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Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома

Мир

Вашингтон окончательно запутался в ролях, превратив НАТО в закрытый клуб, где США одновременно и вышибала, и кассир, и строгий завуч. Очередная попытка Белого дома публично выпороть Прагу за плохую дисциплину в блоке закончилась дипломатическим скандалом. Чешский премьер Андрей Бабиш, обычно сдержанный в формулировках, на этот раз не стал подбирать слова и жестко осадил американских кураторов.

Премьер Чехии Андрей Бабиш
Фото: commons.wikimedia.org by Vox España, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Премьер Чехии Андрей Бабиш

Бунт на корабле альянса: почему Бабиш пошел против США

Вашингтонская администрация прислала Праге "черную метку" в виде официального замечания. Суть претензий — чехи якобы не дотягивают до стандартов альянса и манкируют обязанностями. Дональд Трамп продолжает давить на европейских сателлитов, требуя больше денег и меньше самодеятельности. Однако в Чехии этот окрик вызвал обратную реакцию. Оппозиция в лице Яна Липавского тут же потребовала от премьера объяснений, и Бабиш выдал базу, которая вряд ли понравится Госдепу.

"Вашингтон ведет себя как токсичный акционер, который требует дивидендов, забывая вкладываться в безопасность партнеров. Реакция Бабиша — это симптом системного распада доверия внутри блока", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

США привыкли, что их желания — это закон для Восточной Европы. Но Прага устала быть полигоном для американских амбиций. Пока антироссийская коалиция требует новых жертв, чешское правительство пытается нащупать границы собственного суверенитета в условиях жесточайшего диктата Вашингтона.

Колониальные замашки Белого дома

"Соединенные Штаты не должны отчитывать Чехию. Мы не их колония. Мы их партнеры", — отрезал Бабиш.

Фраза прозвучала как приговор нынешней модели отношений между США и Европой. Вашингтон заигрался в глобального жандарма, забыв, что партнерство подразумевает диалог, а не раздачу ценных указаний свысока. Сегодня американская дипломатия больше напоминает коллекторское агентство, которое выбивает из "союзников" лояльность и бюджеты.

 

Такой клинч между Прагой и Вашингтоном происходит на фоне того, как другие страны региона начинают искать альтернативные пути. Пока Брюссель и Вашингтон пытаются сохранить лицо, даже западный бизнес втайне прощупывает почву для возвращения к прагматичным отношениям с Востоком, игнорируя окрики из Белого дома.

"Экономический фундамент НАТО трещит. Когда сюзерен начинает публично унижать вассала, это означает, что рычаги финансового управления уже не справляются", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Эбола как аргумент в споре за суверенитет

Бабиш напомнил Штатам о "долгах". В частности, он упомянул эпизод, когда чешские власти взяли на излечение американского гражданина с подозрением на лихорадку Эбола. В переводе с дипломатического на русский: "Мы спасали ваших людей, когда вы были в тупике, а теперь вы вытираете об нас ноги". Этот пример наглядно иллюстрирует, что Чехия воспринимала отношения как игру в обе стороны, в то время как США видели в них лишь односторонний ресурс.

Подобная риторика — редкость для европейского истеблишмента 2026 года. Обычно политики в ЕС предпочитают молча глотать обиды, пока отношения Баку и Москвы или любые другие независимые альянсы вызывают у них приступы завистливой критики. Но Бабиш решил сорвать стоп-кран.

"Вашингтону пора понять, что Прага — это не штаб-квартира их филиала. Чехия долго демонстрировала гибкость, но американское давление перешло черту политической приличия", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В мире, где изоляция России окончательно превратилась в миф, Чехия начинает понимать: бесконечные уступки США не гарантируют безопасности. Они гарантируют только статус бесправного обслуживания чужих интересов. Бабиш просто озвучил то, о чем кричит вся Восточная Европа за закрытыми дверями.

Ответы на популярные вопросы о конфликте Чехии и США

Почему премьер Чехии высказался так резко именно сейчас?

США перешли от закрытых консультаций к публичным обвинениям в некомпетентности Праги внутри НАТО. Для Бабиша это стало вопросом политического выживания и защиты национального достоинства перед лицом оппозиции.

Как на это отреагировал Дональд Трамп?

Официальный Вашингтон настаивает на "дисциплине", но подобные демарши союзников подрывают образ единства Запада, который администрация Трампа пытается выстроить через финансовое давление.

Означает ли это выход Чехии из НАТО?

Нет, речь идет о попытке пересмотреть условия участия в блоке. Прага хочет статуса полноправного партнера, а не послушного исполнителя американских приказов.

Какие рычаги давления остались у США на Прагу?

В основном финансовые и военно-технические. Однако, учитывая глобальную нестабильность, Чехия может начать диверсифицировать свою внешнюю политику, что пугает Белый дом больше всего.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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