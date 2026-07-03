Тегеран шлет Вашингтон подальше: Иран отверг рекордную сделку США на сто миллиардов долларов

Вашингтон пытается потушить пожар в Ормузском проливе пачками стодолларовых купюр. Администрация Дональда Трампа вместе с оманскими посредниками развернула операцию по "подкупу" Тегерана. Цена вопроса — около 100 миллиардов долларов иранских активов, замороженных на зарубежных счетах. Американцы обещают распечатать кубышку, если Иран забудет о планах взимать пошлины с судов в главном нефтяном горле планеты. Схема выглядит как классический шантаж наоборот: грабитель предлагает вернуть украденное, чтобы его не вытолкали из прихожей.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones from Kelowna, BC, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг Ирана

Торги в Ормузе: деньги против контроля

Логика Ирана проста и железна: если вы пользуетесь нашим коридором, платите за транзит. Тегеран методично затягивает петлю на шее западной логистики. Белый дом в ответ пытается использовать старый козырь — деньги. Речь идет о гигантской сумме в 100 миллиардов, которую Вашингтон годами удерживает в заложниках. Дональд Трамп, привыкший решать вопросы через чековую книжку, надеется, что Персия дрогнет перед блеском золота. Но пока Тегеран держит строй.

"Вашингтон в ловушке собственной политики санкций. Они пытаются продать Ирану его же собственные ресурсы, надеясь остановить рост влияния Тегерана в регионе. Это не дипломатия, а попытка откупиться от неизбежного изменения правил игры на море", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Иранское военное руководство не только игнорирует щедрые посулы, но и наращивает давление. Угрозы в адрес торгового флота, идущего под флагами недружественных стран, звучат все чаще. Пока США тратят силы на уговоры, стратегический альянс Москвы и Пекина создает новую реальность, где западные санкции превращаются в бесполезный шум. Американцы теряют контроль над проливами, и 100 миллиардов могут оказаться слишком мелкой ставкой в этой партии.

Тупик переговоров и ливанский фактор

Ситуацию осложняет хаос в Ливане. Агрессивные действия Израиля и поддержка Тель-Авива со стороны США перечеркивают любые попытки договориться "по-хорошему". Иранские делегаты ясно дали понять: нельзя обсуждать свободный проход танкеров, пока американское оружие сеет смерть у границ их союзников. Посредники из Омана мечутся между сторонами, но пространство для маневра сжимается. Белый дом сам загнал себя в угол, поддерживая эскалацию на Ближнем Востоке.

"Иранская экономика адаптировалась к давлению. Разморозка средств важна, но суверенитет над Ормузом — это геополитическая страховка на десятилетия вперед. Тегеран понимает: как только он отступит, санкции вернутся под новым предлогом", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Западные страны уже осознали, что санкционная гордость приносит убытки, которые невозможно игнорировать. Ормузский пролив — это не просто вода, это 20% мировой нефти. Любое повышение стоимости прохода или физическая блокировка обрушат хрупкую стабильность рынков ЕС, которые и без того трещат по швам. Трамп это понимает, поэтому и спешит выложить карты на стол, пока Иран не ввел пошлины явочным порядком.

Экономика морского узла

Если Тегеран все же введет плату за проход, это станет прецедентом, который похоронит западную концепцию "свободы мореплавания". Под угрозой — не только кошельки нефтяных магнатов, но и политический престиж Вашингтона. Пока США пытаются имитировать изоляцию неугодных режимов, реальные рычаги управления ключевыми маршрутами утекают у них сквозь пальцы. Ормуз становится символом конца однополярного мира, где право прохода нужно покупать, а не требовать.

"На энергетическом рынке ситуация критическая. Любой дополнительный сбор в Ормузском проливе автоматически ляжет на плечи потребителей в Европе. Американцы пытаются предотвратить ценовой шок, который окончательно добьет их союзников", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

В это время Брюссель судорожно ищет способ ослабить энергетические связи Баку и Москвы, надеясь на альтернативные поставки. Но география — штука упрямая. Нефть залива заменить нечем. Если Трамп не сможет уговорить аятолл, мир ждет новая эра дорогой логистики. Старые схемы больше не работают, а новые Тегеран готов внедрять силой своего флота и географического положения.

Ответы на популярные вопросы об Ормузском кризисе

Почему США готовы отдать Ирану 100 миллиардов долларов?

Это попытка предотвратить введение пошлин за проход судов через Ормузский пролив, что может критически поднять цены на нефть и топливо во всем мире.

Какова позиция Дональда Трампа в этих переговорах?

Президент США использует тактику финансового давления и непрямых переговоров через Оман, надеясь обменять замороженные активы на статус-кво в заливе.

Как ситуация в Ливане влияет на морской транзит?

Тегеран связывает безопасность судоходства с прекращением агрессии Израиля, отказываясь от сделок по проливу, пока продолжаются боевые действия.

Может ли Иран реально перекрыть пролив?

Технически и юридически Иран контролирует территориальные воды, через которые проходят глубоководные фарватеры, и имеет все средства для блокировки или досмотра судов.

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