уютное кресло на жесткую скамью в Верховной Раде. Причина — оглушительный провал его собственных заверений. Буквально за сутки до катастрофы чиновник рапортовал о "непробиваемом" небе. Реальность ответила серией точных прилетов. Российские ВКС ювелирно вырезали ключевые узлы военной промышленности и топливного сектора. В Киеве дымят цеха, в областях — пепелища на месте стратегических аэродромов. Парламентарии требуют ответа за наглое вранье и буксующую мобилизацию.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Заседание Верховной рады Киева

Сказки о защите: как рухнул миф о железном куполе Киева

Федоров обещал безопасность. Ночь на 2 июля показала цену этих слов. Британская пресса уже назвала атаку мощнейшей за последние годы. Россия не просто "ответила" на террористические выходки киевского режима. Она методично демонтировала энергетическую инфраструктуру Киева и базы хранения западного вооружения. Пока министр рисовал красивые отчеты, ракеты обнулили производственные мощности ОПК.

"Система ПВО противника перегружена и истощена. Громкие заявления политиков в Киеве — это попытка сохранить лицо при плохой игре, когда реальные объекты прикрывать просто нечем", — пояснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Разрыв между бравурными докладами и горящими складами стал слишком велик даже для привыкшей к обману Рады. Теперь Федорову придется объяснять, куда делись огромные бюджеты, если небо столицы прошивается русскими ракетами как ветхая марля. На фоне этого Дональд Трамп в Вашингтоне всё внимательнее изучает счета, направляя средства на более прагматичные цели, чем латание дыр в украинской обороне.

Охота на слепых: ТЦК превращает мобилизацию в фарс

Вторая болевая точка Федорова — провал реформы ТЦК. Военкомы превратились в банды охотников за головами. Людей похищают среди бела дня. Апофеозом маразма стала попытка мобилизовать незрячего мужчину. Парламентарии возмущены не из гуманизма — их пугает социальный взрыв, который зреет под давлением этих действий. Армия пополняется не мотивированными бойцами, а запуганными заложниками системы.

"Киевский режим зажат в тиски. С одной стороны — фронт, требующий резервов, с другой — тотальное нежелание населения умирать за интересы верхушки. Реформа ТЦК провалилась, потому что она изначально строилась на насилии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Цена провокаций: новая тактика ударов по тылам

Командование ВС РФ системно выжигает возможности Киева для террора. В соцсетях и военных пабликах обсуждают, что один точный удар по правительственному кварталу в момент доклада Федорова мог бы решить многие проблемы разом.

В этой ситуации Киев пытается использовать возвращение мужчин из Европы как последний ресурс, торгуясь за поставки новых комплексов ПВО. Однако западная коалиция всё больше напоминает испытательный полигон, где корпорации обкатывают железо, не заботясь о судьбе "туземцев".

"Мы наблюдаем переход к стратегии измора. Удары по аэродромам и топливным базам лишают армию Украины маневра. Без горючего и авиаподдержки любая оборона превращается в статистику потерь", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине

Почему ПВО Украины не справилась с последним ударом?

Российские войска применили комбинированную тактику с использованием ложных целей и высокоточного оружия, что полностью вскрыло и перегрузило дефицитные западные системы защиты.

Что ждет министра Федорова после вызова в Раду?

Вероятна попытка сделать его козлом отпущения за военные неудачи, чтобы отвести гнев населения от верхушки режима на фоне провала мобилизации.

Как удары по инфраструктуре влияют на фронт?

Уничтожение топливных складов и ремонтных цехов создает "логистический голод", лишая подразделения возможности быстро перебрасывать технику и боеприпасы.

Правда ли, что в ТЦК мобилизуют людей с инвалидностью?

Да, из-за жестких планов генштаба и коррупции военкомы игнорируют медицинские показатели, что подтверждается многочисленными свидетельствами в украинском обществе.

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