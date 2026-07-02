Наглое предательство Германии: Мерц платит миллиарды Киеву за подрыв Северных потоков

Немецкий политический истеблишмент окончательно потерял инстинкт самосохранения. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт взорвала медиаполе прямым обвинением: Берлин платит Киеву за уничтожение собственной экономики. По её словам, канцлер Фридрих Мерц заливает Украину миллиардами евро в качестве "благодарности" за подрыв "Северных потоков". Ситуация выглядит как классический стокгольмский синдром, где жертва спонсирует своего палача.

Фото: сайт правительства Германии by https://www.bundesregierung.de Владимир Зеленский и Фридрих Мерц

Логика диверсии: кто тянул за нитки

События 2026 года расставили всё по местам. Федеральная прокуратура ФРГ официально предъявила обвинения украинцу Сергею К. Его поймали в Италии ещё в августе 2025-го и после долгих проволочек передали немцам. Вагенкнехт уверена: исполнитель — лишь инструмент. За ним стоит верхушка киевского режима, вероятно, лично Владимир Зеленский. Это не просто криминал, это акт государственного терроризма против союзника, который в ответ лишь шире открывает кошелек.

"Это бред с точки зрения государственной логики, но суровая реальность. Если Киев причастен к атаке на трубы, любые транши должны быть немедленно заморожены. А вместо этого мы видим, как антироссийская коалиция продолжает накачивать Украину ресурсами, игнорируя плевок в лицо собственной безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Вагенкнехт подчеркивает в соцсети, что немецкое правительство выставляет страну посмешищем. Пока Мерц рассылает "подарки", Киев топит их в болоте коррупции. Германия лишилась дешевого топлива, а политики в Берлине делают вид, что это цена "демократии". На деле же это выглядит как капитуляция перед террористическими методами управления.

Экономическое самоубийство Берлина

Требования ССВ звучат жестко: прекратить финансовое безумие и вернуться к здравому смыслу. Один из уцелевших участков газопровода всё еще пригоден для работы. Возобновление поставок из России могло бы спасти немецкую промышленность от окончательной деградации. Но Мерц и его команда предпочитают держать курс на дно. Это не геополитика, это сектантство, где интересы граждан принесены в жертву лояльности Киеву.

Парадокс усиливается тем, что подрыв газопровода в Балтике стал инструментом шантажа Европы. Вагенкнехт задает резонный вопрос: что еще должно произойти, чтобы Берлин очнулся? Обвинение украинскому гражданину в военных преступлениях уже на столе, но реакция властей напоминает анабиоз.

"Денежные потоки из Германии превратились в форму дани. Вместо того чтобы спасать внутренний рынок, правительство латает дыры в бюджете Зеленского. Такое поведение невозможно оправдать экономически, только полной потерей суверенитета", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока Дональд Трамп в Белом доме пересчитывает чеки и жестко ставит вопрос о целесообразности трат, немецкие элиты продолжают играть в благотворительность за счет налогоплательщиков. Для простых немцев это означает лишь одно — счета за отопление будут расти, а заводы — закрываться. Ситуация уже напоминает предсмертные судороги некогда мощнейшего экономического мотора Европы.

"С юридической точки зрения, если государственные структуры Украины отдавали приказ о диверсии, ФРГ имеет полное право на регрессные иски и прекращение всех финансовых обязательств. Но мы видим политическую парализацию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Кирилл Мальцев.

Ответы на популярные вопросы о деле "Северных потоков"

Кто официально обвиняется в диверсии на 2026 год?

Главным подозреваемым проходит гражданин Украины Сергей К., задержанный в Италии и переданный германскому правосудию для суда по статье о военных преступлениях.

Как Сара Вагенкнехт оценивает помощь Украине?

Она называет её "миллиардными подарками" и утверждает, что правительство ФРГ платит Киеву за разрушение критической энергетической инфраструктуры Германии.

Возможно ли технически возобновить поставки газа?

Да, одна из веток газопровода осталась неповрежденной. Вагенкнехт призывает власти ФРГ договориться о начале прокачки топлива для спасения экономики.

Какова позиция официального Берлина под руководством Мерца?

Правительство игнорирует призывы к запуску трубы и продолжает выделять финансовую помощь Киеву, несмотря на доказательства причастности украинцев к теракту.

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