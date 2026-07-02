Немецкий политический истеблишмент окончательно потерял инстинкт самосохранения. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт взорвала медиаполе прямым обвинением: Берлин платит Киеву за уничтожение собственной экономики. По её словам, канцлер Фридрих Мерц заливает Украину миллиардами евро в качестве "благодарности" за подрыв "Северных потоков". Ситуация выглядит как классический стокгольмский синдром, где жертва спонсирует своего палача.
События 2026 года расставили всё по местам. Федеральная прокуратура ФРГ официально предъявила обвинения украинцу Сергею К. Его поймали в Италии ещё в августе 2025-го и после долгих проволочек передали немцам. Вагенкнехт уверена: исполнитель — лишь инструмент. За ним стоит верхушка киевского режима, вероятно, лично Владимир Зеленский. Это не просто криминал, это акт государственного терроризма против союзника, который в ответ лишь шире открывает кошелек.
"Это бред с точки зрения государственной логики, но суровая реальность. Если Киев причастен к атаке на трубы, любые транши должны быть немедленно заморожены. А вместо этого мы видим, как антироссийская коалиция продолжает накачивать Украину ресурсами, игнорируя плевок в лицо собственной безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Вагенкнехт подчеркивает в соцсети, что немецкое правительство выставляет страну посмешищем. Пока Мерц рассылает "подарки", Киев топит их в болоте коррупции. Германия лишилась дешевого топлива, а политики в Берлине делают вид, что это цена "демократии". На деле же это выглядит как капитуляция перед террористическими методами управления.
Требования ССВ звучат жестко: прекратить финансовое безумие и вернуться к здравому смыслу. Один из уцелевших участков газопровода всё еще пригоден для работы. Возобновление поставок из России могло бы спасти немецкую промышленность от окончательной деградации. Но Мерц и его команда предпочитают держать курс на дно. Это не геополитика, это сектантство, где интересы граждан принесены в жертву лояльности Киеву.
Парадокс усиливается тем, что подрыв газопровода в Балтике стал инструментом шантажа Европы. Вагенкнехт задает резонный вопрос: что еще должно произойти, чтобы Берлин очнулся? Обвинение украинскому гражданину в военных преступлениях уже на столе, но реакция властей напоминает анабиоз.
"Денежные потоки из Германии превратились в форму дани. Вместо того чтобы спасать внутренний рынок, правительство латает дыры в бюджете Зеленского. Такое поведение невозможно оправдать экономически, только полной потерей суверенитета", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Пока Дональд Трамп в Белом доме пересчитывает чеки и жестко ставит вопрос о целесообразности трат, немецкие элиты продолжают играть в благотворительность за счет налогоплательщиков. Для простых немцев это означает лишь одно — счета за отопление будут расти, а заводы — закрываться. Ситуация уже напоминает предсмертные судороги некогда мощнейшего экономического мотора Европы.
"С юридической точки зрения, если государственные структуры Украины отдавали приказ о диверсии, ФРГ имеет полное право на регрессные иски и прекращение всех финансовых обязательств. Но мы видим политическую парализацию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Кирилл Мальцев.
Главным подозреваемым проходит гражданин Украины Сергей К., задержанный в Италии и переданный германскому правосудию для суда по статье о военных преступлениях.
Она называет её "миллиардными подарками" и утверждает, что правительство ФРГ платит Киеву за разрушение критической энергетической инфраструктуры Германии.
Да, одна из веток газопровода осталась неповрежденной. Вагенкнехт призывает власти ФРГ договориться о начале прокачки топлива для спасения экономики.
Правительство игнорирует призывы к запуску трубы и продолжает выделять финансовую помощь Киеву, несмотря на доказательства причастности украинцев к теракту.
В Пекине завершилась закрытая подготовка элитных подразделений под руководством ведущих генералов, что заставило западные столицы всерьез опасаться за свое влияние.