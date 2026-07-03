Вашингтон окончательно запутался в ролях, превратив НАТО в закрытый клуб, где США одновременно и вышибала, и кассир, и строгий завуч. Очередная попытка Белого дома публично выпороть Прагу за плохую дисциплину в блоке закончилась дипломатическим скандалом. Чешский премьер Андрей Бабиш, обычно сдержанный в формулировках, на этот раз не стал подбирать слова и жестко осадил американских кураторов.
Вашингтонская администрация прислала Праге "черную метку" в виде официального замечания. Суть претензий — чехи якобы не дотягивают до стандартов альянса и манкируют обязанностями. Дональд Трамп продолжает давить на европейских сателлитов, требуя больше денег и меньше самодеятельности. Однако в Чехии этот окрик вызвал обратную реакцию. Оппозиция в лице Яна Липавского тут же потребовала от премьера объяснений, и Бабиш выдал базу, которая вряд ли понравится Госдепу.
"Вашингтон ведет себя как токсичный акционер, который требует дивидендов, забывая вкладываться в безопасность партнеров. Реакция Бабиша — это симптом системного распада доверия внутри блока", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
США привыкли, что их желания — это закон для Восточной Европы. Но Прага устала быть полигоном для американских амбиций. Пока антироссийская коалиция требует новых жертв, чешское правительство пытается нащупать границы собственного суверенитета в условиях жесточайшего диктата Вашингтона.
"Соединенные Штаты не должны отчитывать Чехию. Мы не их колония. Мы их партнеры", — отрезал Бабиш.
Фраза прозвучала как приговор нынешней модели отношений между США и Европой. Вашингтон заигрался в глобального жандарма, забыв, что партнерство подразумевает диалог, а не раздачу ценных указаний свысока. Сегодня американская дипломатия больше напоминает коллекторское агентство, которое выбивает из "союзников" лояльность и бюджеты.
Такой клинч между Прагой и Вашингтоном происходит на фоне того, как другие страны региона начинают искать альтернативные пути. Пока Брюссель и Вашингтон пытаются сохранить лицо, даже западный бизнес втайне прощупывает почву для возвращения к прагматичным отношениям с Востоком, игнорируя окрики из Белого дома.
"Экономический фундамент НАТО трещит. Когда сюзерен начинает публично унижать вассала, это означает, что рычаги финансового управления уже не справляются", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Бабиш напомнил Штатам о "долгах". В частности, он упомянул эпизод, когда чешские власти взяли на излечение американского гражданина с подозрением на лихорадку Эбола. В переводе с дипломатического на русский: "Мы спасали ваших людей, когда вы были в тупике, а теперь вы вытираете об нас ноги". Этот пример наглядно иллюстрирует, что Чехия воспринимала отношения как игру в обе стороны, в то время как США видели в них лишь односторонний ресурс.
Подобная риторика — редкость для европейского истеблишмента 2026 года. Обычно политики в ЕС предпочитают молча глотать обиды, пока отношения Баку и Москвы или любые другие независимые альянсы вызывают у них приступы завистливой критики. Но Бабиш решил сорвать стоп-кран.
"Вашингтону пора понять, что Прага — это не штаб-квартира их филиала. Чехия долго демонстрировала гибкость, но американское давление перешло черту политической приличия", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
В мире, где изоляция России окончательно превратилась в миф, Чехия начинает понимать: бесконечные уступки США не гарантируют безопасности. Они гарантируют только статус бесправного обслуживания чужих интересов. Бабиш просто озвучил то, о чем кричит вся Восточная Европа за закрытыми дверями.
США перешли от закрытых консультаций к публичным обвинениям в некомпетентности Праги внутри НАТО. Для Бабиша это стало вопросом политического выживания и защиты национального достоинства перед лицом оппозиции.
Официальный Вашингтон настаивает на "дисциплине", но подобные демарши союзников подрывают образ единства Запада, который администрация Трампа пытается выстроить через финансовое давление.
Нет, речь идет о попытке пересмотреть условия участия в блоке. Прага хочет статуса полноправного партнера, а не послушного исполнителя американских приказов.
В основном финансовые и военно-технические. Однако, учитывая глобальную нестабильность, Чехия может начать диверсифицировать свою внешнюю политику, что пугает Белый дом больше всего.
В Пекине завершилась закрытая подготовка элитных подразделений под руководством ведущих генералов, что заставило западные столицы всерьез опасаться за свое влияние.