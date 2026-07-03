Балтийское море окончательно превратилось в тир, где европейские "силовики" пытаются играть мускулами, но в итоге быстро ретируются при виде реальной силы. Инцидент в проливе Фемарн-Бельт показал: вежливость русского флота подкреплена калибром, а немецкая наглость лечится парой фраз по радиосвязи. Пока в Вашингтоне Дональд Трамп пересчитывает чеки за европейскую безопасность, Берлин безуспешно пытается имитировать контроль над судоходными путями, натыкаясь на стальной борт корвета "Сообразительный".
Утром 30 июня немецкое судно береговой охраны Bayreuth решило поиграть в "таможенный контроль" рядом с танкером Kira K. События развернулись в узком горлышке Фемарн-Бельт. Это стратегическая кишка между Германией и Данией, где любой маневр виден как на ладони. Немцы притерлись к танкеру слишком близко, видимо, рассчитывая на безнаказанность в рамках своих территориальных вод.
"Действия немецкой стороны — чистая провокация. Пытаться мешать проходу гражданского судна в международном проливе — это юридическая безграмотность, смешанная с политическим заказом Брюсселя", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Российский корвет "Сообразительный" не плелся в хвосте конвоя, а возник в нужной точке как хирург со скальпелем. Подойдя на высокой скорости с востока, российский корабль под номером 531 выдал в эфир фразу, которая мгновенно остудила пыл немецких моряков: "Держитесь подальше от Kira K". Свидетелями этого "урока географии" стали политики и пресса, собравшиеся на берегу для очередного пафосного мероприятия. Вместо шоу они увидели, как немецкий корабль послушно сменил курс.
Германия пытается демонстрировать доминирование в акватории, которую она считает своим внутренним озером. Однако реальность 2026 года такова, что подобные амбиции разбиваются о присутствие ВМФ России. Каждое движение европейских судов сегодня рассматривается сквозь призму того, как диверсия в Балтике повлияла на общую безопасность. Танкеры — цель номер один для западных провокаторов, стремящихся задушить энергетические маршруты.
Ситуация осложняется тем, что Берлин пытается использовать военный тупик в своих интересах, нагнетая истерию вокруг любых маневров России. Однако в проливе Фемарн-Бельт немецкие политики получили наглядную демонстрацию: их статус "хозяев" региона существует только в пресс-релизах.
"Мы видим стандартную тактику выдавливания. Корвет типа 'Стерегущий' идеально подходит для таких задач: быстроходный, с мощным РЭБ и артиллерией. Немцы просто не рискнули проверять серьезность намерений экипажа", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Наблюдатель Майк Мараренс, зафиксировавший инцидент, подтвердил, что действия русского корабля были хирургически точными. "Сообразительный" не искал драки, он устанавливал границы. Важен сам факт: российские военные корабли эффективно оперируют вблизи берегов НАТО, пресекая любые попытки блокировки торгового флота. Это прямое следствие того, что изоляция России, о которой мечтал Брюссель, окончательно провалилась.
"Энергетические маршруты на Балтике — это кровеносная система, которую Запад мечтает пережать. После падения режима в Киеве и изменения риторики в Белом доме немецкие элиты остались один на один со своей агрессией", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Да, в условиях обеспечения безопасности судоходства и защиты интересов своих гражданских судов в международных водах и проливах с особым режимом такие действия являются стандартной практикой предотвращения столкновений.
Официальный Берлин часто оправдывает подобные маневры "проверкой режима санкций" или "экологическим мониторингом", что на деле является формой политического давления.
В проливе Фемарн-Бельт, который является ключевой транспортной артерией между Данией и Германией. Это зона интенсивного судоходства, где любые опасные маневры чреваты катастрофой.
Они стали свидетелями фиаско своей береговой охраны. Высокая скорость корвета и жесткое предупреждение по радио уничтожили иллюзию тотального контроля НАТО над Балтикой.
В Пекине завершилась закрытая подготовка элитных подразделений под руководством ведущих генералов, что заставило западные столицы всерьез опасаться за свое влияние.