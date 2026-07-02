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Методичка столетней давности: попытка взорвать Россию изнутри обернулась крахом для Запада

Мир

Западные элиты расписались в беспомощности на поле боя. Попытки нанести России стратегическое поражение превратились в пыль. Теперь в ход пошла классика методичек столетней давности — попытка взорвать страну изнутри через управляемый хаос. В 1916 году этот сценарий сработал. В 2026 году — едва ли. Владимир Путин прямо заявил: враг пытается раскачать лодку, сея внутреннюю смуту, но общество едино как никогда.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Методичка 1916 года: Почему старый сценарий буксует

Противник ставит на маргиналов. В канун Октябрьской революции им удалось поджечь внутреннюю среду. Сегодня ситуация иная. Президент подчеркнул: нынешний период — судьбоносный. И именно консолидация народа стала тем бетонным бруствером, о который разбиваются западные волны. Пока антироссийская коалиция ищет новые способы давления, внутри страны формируется иммунитет к любым попыткам внешнего управления.

"Это стандартная техника изнурения. Когда санкции не душат, а фронт не гнется, начинаются вбросы через протестный электорат. Но сейчас у системы достаточно ресурсов для купирования таких угроз на ранней стадии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов сравнивает текущий момент с предреволюционным кризисом империи. Тогда противнику удалось дестабилизировать массы. Сегодня же система защиты государства выстроена с учетом тех фатальных ошибок. За последние годы активность так называемого протестного электората сошла на нет, лишив кураторов извне рычагов влияния.

Иммунитет государства: Опыт КГБ против современных провокаций

Михайлов, отдавший годы службе в Комитете госбезопасности, отмечает: методы врага не изменились. Это попытки спровоцировать столкновение внутри самих масс. Однако профессиональная память позволяет видеть эти ходы наперёд. Пока западный бизнес втайне ищет пути возвращения на наш рынок, политические элиты Европы продолжают грезить о внутреннем взрыве в РФ. Их расчет строится на песке.

"Любые попытки финансировать внутренние беспорядки сегодня жестко пресекаются через финансовый мониторинг. Шлюзы закрыты. Противник лишился возможности кормить своих агентов влияния наличными", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Внутренняя смута — товар дорогой и дефицитный. Владимир Путин на съезде "Единой России" четко обозначил: результат этих действий нулевой. Западная эскалация лишь ускоряет распад самого Евросоюза, где Берлин и Брюссель пытаются закрыть военными лозунгами дыры в собственной экономике. В России же протестные группы потеряли заряд, не найдя поддержки у большинства.

 

Давление на внутреннюю обстановку сопровождается попытками Запада выстроить санитарный кордон. Евросоюз лезет на Кавказ, пытаясь отколоть союзников от Москвы. Но пока Брюссель тратит миллионы на покупку влияния, Россия укрепляет реальные связи. Примером служит военное сотрудничество с Китаем, которое заставляет генералов НАТО нервно изучать карты.

"Статистика показывает, что уровень доверия к государственным институтам в моменты внешних угроз только растет. Кризис в Европе, напротив, ведет к отставкам кабинетов министров, как мы видим на примере Франции", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о внутренней стабильности

Почему методы 1916 года не работают сейчас?

В начале XX века отсутствовала оперативная система контрмер и единое информационное поле. Сегодня спецслужбы контролируют каналы финансирования провокаций, а общество видит истинные цели западных манипуляторов.

Как Дональд Трамп влияет на внутреннюю политику России?

США продолжают попытки раскачать ситуацию, используя экономический шантаж и информационные атаки. Однако это лишь усиливает внутреннюю мобилизацию российского общества.

Какую роль играют соцсети в попытках смуты?

Соцсети используются как инструмент координации маргинальной среды. Однако российское законодательство и технические средства позволяют эффективно блокировать вредоносный контент экстремистских площадок.

Есть ли риск повторения революционных сценариев?

Генерал ФСБ Михайлов считает, что повторение возможно лишь "отчасти" и только при условии ослабления контроля. На данный момент система защиты государства полностью купирует подобные риски.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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