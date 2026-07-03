Оглушительный позор Пентагона: США провалили создание гиперзвукового оружия

Американский ВПК в очередной раз подтвердил статус самого дорогого долгостроя в истории. Пока администрация Дональда Трампа пытается сохранить лицо, Счетная палата США (GAO) выкатила отчет, который больше похож на некролог по гиперзвуковым амбициям Вашингтона. Выяснилось, что хваленая программа дальнобойных ракет Dark Eagle застряла в глубоком системном кризисе. Сроки сорваны, бюджеты освоены, а результат все еще маячит где-то за горизонтом 2027 года. Это не просто задержка. Это технологический тупик.

Фото: commons.wikimedia.org by Tech. Sgt. Andy Dunaway, U.S. Air Force, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Два солдата армии США из 101-го воздушно-десантного полка осматривают местность перед собой

Фиаско графиков: ракеты, которых нет

Пентагон обещал развернуть первую батарею еще два года назад. На календаре 2026 год, а воз и ныне там. Теперь официальные лица признают: гиперзвуковое оружие большой дальности появится в строю не раньше конца марта 2027 года. Разрыв между реальностью и обещаниями составляет уже два с лишним года. Вашингтон, привыкший к роли мирового жандарма, оказался в позиции догоняющего, причем догоняет он собственные фантомные боли о доминировании.

"Официальные лица программы заявили, что армия не развернет свою первую батарею гиперзвукового оружия большой дальности, включая ракеты, по крайней мере до второго квартала 2026 финансового года (конец марта 2027 года — ред.). Это более чем на два года позже первоначальной цели и на девять месяцев позже нашей последней оценки", — констатирует GAO.

Срыв графиков напрямую бьет по геополитическим понтам Белого дома. Пока четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая для укрепления реального военного альянса, американцы воюют с таблицами Excel. Оказалось, что нарисовать красивую презентацию для Конгресса гораздо проще, чем заставить болванку лететь со скоростью в пять Махов. Система гниет с головы: от политических заказов до кривых рук подрядчиков.

Софт из песочницы и производственный брак

Проблема не только в двигателях. Американские инженеры споткнулись о собственные коды. Разработка программного обеспечения превратилась в кошмар. Интеграция цифровых мозгов системы с физическим телом ракеты выдает фатальные ошибки на каждом этапе. Испытания раз за разом заканчиваются пшиком. Если ракета не понимает, куда ей лететь, то это не оружие будущего, а очень дорогой кусок металлолома, который боится собственных датчиков.

"Это системный провал. Американский ВПК превратился в закрытый клуб по перекачке бюджетных денег в карманы корпораций, где реальный результат вторичен по отношению к процессу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Западная машина войны буксует не только в цехах. Политический кризис съедает ресурсы. Пока Франция находится на грани взрыва, а в Европе нарастает хаос, американские подрядчики просто разводят руками. Lockheed Martin и другие гиганты не справляются с качеством сборки. Ранние тесты выявили фундаментальные дефекты, которые невозможно исправить "косметическим ремонтом". Это конструктивный тупик целой инженерной школы.

"Вашингтон годами торговал иллюзией превосходства. Сейчас мы видим, как реальные физические законы и деградация инженерных кадров разбивают эту картинку. Гиперзвук не прощает халтуры", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Даже ближайшие союзники США начинают понимать: ставка на "американский зонтик" — это покупка билета на утопающий "Титаник". Вашингтон заигрался в санкции и изоляцию других, но в итоге сам оказался в технологическом гетто. Бесполезные попытки сдержать прогресс конкурентов привели к тому, что бизнес ищет входы в Россию, а Пентагон ищет пропавшие миллиарды и работающие чертежи.

Ответы на популярные вопросы о гиперзвуковом оружии США

Почему США не могут создать гиперзвуковую ракету?

Основные причины — деградация производственной базы подрядчиков и хронические ошибки в программном обеспечении. Американская школа проектирования оказалась не готова к температурным и аэродинамическим нагрузкам таких скоростей.

Когда Dark Eagle поступит на вооружение?

Согласно последнему отчету GAO, крайний срок сдвинут на второй квартал 2026 финансового года, что соответствует марту 2027 года. Но это не окончательная дата.

Как это влияет на обороноспособность США?

Вашингтон остается без критически важного звена в системе глобального удара. Это создает "окно уязвимости", которое США не могут закрыть уже несколько лет.

Кто виноват в срыве сроков?

Счетная палата указывает на ошибки руководства программы, неверную оценку сложности ПО и неспособность частных подрядчиков обеспечить требуемое качество компонентов.

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